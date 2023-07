Tour de Austria: Pascal Ackermann vence al sprint a Jhonatan Narváez; Jesús David Peña y Brandon Rivera en el lote

Cumplida la segunda etapa del Tour de Francia 2023, varios de los protagonistas dieron sus impresiones de lo que fue la segunda batalla en territorio español, ganada por el francés Victor Lafay (Cofidis) y en el que el británico Adam Yates (UAE Team Emirates) conservó el liderato.

🎙️TADEJ POGACAR 🎙️ (UAE TEAM EMIRATES): “LA MUÑECA ME DUELE UN POCO”



Tadej Pogacar estuvo muy activo en la segunda etpa del Tour de Francia 2023. (Foto UAE © Tour de France)

“El plan era coger bonificaciones y ganar la etapa. Y no ganamos, pero aun así el día ha sido bueno… con la única excepción de la caída de Matteo Trentin. Espero que nos lo tomemos con más calma los próximos dos días. Estamos en una situación perfecta ahora misma. Tras de la etapa de ayer, estaba claro qué teníamos que hacer hoy: defender el maillot y coger unos cuantos segundos sobre nuestros rivales. La muñeca me duele un poco después de todas las veces que he tenido que esprintar hoy, pero aun así cada día está mejor. La etapa de hoy era muy técnica, con muchas curvas, muchos baches… Pero bueno: aunque ahora esté dolorida, no es un problema porque cada día está mejor”.

🎙️VICTOR LAFAY 🎙️(COFIDIS): “HA SIDO UNA LOCURA”



Victor Lafay, ganador de la segunda etapa del Tour de Francia 2023. (Foto A.S.O. © Charly Lopez)

“Cuando he atacado no pensaba en si iba a funcionar: sólo en dar lo máximo. Miraba el potenciómetro y veía que iban bajando los vatios a la vez que se aproximaba la meta… pero he subido un piñón, y he logrado llegar a meta. Ha sido una locura. Me sentía un poco peor que ayer, y de hecho noté sin fuerzas en la subida a Jaizkibel. Por una vez tenía un plan claro para la parte final, que era arrancar en el último kilómetro. Por eso me he acoplado y lo he dado todo, sin especular. Ayer fui víctima del marcaje, y hoy he conseguido aprovechar mi oportunidad. He visto que Jumbo había trabajado mucho en la parte final y sabía que Wout [van Aert] no iba a responder en primera persona, por lo que era posible intentarlo y que saliera bien. Hace años que escucho decir al Cofidis que viene a por una victoria de etapa; me alegro mucho de poder quitarle esa espinita a mi equipo. Vamos a seguir en la misma línea, porque si logramos un segundo triunfo sería tremendo. Bryan Coquard está fortísimo, así que… ¿por qué no?”

🎙️ADAM YATES🎙️ (UAE TEAM EMIRATES): “NO ES FÁCIL DEFENDER ESTE MAILLOT”



Adam Yates conservó el liderato en el Tour de Francia 2023. (Foto A.S.O. © Charly Lopez)

“Ha sido un día loquísimo. Al atravesar muchos pueblos, nos hemos encontrado con muchas rotondas. Tuvimos nuestra cuota de mala suerte con la caída de Matteo [Trentin]. En todo caso, el equipo ha hecho un gran trabajo. Hemos controlado el pelotón todo el día, sin ayuda porque nadie quería echar una mano. En Jaizkibel queríamos preparar el sprint para Tadej [Pogacar] y él ha conseguido llevarse el máximo de bonificación, así que la jugada nos ha salido bien. En cuanto a mantener el maillot amarillo, todo era cuestión de qué sucediera en el sprint final. Si Tadej hubiera ganado la etapa, me hubiera rebasado en la general; y no hubiera pasado nada, porque lo importante es que el equipo mantenga el liderato. No es fácil defender este maillot. Las dos próximas etapas son más sencillas sobre el papel, pero esto es el Tour de Francia y todos los días son muy duros y muy técnicos”.



Egan Bernal, el mejor colombiano tras la segunda etapa del Tour de Francia 20023. (Foto Ineos Grenadiers © Alex Duffill)

🎙️EGAN BERNAL🎙️ (INEOS GRENADIERS): “ESTÁ CLARO QUE NO ESTOY ACÁ PARA GANAR EL TOUR”

“Fue un poco difícil la última subida, pero en realidad me sentí muy bien. Mi trabajo era estar ahí y no perder tiempo, así que creo que lo hicimos bastante bien. Está claro que no estoy acá para ganar el Tour, pero creo que el carácter que debemos tener de salir a entregarlo todo y no ir pensando en que somos menos. Yo creo que hay que salir con mentalidad ganadora, salir en modo killer e intentar agarrar lo que más que se pueda, ser inteligente. Pensar que el Tour es largo, pero siempre tratar de dar lo mejor en cada etapa. Hay muchos ciclistas que logran hacer números increíbles y se exprimen mucho en entrenamientos, pero creo que en la carrera es diferente y en la carrera es donde se demuestra quién es quién y creo que esta es la carrera que más me motiva y mientras tenga algo de fuerza, creo que voy a estar ahí adelante y agarrarme lo más que pueda. Ya gané está carrera y lo mínimo que puedo hacer es dar lo mejor de mí”.

🎙️NEILSON POWLESS 🎙️ (EF EDUCATION-EASYPOST): “LA FUGA ERA DEMASIADO PEQUEÑA”



Neilson Powless sigue líder de los premios de montaña. (Foto A.S.O. © Charly Lopez)

“Hemos cumplido con el plan que teníamos para la etapa de hoy. Queríamos estar en la escapada, conmigo o con algún compañero, y al final me marché yo en una fuga que resultó ser muy pequeña y me obligó a gastar más fuerzas de las que hubiera deseado. Cuando empezó a llover, nosotros comenzamos a creer que era posible llegar a meta. Por desgracia, perdimos a Rémi [Cavagna] y Edvald [Boasson Hagen] demasiado pronto. Si hubiéramos ido juntos hasta Jaizkibel, tal vez hubiéramos llegado a meta… pero íbamos al límite. Cuando llegué a Jaizkibel en solitario, el único plan posible era escalarlo a umbral y cruzar los dedos. Pero, tal y como salió la cosa, hubiera necesitado subir un minuto más rápido para que no me cazara el grupo principal. Simplemente, no era mi día. En cuanto a la Montaña, mi ventaja es todavía escasa: si se me escapa la fuga en cualquier etapa de montaña, perderé el liderato; y todavía queda mucho para París… En todo caso, ya estoy enamorado del maillot de puntos rojos. Me enamoré de inmediato, de hecho. A ver cuánto tiempo puedo mantenerlo”.