“Nuestro triunfo fue apoteósico. Kevin creyó en la estrategia y ganamos el oro“: John Jaime González, DT de la Selección Colombia de Pista

El balance para la Selección Colombia de Pista en el Súper Mundial de Ciclismo Glasgow 2023 dejó mucho más que dos medallas y dos presencias en el podio de los mejores.

Una presea de oro con Kevin Quintero y una de plata con Martha Bayona (ambas en el Keirin), dejan muy bien parada a una delegación que sigue demostrando que cuando el trabajo es serio y con responsabilidad, siempre arrojará grandes resultados.

El conjunto nacional ya está de regreso en el país y en diálogo con nuestro director Héctor Urrego Caballero, John Jaime González, el buen director técnico del equipo, se refirió a varios temas que ha dejado esta positiva última cita orbital en territorio europeo.

“Felices por un nuevo campeón del mundo, una medalla de plata con Martha que tiene sabor a oro, por un par de detallitos no trajimos los dos arcoíris del Keirin, una prueba que me encanta, en la que fui especialista y en la que gracias a Dios ya hemos traído un par de veces ese arcoíris a este país, y un Mundial en el que todo el mundo va a tope porque es el único que da puntos para los Juegos Olímpicos”.

La remontada de Kevin Quintero en la final del Keirin fue de otro planeta. A falta de giro y medio se encontraba en el último lugar y la hazaña del oro parecía imposible.

“Lo que hace que el Keirin cambió a una distancia mayor, si uno se le pone de punto de apoyo o carne de cañón a esos grandes hombres tan rápidos en el mundo queda fuera, entonces la estrategia fue la siguiente, nosotros salimos de número cuatro, estábamos a rueda del japonés y yo le dije a Kevin, los dos de arriba cuando salga la moto se van a ubicar, esos eran un australiano y un holandés, el primero va a quedar encima del otro y van a quedar tocándose debilitando el Keirin, usted no se me meta en ese candeleo, lo único es que si el japonés tira hacia adelante usted va con él para ubicarse, si el japonés no tira, usted se queda quieto y espera yo le hago señas, entonces cuando yo veo que todos se ubican y ya no se están tocando empiezo a silbarle y Kevin empieza a acelerar, le dije, en la parte plana vas a sacar todo el power, nunca en el peralte, cosa que entres con ellos al peralte con la misma velocidad y ya vuelves y aprietas en definitivo, cuando yo te silbe cierras los ojos, vas a la meta y nos salió”, explicó el DT antioqueño.



John Jaime González y Kevin Santiago Quintero, artífices del octavo título mundial de Colombia en la pista. (Foto FCC © Carlos Cruz)

A renglón seguido describe lo obediente que fue su pupilo en seguir las indicaciones. “Lo logramos, la UCI sacó un anuncio describiendo el triunfo de manera apoteósica porque el holandés llevaba tres campeonatos mundiales seguidos, entonces le ganamos al hombre más rápido del mundo. Todas las apuestas estaban con él, nosotros no aparecíamos por ningún lado, entonces Kevin confió, creyó en la estrategia y finalmente lo logramos, ganamos el oro“.

John Jaime González es un ganador por naturaleza. Ya son bastantes los años que lleva al frente de la dirección técnica de la pista en Colombia. Lleva el ciclismo en la sangre, fue corredor, un estudioso de la profesión y sabe como pocos en el continente y en el mundo sobre el oficio.

“Yo llego al ciclismo por la frustración de mi papá, él quiso ser ciclista pero no le dio y me empezó a encariñar en eso, a mi no me gustaba para nada pero me fui metiendo, de manera muy rápida empecé a representar a mi departamento, a mi nación en las pruebas de velocidad, en el año 1987 entró en los campeonatos de escuela y en el 88 hago mi primer campeonato mundial donde hago cuarto lugar en la eliminación y quinto en el kilómetro.

Desafortunadamente el apoyo no era mucho para los velocistas y los pisteros menos, entonces siempre teníamos que estar en un equipo de ruta. Me fui enamorando del Keirin cuando aparece en las copas del mundo y de Naciones, soy invitado al Japón para estudiar en la academia del Keirin, en ese tiempo invitaban a los ocho mejores del ranking en el mundo, allá son todos profesionales y te enseñan todas las técnicas del Keirin, te enseñan las distribución del los corredores por categorías, después tuve un par de baches donde quise retirarme pero ya en el 2000 el doctor Diego Palacios (Q.E.P.D), me ofrece irme a estudiar a Europa entrenamiento deportivo y ciencia aplicadas al deporte, me voy, me preparo y vengo a empezar esta aventura donde José Julián Velásquez ya venía trabajando con el tema del medio fondo, con María Luisa Calle y demás, empezamos a trabajar en un tema que me enamoraba pero que nunca había sido bien visto acá en Colombia porque los velocistas no teníamos cabida, seguimos trabajando en esto y bendito sea Dios hemos podido hacer cosas interesantes e importantes”, señaló John Jaime.

González ha sacado toda clase de campeones, uno de ellos para la ruta fue Fernando Gaviria, considerado en su momento como uno de los mejores del mundo en esa difícil especialidad del ciclismo. “Es mostrarle al mundo que nosotros tenemos toda clase de corredores, fuimos campeones del mundo en la contrarreloj, velocistas como Fernando, Molano, Hodeg y hoy en día un esprínter como Nicolás, tenemos escaladores, la camiseta arcoíris del Keirin, medallistas por todo lado y el tema solo pasa por creer en nosotros, tenemos programas bien estructurados y podemos evolucionar como las grandes naciones, y eso no es dinero, es organización de que todos trabajemos para el mismo lado, para hacerlo bien, el material humano en Colombia es inagotable y es de lo mejor que hay”.