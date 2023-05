Todo listo en Palmira para el inicio de la Vuelta al Valle 2023

Cumplida la octava etapa del Giro de Italia 2023, varios de los protagonistas dieron sus impresiones de lo que fue la jornada de media montaña desarrollada sobre 207 kilómetros entre Terni y Fossombrone, donde se vivió una gran batalla entres los favoritos al título.

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)



Remco Evenepoel conservó el segundo puesto de la general. (Foto Soudal-Quick Step © Wout Beel)

“No fue mi mejor día. Roglic se sintió bien, puso a su equipo al frente y presionó todos. Salté a la rueda de él, pero a 400 metros de la cima se hizo más empinada y mis piernas estaban completamente vacías. Hubiera hecho mejor como Thomas: llegar arriba a mi propio ritmo. Es otra lección que aprendo de un ciclista experimentado. Tenía las piernas para seguir, pero si las uso mal, es muy desafortunado. Afortunadamente todavía tengo medio minuto y ojalá mañana me tome unos segundos o un minuto”.

Primož Roglič (Jumbo-Visma)



Primoz Roglig atacó en la última subida del de la octava etapa del Giro. . (Foto © Jumbo-Visma)

“Este era el día ideal para probar algo. Siempre puedes hacer todo tipo de planes, pero la realidad a veces es simplemente diferente. La mayoría de las veces estoy listo para aprovechar mi oportunidad cuando se presenta. La subida final de hoy fue dura y empinada, pero tenía las piernas y estaba bien. Estoy satisfecho con mi condición. Pero mis rivales también están fuertes”.

Ben Healy (EF Education-EasyPost)



Ben Healy, el protagonista de la octava etapa del Giro d’Italia 2023. (Foto © Giro d’Italia 2023)

“No quería perder la oportunidad de ganar. He tenido buenas piernas en todo momento. Salí desde muy lejos porque pensé que era el movimiento correcto. No quería perder la oportunidad de ganar. Ha sido un buen día. Es una gran victoria para el equipo y para mí. Siempre he tenido éxito en Italia, incluso antes de hacerme profesional. Correr aquí me va bien y espero que haya más por venir”.

Andreas Leknessund (Team DSM)



Andreas Leknessund sigue líder del Giro d’Italia 2023. (Foto © Giro d’Italia 2023)

“No sabía qué escenario esperar hoy. Me fue bastante bien. En la última subida sufrí mucho hacia la cima, pero estoy muy feliz de haber mantenido la maglia rosa. Si voy a perder mañana, me alegro de haber dado una última buena pelea. Tal vez podría haberme quedado con Remco desde el fondo hasta la cima de la escalada. Tuve que darlo todo y lo hice. No me arrepiento. Era la lucha que esperaba en la última subida. Probablemente no habría corrido así si no llevara la maglia rosa. También es gracias a mi equipo. estoy muy contento. Hasta ahora ha sido un Giro de escapadas. Es lo que me gusta pero estando en la Maglia Rosa no he podido ir. Me gustaría ganar una etapa. No estoy pensando en la general en este momento”.