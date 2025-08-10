¡A un solo paso de hacer historia! NU Colombia líder de la Vuelta y el Tour de Guadalupe a una etapa del final

El cundinamarqués Rodrigo Contreras resistió todos los ataques de sus rivales en la novena etapa de la Vuelta a Colombia para mantenerse como líder de la ronda nacional a una jornada del final, solo instantes después de que en territorio caribeño, Camilo Ardila, ganara la octava etapa en Baillif para titularse como campeón virtual del Tour de Guadalupe, en un día para los libros de historia del equipo de ciclismo Nu Colombia.

El nacido en Villapinzón hace 31 años, sacó a relucir su chapa de campeón defensor en la dura jornada de montaña que atravesó tres puertos de montaña en Venadillo, La Mona y Campoalegre hasta terminar en el mítico Alto del Vino donde se adjudicó la victoria el boyacense Diego Camargo (Team Medelllín-EPM).



Rodrigo Contreras, en el podio como líder de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Contreras mostró su temple y se apoyó siempre en su equipo Nu Colombia para mantener controlado a su principal rival por la general que a pesar de ganar la etapa solo logró descontar un puñado de segundos sobre “Roro” que cruzó tercero en la dura jornada y mantuvo la preciada camiseta de líder a una sola etapa del final en la capital del país.

“El equipo estuvo excelente, trabajó de principio a fin dando todo de si. Al final Camargo y Reyes atacaron duro pero no caí en su juego y mantuve mi paso, manejando la diferencia que tengo sobre ellos. Uno siempre quiere ganar etapas pero lo más importante es la general. Los ataques se dieron en los últimos cinco kilómetros y con mucha mentalidad logramos salir adelante en un día muy dificil. Mañana otro día importante y seguir hacia adelante por el gran objetivo de ser campeones de la Vuelta a Colombia de nuevo” afirmó Rodrigo Contreras.



Andrés Camilo Ardila, virtual campeón del Tour de Guadalupe 2025. (Foto Tour de Guadalupe © Vivien Naprix)

A las buenas noticias en Colombia se sumaron las de la isla caribeña de Guadalupe donde el tolimense Andrés Camilo Ardila se alzó con la victoria en el último recorrido de montaña, trazado de 142 kilómetros entre Vieux-Habitants y puerto de primera categoría en Baillif.

Ardila, de 26 años, se llevó la victoria por delante del francés Stefan Bennet (Selección de Martinica) y con una amplia diferencia de +1:20 es el virtual campeón de la ronda a la isla francesa de ultramar que culminará este domingo con un trazado llano entre Pointe-à-Pitre y Baie-Mahault sobre 143,7 kilómetros.

A su vez, la Vuelta a Colombia bajará el telón con un recorrido de 217 kilómetros entre Sopó y Bogotá, último capítulo de la 75ª edición que apunta a culminar con la segunda victoria consecutiva de Rodrigo Contreras y el Nu Colombia en la ronda nacional.

*Con Información Prensa Nu Colombia