Óscar Sevilla se mete en la pelea por el título del Tour de Gila 2023

Excelentes noticias llegan desde territorio norteamericano. Walter Vargas sigue demostrando que es el mejor contrarrelojista de esta parte del planeta. En otra gran actuación en su especialidad, el corredor antioqueño del Team-Medellín-EPM) se impuso en la tercera etapa del Tour de Gila, una crono individual de 26 kilómetros disputada por los alrededores de Tyrone.

El campeón panamericano de contrarreloj utilizó un tiempo de 33:47″ a una velocidad media de 46,17 km / h. El segundo escalón del podio de la crono lo ocupó el noruego Torbjørn Roed (Above and Beyond Cancer p/b World) a 21 segundos de diferencia y la tercera posición fue para el estadounidense Alex Hoen (Above and Beyond Cancer p/b World) a 25″.

“Estoy muy feliz de estar acá en el Tour de Gila, hoy fue una contrarreloj bastante dura, bastante exigente con el viento, el recorrido nunca fue del todo plano, tuvimos que subir, bajar y eso la hizo dificultosa. Estoy muy feliz de poder lucir esta camisa de campeón panamericano de la contrarreloj individual y quiero dedicarle esta bonita victoria a todos los que nos siguen en Colombia y especialmente en Medellín”, dijo Vargas al finalizar la jornada al cronómetro.



Walter Vargas, ganador de la contrarreloj del Tour de Gila 2023. (Foto © Team Medellín-EPM)

El cuarto puesto le correspondió al local Drake Deuel (CS Velo Racing) a 40 segundos; y Óscar Sevilla (Team Medellín – EPM), cerró el top 5 de la CRI, a una diferencia de 43 segundos con su compañero de escuadra.

En la clasificación general, el noruego, Torbjørn Røedle (Above and Beyond Cancer p/b World) se afianzó en el liderato. El escalador boyacense Heiner Parra salió del top 3 y el colombo-español Óscar Sevilla se acercó peligrosamente a los puestos de honor, quedando a tan solo 4 segundos del podio.

“Mantuvimos el maillot rojo y eso es lo más importante al término del día. Fue un día muy duro, con mucho viento y estuvimos arriba en los primeros lugares. Ampliamos la diferencia en la clasificación general individual y eso también nos deja muy contentos, quedan dos días bastantes difíciles, de mucho cuidado y esperamos ganar la carrera el próximo domingo con el equipo”, indicó el líder del Tour of the Gila 2023, Torbjørn Andre Røed.



El líder Torbjørn Roed en la contrarreloj del Tour de Gila 2023. (Foto © Tour of The Gila)

Este sábado, continuará la ronda estadounidense con la cuarta etapa, una jornada de 69,5 kilómetros con inicio y final en Silver City, al estilo critérium. El sucesor del estadounidense Sean Gardner, campeón de la última edición, se conocerá el domingo en Piños Altos (Estado de Nuevo México).

Pan-American ITT champ Walter Vargas @team_medellin put in a blazing unofficial time of 33:47 to take the stage victory here at #TOTG2023. He said it was a tough stage especially with the wind but he was happy to get the win especially while he’s wearing his Pan-Am Championship… pic.twitter.com/ZKTawo72bJ — Tour of the Gila (@TouroftheGila) April 28, 2023

Tour of the Gila (2.2)

Resultados Etapa 3 (ITT) | Tyrone – Tyrone (26 km)

1 Walter Vargas Team Medellin-EPM 33:47 2 Torbjørn Roed Above and Beyond Cancer p/b World 0:21 3 Alex Hoen Above and Beyond Cancer p/b World 0:25 4 Drake Deuel CS Velo Racing 0:40 5 SEVILLA Oscar Team Medellin-EPM 0:43

