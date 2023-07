Tour de Francia 2023: reacciones de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard tras la jornada 17

Cumplida la fracción 17 del Tour de Francia 2023, los dos primeros del podio dieron sus impresiones de lo que fue la etapa reina, ganada por el austríaco Felix Gall (AG2R Citroën Team).

🎙 TADEJ POGACAR 🎙(UAE TEAM EMIRATES): “SIN MIS COMPAÑEROS, QUIZÁ HUBIERA PERDIDO EL PODIO”



Tadej Pogacar, líder de los jóvenes en el Tour de Francia 2023. (Foto A.S.O. © Pauline Ballet)

“No ha sido mi día. Ha sido un palo. Definitivamente, no era esto lo que esperaba esta mañana. No sé qué me ha pasado. Traté de comer bastante, pero la fuerza no me llegaba a las piernas; todo se quedaba en el estómago. Después de 3h30m de etapa, estaba vacío; justo al pie del Col de la Loze. Si no hubiera contado con la ayuda de mis compañeros en la subida, quizá hubiera perdido el podio. Estoy muy agradecido a Marc [Soler], y a todos mis compañeros”.

“Mi caída fue pura mala suerte. La escapada se estaba marchando y justo el ciclista que estaba delante de mí ralentizó la marcha, e hicimos el afilador. Cosas que pasan. La rodilla no me duele demasiado; sólo un poquito. No sé decir hasta qué punto me ha afectado”.

“Creo que el día del Granon rendí mucho mejor que hoy, así que puedo decir que ha sido uno de mis peores días sobre la bici. Sin embargo, tenía que seguir luchando: Marc Soler me llevó hasta mi límite, y juntos llegamos a meta”.

“Espero recuperarme en los próximos dos días. Podemos ir a por la victoria en la 20ª etapa. Puede ser un buen día para buscar el triunfo si tenemos piernas, ya que el equipo estaba fenomenal hoy. Conseguir esa victoria y que Adam [Yates] y yo nos mantengamos en el podio sería un buen final”.

🎙 JONAS VINGEGAARD 🎙 (JUMBO-VISMA): “NO ESPERABA TENER TAN BUEN DÍA”



Jonas Vingegaard, líder sólido del Tour de Francia 2023. (Foto A.S.O. © Pauline Ballet)

“No esperaba tener tan buen día. Es difícil de describir. Digamos que me siento muy aliviado. Conseguir una ventaja de siete minutos es fantástico. Sin embargo, todavía no estamos en París; quedan etapas bastante tramposas, y estoy seguro de que Tadej [Pogacar] va a intentar hacer algo. Quedan bastantes cosas interesantes por ver en este Tour”.

“Estaba detrás de Tadej cuando se cayó. Alguien tocó su rueda. Es una pena. Cuando se fue al suelo, levantamos el pie hasta que regresó para no sacar partido de la situación. No sé cómo le puede haber afectado la caída a lo largo de la etapa”.