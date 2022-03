Steven Bayona se destaca en el Trofeo Ayuntamiento de Zamora y se queda con el título de la montaña

Cumplida la Milán San Remo 2022, varios de los protagonistas de la ‘classicissima‘ disputada entre Milano y SanRemo dieron sus impresiones de lo que fue el primer monumento de la temporada.

Matej Mohoric

“Entrené fuerte en el invierno para preparar mi condición y que con eso no me soltaran en el Poggio y así estar con los mejores. También arriesgué un poco, pero todo en pro de ganar. Dudaba al principio del dropper post, no creía que marcara la diferencia en los descensos, pero cuando lo probé fue increíble. Es mucho más seguro cuando vas normal porque da más control de la bici, y si vas a tope te hace ir más rápido, e incluso es más fácil evitar errores”.

Wout van Aert

“Desperdicié mucha energía en los ataques de Pogacar. Como resultado, no pude ir con Mohoric en ese momento. Sabía que Pogacar era un rival peligroso. No le puedes dar diez metros, porque entonces el pájaro ha volado. Corrí buscando la victoria. Quizás otros ya estaban pensando en el podio. Por supuesto que están en su derecho. No creo que deberíamos haber abordado la carrera de otra manera. Estoy muy contento con el trabajo que hizo el equipo hoy. Si no puedo ganar, prefiero caer peleando. Creo que ese es el caso hoy”.

Mathieu Van der Poel

“Es una pena que no pude correr por la victoria. Estoy decepcionado. Esta es realmente una oportunidad perdida. Gané el sprint por el tercer puesto entre los favoritos, así que es una verdadera pena que no haya sido por la victoria. Esta es una carrera difícil de ganar. Vi a Matej atacar en la bajada, pero Pogacar estaba a su rueda. Así que no pensé que tendría un agujero tan grande y que volveríamos. Se merecía ganar porque se mantuvo fuerte en la bajada”.

Tadej Pogačar

“Simplemente no me atreví a seguir a Mohorič en el descenso, se arriesgó mucho. Estoy contento, hicimos una buena carrera como equipo. Corrimos proactivamente hoy. Matej Mohorič mereció la victoria hoy. Antes de la carrera me dijo que no intentara seguirlo en la bajada. Le respondí que era consciente de que sería muy difícil, ya que sé que a veces baja como un loco. Especialmente cuando supe que conducía con un sillín especial , supe que sería imposible seguirlo. Lo que mostramos hoy como equipo es una muy buena señal para las próximas carreras y también para las próximas ediciones de Milán-San Remo, por supuesto. Era un clásico muy divertido de conducir. Ahora tengo tres días de descanso”.