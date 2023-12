Miguel Ángel ‘Supermán’ López reaccionó por control antidopaje sorpresa en Disney, Estados Unidos

El formidable rutero colombiano, Miguel Ángel López, quien se encuentra suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI), fue sorprendido en sus vacaciones, ya que le hicieron un control antidoping en Disney, Estados Unidos, en el hotel donde se hospeda con su familia.

El pedalista boyacense contó lo ocurrido, pues los oficiales de la Unión Ciclista Internacional, UCI, lo buscaron para tomarle sin previo aviso una prueba de control al ‘doping’. El escarabajo reaccionó en las redes sociales ante el hecho.

“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo mundo conoce la situación por la que estoy pasando, la suspensión provisional que me tiene la UCI que lleva casi 5 meses, y que al día de hoy no sé absolutamente nada de mi futuro”, dijo López en su cuenta de Instagram.

El pedalista de 29 años, que sido sometido a varias revisiones y pruebas, se refirió a la persecución de la UCI contra él, haciendo énfasis en que todos sus controles siempre dieron negativo.

“He colaborado, he hecho las cosas que ellos me han pedido. He colaborado con información, con los controles, porque he pasado muchos”, agregó el pedalista colombiano.

Por último, el boyacense pidió al ente del ciclismo que encuentre una pronta solución de su caso, pues ya lleva varios meses sin una respuesta oficial.

“Si se toman la molestia de venir hasta acá, que se tomen esa misma molestia para que me solucionen el tema y me agilicen, investiguen y me den luz verde para hacer lo que me gusta porque no escondo nada y estoy limpio, no tengo nada que ver”, finalizó Supermán López.