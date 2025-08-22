Ruta
90 años de La Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero gana dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la última etapa en Madrid
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia de la Vuelta a España
La primera edición de la ronda ibérica se remonta a 1935 y el primer ciclista colombiano en correrla fue Giovanni Jiménez Ocampo en 1974, mientras que la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Por otro lado, el primer escarabajo que consiguió la primera victoria de etapa fue Antonio ‘Tomate’ Agudelo en 1985. Desde entonces, y hasta la última edición, 23 ciclistas han logrado un total de 38 victorias de etapa.
Los pedalistas nacionales que acumulan más participaciones en la Vuelta son Néstor Mora (Q.E.P.D) con 9, le siguen los antioqueños Carlos Mario Jaramillo y Rigoberto Urán con 8 incursiones cada uno.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta los ocho ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 80, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones memorables.
*9 Participaciones – Néstor Mora (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)
*8 Participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*8 Participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2022, 2024)
*7 Participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 Participaciones – Víctor Hugo Peña (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)
*7 Participaciones – Sergio Luis Henao (2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021)
*7 Participaciones – Nairo Quintana (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024)
*7 Participaciones – Esteban Chaves (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)
Ruta
Análisis: así llegan los siete colombianos a la edición 80 de la Vuelta España
Con la presencia de siete pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 80 de la Vuelta a España. La tercera grande de la temporada que arrancará desde la capital de la región del Piamonte (Italia) este sábado con una etapa ondulada de 186,7 kilómetros, que incluye un premio de montaña de tercera categoría.
La lista de los escarabajos cuenta con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Esteban Chaves (EF Education – EasyPost), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Sergio Higuita (XDS Astana Team), Harold Tejada (XDS Astana Team), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers).
Para destacar que Colombia cuenta con 38 victorias de etapa en la ronda ibérica, siendo Pacho Rodríguez, Santiago Botero, Félix Cárdenas y Miguel Ángel López los más victoriosos, cada uno con 3 triunfos.
Asimismo, los escarabajos han salido campeones de la montaña en seis ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1987 y 1991, luego le siguieron Óscar de Jesús Vargas en 1989, Martín Farfán 1990, y la última vez fue para Félix Cárdenas en 2003 y 2004.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan Buitrago, Chaves, Higuita, Tejada, Martínez, Bernal y Rivera a la carrera española, que arranca con el danés Jonas Vingegaard como gran favorito.
Harold Tejada (XDS Astana Team) *Tercera participación en la Vuelta
El huilense de 28 años llega con 8.273 kilómetros en las piernas, en 57 días de competencia. En la temporada lleva dos top 10, uno en el UAE Tour y otro en la París-Niza. En su última carrera, el Tour de Francia, terminó en la casilla 44°.
Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) *Cuarta participación en la Vuelta
El bogotano de 25 años llega con 7.761 kilómetros en 51 días, en 11 competencias. Su mejor resultado del año lo obtuvo en Volta a la Comunitat Valenciana al salir campeón. Su última carrera fue el Tour de Francia. Su objetivo es mejorar el top 10 de 2023.
Sergio Higuita (XDS Astana Team) *Cuarta participación en la Vuelta
El antioqueño de 28 años llega a la ronda ibérica con buenas sensaciones tras su actuación en el Tour de Francia, carrera que terminó en el puesto 14°. Llega con 7.685 kilómetros recorridos en 54 días de competencia. Su mejor resultado de la temporada se dio en la Grand Bouclé.
Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) *Octava participación en la Vuelta
El bogotano de 35 años llega con 7.302 kilómetros en 49 días, en 11 competencias. Su mejor resultado del año lo obtuvo en el Tour de Austria al meterse al top 10 de la general. Su última carrera fue la Vuelta a Burgos.
Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) *Primera participación en la Vuelta
El boyacense de 20 años llega con 6.350 kilómetros en las piernas, en 45 días de competencia. En la temporada lleva un top 3, en el Tour de Turquía. En su última carrera, el Tour de Polonia, se retiró en la última etapa.
Egan Bernal (Ineos Grenadiers) *Tercera participación en la Vuelta
El zipaquireño de 28 años llega con 5.704 kilómetros en 36 días, en solo seis competencias. Viene de ser 6° en la Vuelta a Burgos y 7° en el Giro de Italia. Sus mejores resultados los obtuvo en los campeonatos nacionales de ruta al salir campeón en las dos pruebas.
Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) *Tercera participación en la Vuelta
Con 29 años el zipaquireño correrá por tercera vez la ronda española. El escudero de Egan Bernal suma 6.573 kilómetros en 43 días de competencia. En el inicio de la temporada fue 3° en la contarreloj de los campeonatos nacionales de Bucaramanga, luego participó en la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol con un 2° puesto en la segunda etapa. Viene de ser 11° en el Tour de Valonia y 26° en la Vuelta a Burgos.
Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2025: confirmados los 21 equipos
Un total de 21 equipos tomarán parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025, según confirmó la organización de la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por las rutas más exigentes del territorio nacional.
El l “Duelo de titanes” será, sin lugar a dudas, uno de los más competitivos de los últimos años, esto debido a la diversidad de equipos y la gran cantidad de ciclistas de diferentes características que harán parte de la prueba con más historia en América.
Los tradicionales y dominadores equipos al lado de otros emergentes venidos de las regiones alimentarán la pelea por las diferentes clasificaciones, en especial, por la general individual.
Venezuela también apostará por disputar el Clásico y traerá dos equipos que darán batalla a las escuadras nacionales.
Todas la formaciones tendrán dos integrantes sub 23, de acuerdo al reglamento interno de la organización. Serán 21 equipos para un total de 191 ciclistas.
El Clásico RCN Sistecrédito comenzará el 20 de septiembre con la disputa de la primera etapa, entre: Apartadó – Turbo – Apartadó – Carepa- Chigorodó – Mutatá y Dabeiba de 197,7 km de recorrido. El Clásico concluirá el 28 de septiembre con una cronoescalada de 12,6 km entre Cali y el cerro de Cristo Rey.
Equipos que tomaran parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025
Nu Colombia
Team Medellín – EPM
GW Erco Shimano
Orgullo Paisa
100% Huevos – Alcaldía de Manizales
Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral
Team Boyacá es para vivirla
Team Sistecrédito
EBSA – Empresa de Energía de Boyacá
Team Trululu Guacamaya – Venezuela
Funrv Team
Tolima es Pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca
Team Fundecom
Gobernación de Trujillo – Venezuela
CRIC – Consejo Regional Indígena Cauca
JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia
Chía – Ciudad de la luna
Team Orígenes Coffe
Team Girardota
Fundación Team Bonelo
*Con Información Prensa Clásico RCN