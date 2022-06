Stephen Williams sorprende a los favoritos en inicio del Tour de Suiza y Sergio Higuita en el top 10

🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard et 🇸🇮@rogla arrivent main dans la main. 🤝

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la 8ème et dernière étape du #Dauphiné 2022.



🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard and 🇸🇮@rogla together on the line. 🤝

⏪ Look back at the last KM of the last stage of the #Dauphiné 2022. pic.twitter.com/NHopbGGa3z