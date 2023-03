Cuatro colombianos en el sexteto del JV Perfis Windmob para disputar la Volta ao Alentejo

La Vuelta a Cataluña que ya ha comenzado con la presencia del gran campeón colombiano Egan Bernal iniciando su temporada en Europa, significa para el movimiento ciclístico nacional e internacional, el regreso del vencedor del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 y se abre también tanto para el ciclista como para sus seguidores un nuevo capítulo en la vida deportiva de quien apenas hace 14 meses estuvo a punto de perder la vida en un terrible accidente, mientras entrenaba en la sabana cundinamarquesa.

Precisamente, el 24 de Enero de este año, Egan Bernal Bernal quien estaba compitiendo en la Vuelta a San Juan en Argentina recibió, según sus propias palabras expuestas en un interesante diálogo -antes de iniciar la gran prueba catalana – con Manuel Martínez periodista del diario L´Equipe, “Mensajes de personas que estuvieron cerca de mí en el accidente como si se tratase del aniversario de un renacimiento. Lo que sí puedo asegurar es que esto quedará como un día especial en mi vida”.

El connotado redactor preguntó a Egan sobre la opinión de los médicos que refieren su recuperación como un milagro a lo que el formidable rutero responde y reconoce haber tenido “días complicados, sin saber si yo podría a volver a montar una bicicleta y, sobre todo, si yo podría tener una vida normal. Al mismo tiempo la última cosa en la que nosotros pensamos en esos momentos fue en la bicicleta. Lo más importante era la familia pues yo tengo gente que me ama alrededor mío y lo que cuenta para mí es estar vivo. Hoy me pregunto algunas veces qué habría sido de mi familia si yo estuviera muerto o si hubiese terminado en una silla de ruedas”.

Martínez preguntó a Bernal si en algún momento pensó en “bajar la guardia” y el ciclista respondió: “Con seguridad pensé en abandonar todo lo concerniente a la bicicleta .No había pensamientos tristes pues los médicos me habían prevenido en cuanto a que no veían cómo yo podría retomar la competición. Ellos me decían que en el mejor de los casos podría volver a una bicicleta estática en casa después de un año. Finalmente hoy me encuentro aquí compitiendo.



Egan Bernal volvió a competir con el Ineos Grenadiers tras participar en la Vuelta a San Juan. (Foto © Ineos Grenadiers)

Regreso programado

En torno a su regreso el año pasado en el final de temporada a correr en Dinamarca y Alemania, Egan confiesa al periodista que sintió “ Mucha emoción, como un chiquillo. Yo mismo quise poner el número en mi camiseta, preparar mi alimentación de carretera, hablar con mi staff. Encontré aquello que había perdido sin querer y redescubrí la emoción de ser corredor”

A la pregunta de L´Equipe sobre un regreso prematuro a competir, Bernal respondió tajantemente : “Eso no es realmente cierto. Yo necesitaba saber. La idea era no retomar la competición partiendo de cero y encontrarme en un pelotón sufriendo. No podía pensar que después de ganar un Tour de Francia y un Giro de Italia yo pudiese encontrarme corriendo nuevamente y sufriendo cada día un calvario. Si yo hubiese sentido que iba a ser así no tenía sentido continuar».

LA PREGUNTA DEL MILLÓN

No podía faltar en la entrevista de nuestro colega Martínez la pregunta que millones de seguidores de Egan se hacen en el mundo : Cree Ud. que podrá volver al nivel que tenia antes del accidente?

Respuesta de Egan : Es lo que yo espero. La competición está en mi ADN. Yo no estoy para montarme en una bicicleta y simplemente terminar carreras.Sería terriblemente aburrido y entonces sería mejor pensar en hacer otra cosa pero ante todo yo soy un competidor. Amo ir a las carreras pero no solamente para ser uno mas en el pelotón .Me levanto siempre todas las mañanas con la ambición de ser el mejor”.

Tampoco está ausente en la entrevista la pregunta en torno a si nuestro campeón piensa que esta temporada 2023 pueda ser la más importante de su carrera deportiva …

“No lo sé, pero ciertamente será un temporada clave. No me he metido en la cabeza que el año sea definitivo y si las cosas no marchan por el buen camino esto no tendría una influencia inmediata sobre mi futuro como corredor. Me gustaría poder regresar rápidamente entre los grandes, luchar con los mejores en las carreras más grandes. La lógica diría que yo no estoy en la medida para ganar carreras esta temporada, me diría que el camino es largo y que la primera de las cosas será la de re-encontrar un ritmo normal”.

Egan Bernal en sus entrenamientos por carreteras de Cundinamarca. (Foto © Egan Bernal)

Nadie es invencible

Después de 2 años (Pandemia, más accidente), Egan regresa a un lote donde nombres como Pogacar, VanderPoel, Vingegard, Roglic dominan el mundo del ciclismo y la pregunta obligada fue si Egan Bernal cree encontrar un puesto entre ellos a lo que el hombre del INEOS respondió con firmeza:

“Presentado así es un poco reducido. No soy uno que se preocupa de las comparaciones. Gané el Tour de Francia en 2019, el Giro de Italia en 2021 y no tengo que probar nada a nadie. Remco, Pogacar o Vingegard son corredores impresionantes pero no me gusta mantener rivalidades pues yo siempre quiero ganar sin ocuparme de otros. De hecho, todo el mundo quiere ganar pero también hay que saber que nadie es invencible y superior a otro. Podrá ser el mejor corredor ciclista pero no es ni Superman ni Dios”.

Como tenía que ser, para rematar la gran entrevista de nuestro colega Manuel Martínez en L´Equipe se guardó la pregunta de más profundidad: ¿El lado humano ha sido siempre para Ud. más importante que el lado puramente deportivo?

Pregunta a la que el formidable rutero colombiano respondió con la firmeza, madurez, seriedad, altura y personalidad ya conocidas: Yo pienso que sí. Los títulos no quieren decir gran cosa. En 2019 después de mi victoria en el Tour no se hablaba sino de mí. Enseguida llegó Pogacar y se convirtió en la gran atracción antes de que Vingegard le robara el estrellato en el Tour. Y después otros llegarán. Ya pasó con Contador, Froome o Nibali. Son ciclos. Esto es efímero.

Después de lo que me sucedió el año pasado, luego el cáncer que sufrió mi madre y los momentos de angustia con mi padre que estuvo a punto de perder la vista, lo que cuenta para mí ahora y antes que todo es ser feliz. Egan finalizó esta magnífica entrevista con una frase muy suya tan impactante como la pregunta: YO SOLAMENTE SOY UN SER HUMANO QUE HACE CICLISMO.