Programación del ciclismo colombiano en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

La Federación Colombiana de Ciclismo dio a conocer la programación completa de los 35 pedalistas nacionales que estarán compitiendo en las diferentes modalidades de los Juegos Panamericanos Santiago 2023:

Sábado 21 de octubre

Mountain Bike

Club Deportivo Universidad Católica – Las Condes

7:00 am – Final Masculina – Diego Arias y Hilvar Malaver

9:30 am – Final Femenina – Ana María Roa, Gloria Garzón y Angie Milena Lara

BMX Racing

Pista de BMX Peñalolén

Contrarreloj

9:30 am – Final Femenina – Mariana Pajón y Gabriela Bolle

9:55 am – Final Masculina – Diego Arboleda, Carlos Ramírez y Mateo Carmona

Domingo 22 de octubre

Ciclismo de Ruta

Calles de Isla de Maipo

Contrarreloj Individual

7:00 am – Final Femenina – Diana Peñuela, Lina Rojas y Marcela Hernández

11:00 am – Final Masculina – Víctor Ocampo, Brayan Sánchez y Walter Vargas

BMX Racing

Pista de BMX Peñalolén

Carrera

9:00 am – Cuartos de final femenino – Mariana Pajón y Gabriela Bolle

9:12 am – Cuartos de final Masculina – Diego Arboleda, Carlos Ramírez y Mateo Carmona

10:48 am – Semifinales femenino

10:54 am – Semifinales Masculina

12:30 pm – Final femenina

12:35 pm – Final masculina

Martes 24 de octubre

Ciclismo de pista

Velódromo de Peñalolén

8:05 am – Persecución por Equipos Femenino Clasificación – Juliana Londoño, Marcela Hernández, Andrea Alzate, Lina Rojas y Diana Peñuela

9:08 am – Ómnium Masculino – Scratch 1/4 – Juan Esteban Arango

9:30 am – Velocidad por Equipos Femenino Clasificación – Martha Bayona, Juliana Gaviria, Yarli Mosquera y Valeria Cardozo

9:41 am – Velocidad por Equipos Masculino Clasificación – Kevin Quintero, Fabián Puerta, Carlos Echeverri y Rubén Murillo

9:54 am – Ómnium Masculino – Tempo Race 2/4 – Juan Esteban Arango

4:05 pm – Ómnium Masculino – Eliminación 3/4 – Juan Esteban Arango

4:20 pm – Velocidad por Equipos Masculino Final

4:28 pm – Persecución por Equipos Femenino Primera ronda

5:07 pm – Velocidad por Equipos Femenino Final

5:27 pm – Ómnium Masculino – Prueba por puntos 4/4 – Juan Esteban Arango

Miércoles 25 de octubre

Ciclismo de pista

Velódromo de Peñalolén

8:05 am – Velocidad Masculino Clasificación – Cristian Ortega, Fabián Puerta y Kevin Quintero

8:24 am – Keirin Femenino Primera ronda – Martha Bayona y Marianis Salazar

8:42 am – Velocidad Masculino Octavos de final

9:00 am – Velocidad Masculino Octavos de final Repechaje

4:05 pm – Velocidad Masculino Cuartos de final

4:19 pm – Persecución por equipos Femenino – Final

4:47 pm – Velocidad Masculino Cuartos de final

5:13 pm – Velocidad Masculino Cuartos de final

5:17 pm – Keirin Femenino Final 7-12

5:23 pm – Keirin Femenino Final 1-6

Jueves 26 de octubre

Ciclismo de pista

Velódromo de Peñalolén

8:05 am – Velocidad Femenino Clasificación – Martha Bayona, Valeria Cardozo y Marianis Salazar

8:24 am – Persecución por Equipos Masculino Clasificación – Juan Esteban Arango, Harold Tejada, Brayan Sánchez, Jordan Parra y Nelson Soto

9:11 am – Velocidad Masculino Semifinales

9:19 am – Ómnium Femenino – Scratch 1/4 – Juliana Londoño y Marcela Hernández

9:37 am – Velocidad Femenino Octavos de final

9:56 am – Velocidad Masculino Semifinales

10:04 am – Ómnium Femenino – Tempo Race 2/4 – Juliana Londoño y Marcela Hernández

10:37 am – Velocidad Masculino Semifinales

10:41 am – Velocidad Femenino Octavos de final Repechajes

4:05 pm – Velocidad Femenino Cuartos de final

4:18 pm – Ómnium Femenino – Eliminatoria 3/4 – Juliana Londoño y Marcela Hernández

4:30 pm – Persecución por Equipos Masculino Primera ronda

4:57 pm – Velocidad Masculino Finales

5:05 pm – Velocidad Femenino Cuartos de final

5:18 pm – Velocidad Masculino Finales

5:26 pm – Velocidad Femenino Cuartos de final

5:30 pm – Velocidad Masculino Finales

5:38 pm – Ómnium Femenino – Prueba por puntos 4/4 – Juliana Londoño y Marcela Hernández

Viernes 27 de octubre

Ciclismo de pista

Velódromo de Peñalolén

8:05 am – Velocidad Femenino Semifinales

8:13 am – Keirin Masculino Primera Ronda – Kevin Quintero y Cristian Ortega

8:24 am – Velocidad Femenino Semifinales

8:32 am – Velocidad Femenino Semifinales

8:42 am – Madison Femenino – Marcela Hernández y Juliana Londoño

4:05 pm – Velocidad Femenino Final

4:11 pm – Persecución por Equipos Masculino Final

4:38 pm – Velocidad Femenino Final

4:54 pm – Velocidad Femenino Final

4:58 pm – Keirin Masculino Final 7-12

5:15 pm – Keirin Masculino Final 1-6

5:21 pm – Madison Masculino – Jordan Parra y Juan Esteban Arango

Domingo 29 de octubre

Ciclismo de Ruta

Plaza de la Aviación – Providencia

Prueba de fondo

7:00 am – Final Femenina – Paula Patiño, Lina Rojas, Diana Peñuela y Marcela Hernández

11:00 am – Final Masculina – Harold Tejada, Brayan Sánchez, Víctor Ocampo y Walter Vargas

Domingo 5 de noviembre

BMX Freestyle

Explanada de los Deportes Urbanos – Ñuñoa

8:00 am – Clasificación Femenina – Queen Villegas

10:10 am – Clasificación Masculina – Luis Rincón

10:50 am – Final Femenina

11:30 am – Final Masculina

*Con Información de Fedeciclismo