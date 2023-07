Diego Armando Soraca gana la cuarta etapa del Tour de Martinica; Dilhan Will se pone líder

Cumplida la décima etapa del Tour de Francia 2023, la primera jornada de la segunda semana, los líderes de las diferentes camisetas dieron sus impresiones de lo que fue la jornada rompe-piernas ganada por el español Pello Bilbao.

🎙 PELLO BILBAO 🎙 (BAHRAIN VICTORIOUS): “MI OBJETIVO EN ESTE TOUR ERA DEDICARLE UNA ETAPA A GINO MÄDER”



Pello Bilbao, ganador de la décima etapa del Tour de Francia 2023. (Foto A.S.O. © Charly López)

“La clave hoy ha sido controlar las emociones. El inicio de la carrera en el País Vasco fue muy emocionante, y en algunos momentos siento que me dejé llevar y perdí el control, que dejé de correr como siempre he corrido. Hoy, en cambio, tenía las ideas muy claras y tuve la capacidad de tomar las decisiones correctas en los momentos correctos. Era extraño que ciclistas españoles no hubieran ganado en cinco años. El nivel en España es muy alto, y para muchos corredores españoles el Tour es una prioridad. Han sido cinco años muy largos. Estos días sentía una cierta presión, porque veía que todo el mundo creía que yo era uno de los que podía ganar… y al final les he dado la razón. Mi objetivo en este Tour de Francia era ganar una etapa para dedicársela a Gino Mäder. Él era una persona muy especial, que iba más allá del deporte. Por eso he retomado su iniciativa de hacer donaciones a una ONG durante las grandes vueltas: para que todo el mundo sepa lo especial que él era, y para que más ciclistas se animen a seguir su ejemplo”.

🎙 JONAS VINGEGAARD 🎙 (JUMBO-VISMA): “NATURALMENTE, FUI A LA RUEDA DE TADEJ”



Jonas Vingegaard mantuvo el liderato del Tour de Francia 2023. (Foto © Jumbo-Visma)

“Viendo la altimetría de la etapa, estaba claro que iba a ser difícil. Ha resultado efectivamente ser dura, más todavía con el calor que ha hecho. Tadej Pogacar ha atacado al principio de la etapa, así que naturalmente he debido saltar a su rueda. Hemos controlado la carrera para que la fuga no tomara excesiva ventaja, y a partir de ahí otros equipos nos han ayudado en la segunda parte de la etapa, lo cual ha hecho nuestro trabajo más simple. Por lo general lidio bien con el calor, por más dificulte las cosas. Me gustaría que siguiéramos con estas temperaturas. Sé que se rumorea que Wout van Aert se irá mañana, pero no: estará con nosotros”.

🎙 TADEJ POGACAR 🎙 (UAE TEAM EMIRATES): “JONAS Y YO NOS MARCAMOS DE CERCA”



Tadej Pogacar en el podio como mejor joven del Tour de Francia 2023. (Foto A.S.O. © Charly López)

“Creía que la etapa de hoy sería más sencilla, pero ha resultado ser una de las más duras de este Tour de Francia hasta ahora. Estoy contento de que se haya terminado ya. Jonas [Vingegaard] y yo nos marcamos de cerca; es normal y va a seguir siendo así. No obstante, no debemos olvidarnos de los demás: hay ciclistas como [Pello] Bilbao a los que debemos tener en cuenta, porque se pueden meter en la general con una escapada. En cuanto a los ciclistas que se han descolgado al inicio de la etapa, la verdad es que no tenía ni idea de quiénes eran. Iba completamente metido en carrera y sólo me interesaba lo que sucedía delante”.

🎙 NEILSON POWLESS 🎙 (EF EDUCATION-EASYPOST): “LA ETAPA MÁS DIFÍCIL DESDE QUE EMPEZAMOS EL TOUR”



Nielson Powless sigue liderando la montaña en el Tour de Francia 2023. (Foto A.S.O. © Charly López)

“Ha sido claramente la etapa más difícil desde que empezamos el Tour. He intentado coger la escapada y he tratado de mantenerme delante durante las primeras subidas, pero no he conseguido estar donde me gustaría pese a no descolgarme del todo. El día después de la jornada de descanso siempre es delicado. Espero recuperar sensaciones y poder mantenerme en cabeza de la clasificación de la Montaña. Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar son mis principales rivales, creo, y sé que todos los que van a buscar las escapadas en los Alpes pueden asimismo meterse en la pelea y amenazar mi liderato”.

🎙 JASPER PHILIPSEN 🎙 (ALPECIN-DECEUNINCK): “ESTABA MENTALMENTE PREPARADO PARA SUFRIR”



Jasper Philipsen, líder sólido de la camiseta verde en el Tour de Francia 2023. (Foto A.S.O. © Charly López)

“Esta mañana me esperaba que en esta etapa me tocaba sufrir; estaba mentalmente preparado para ello. Queríamos filtrar a Mathieu [Van der Poel] en la escapada, pero se ha levantado un poco enfermo y no ha podido estar ahí. La fuga no llevaba demasiada ventaja y por eso en un momento dado nos hemos puesto a tirar, pensando en luchar por la victoria de etapa. Sin embargo, los fugados eran ciclistas fortísimos… así que no hubo manera. Mañana, eso sí, tenemos otra oportunidad”.