90 años de La Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica

Con la presencia de siete pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 80 de la Vuelta a España. La tercera grande de la temporada que arrancará desde la capital de la región del Piamonte (Italia) este sábado con una etapa ondulada de 186,7 kilómetros, que incluye un premio de montaña de tercera categoría.

La lista de los escarabajos cuenta con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Esteban Chaves (EF Education – EasyPost), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Sergio Higuita (XDS Astana Team), Harold Tejada (XDS Astana Team), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers).

Para destacar que Colombia cuenta con 38 victorias de etapa en la ronda ibérica, siendo Pacho Rodríguez, Santiago Botero, Félix Cárdenas y Miguel Ángel López los más victoriosos, cada uno con 3 triunfos.

Asimismo, los escarabajos han salido campeones de la montaña en seis ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1987 y 1991, luego le siguieron Óscar de Jesús Vargas en 1989, Martín Farfán 1990, y la última vez fue para Félix Cárdenas en 2003 y 2004.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan Buitrago, Chaves, Higuita, Tejada, Martínez, Bernal y Rivera a la carrera española, que arranca con el danés Jonas Vingegaard como gran favorito.

Harold Tejada (XDS Astana Team) *Tercera participación en la Vuelta



El huilense Harold Tejada viene de participar en el Tour de Francia 2025. (Foto RMC © Gilberto Chocce)

El huilense de 28 años llega con 8.273 kilómetros en las piernas, en 57 días de competencia. En la temporada lleva dos top 10, uno en el UAE Tour y otro en la París-Niza. En su última carrera, el Tour de Francia, terminó en la casilla 44°.

Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) *Cuarta participación en la Vuelta



El bogotano Santiago Buitrago participó en el Tour de Francia 2025. (Foto RMC © Gilberto Chocce)

El bogotano de 25 años llega con 7.761 kilómetros en 51 días, en 11 competencias. Su mejor resultado del año lo obtuvo en Volta a la Comunitat Valenciana al salir campeón. Su última carrera fue el Tour de Francia. Su objetivo es mejorar el top 10 de 2023.

Sergio Higuita (XDS Astana Team) *Cuarta participación en la Vuelta



Sergio Higuita, el mejor colombiano del Tour de Francia 2025. (Foto RMC © Gilberto Chocce)

El antioqueño de 28 años llega a la ronda ibérica con buenas sensaciones tras su actuación en el Tour de Francia, carrera que terminó en el puesto 14°. Llega con 7.685 kilómetros recorridos en 54 días de competencia. Su mejor resultado de la temporada se dio en la Grand Bouclé.

Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) *Octava participación en la Vuelta



El bogotano Esteban Chaves viene de correr la Vuelta a Burgos. (Foto © EF Pro Cycling)

El bogotano de 35 años llega con 7.302 kilómetros en 49 días, en 11 competencias. Su mejor resultado del año lo obtuvo en el Tour de Austria al meterse al top 10 de la general. Su última carrera fue la Vuelta a Burgos.

Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) *Primera participación en la Vuelta



Juan Guillermo Martínez terminó 3° en el Tour de Turquía 2025. (Foto Tour of Türkiye © Team Picnic PostNL)

El boyacense de 20 años llega con 6.350 kilómetros en las piernas, en 45 días de competencia. En la temporada lleva un top 3, en el Tour de Turquía. En su última carrera, el Tour de Polonia, se retiró en la última etapa.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) *Tercera participación en la Vuelta



El zipaquireño Egan Bernal terminó el Giro de Italia en el top 10. (Foto © Giro d’Italia)

El zipaquireño de 28 años llega con 5.704 kilómetros en 36 días, en solo seis competencias. Viene de ser 6° en la Vuelta a Burgos y 7° en el Giro de Italia. Sus mejores resultados los obtuvo en los campeonatos nacionales de ruta al salir campeón en las dos pruebas.

Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) *Tercera participación en la Vuelta



Brandon Rivera en acción, en el Giro de Italia 2025. (Foto © Giro d’Italia)

Con 29 años el zipaquireño correrá por tercera vez la ronda española. El escudero de Egan Bernal suma 6.573 kilómetros en 43 días de competencia. En el inicio de la temporada fue 3° en la contarreloj de los campeonatos nacionales de Bucaramanga, luego participó en la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol con un 2° puesto en la segunda etapa. Viene de ser 11° en el Tour de Valonia y 26° en la Vuelta a Burgos.