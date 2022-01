Siete escarabajos saldrán a superar podios de Sergio Henao en el montañoso Trofeo Serra de Tramuntana

*Por: Iñigo Zubeldia

El periodista Español Iñigo Zubeldia entrevistó a Egan Bernal la semana pasada cuando se prestaba a iniciar la pretemporada con varios de sus compañeros por las carreteras de Cundinamarca y con la autorización de el mismo autor la Revista Mundo Ciclístico publica la charla entre el reconocido comunicador y el pedalista colombiano.

Egan Bernal es un ciclista ineludible para el pelotón internacional. Reconocido como uno de los mejores ciclistas colombianos de la historia, no solo por sus victorias –ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia-, sino por su ambición y su actitud atrevida -como se pudo ver en la pasada Vuelta a España-, su grave accidente este lunes ha conmocionado a la opinión pública y, al ciclismo, en particular.

Egan Bernal y sus colegas en pretemporada en Colombia. (Foto © Ineos Grenadiers)

El ciclista colombiano iba a disputar su séptima temporada como ciclista profesional con una gran renovación hasta 2026 con el Ineos-Grenadiers y su ilusión estaba intacta ante un posible gran año. “Estoy muy emocionado de empezar esta temporada, creo que puede ser un buen año, estoy muy contento con las carreras que voy a hacer. Por el momento, cero presión”, reconocía hace unos días en conversación telemática antes del desgraciado accidente, que supondrá decir adiós prácticamente a la temporada.

El ciclismo mundial -equipos y corredores- está mandando mensajes de ánimo para este gran ciclista, que se ha caracterizado en los últimos años por su enorme talento y capacidad para ofrecer un brillante espectáculo encima de la bicicleta. Solamente su lesión de espalda le ha privado de poder competir en igualdad de condiciones con sus rivales en 2020. “Yo creo que va a ser un proceso largo. Tuve el dolor, incluso cuando gané el Giro de Italia en 2021, pero la verdad mucho mejor”, relataba Bernal.

Egan Bernal en el podio final del Giro de Italia 2021 como campeón. (Foto © Giro de Italia 2021)

Sus sensaciones eran muy buenas, Egan no es un ciclista que se fije tanto en los números, sino más bien por sus sensaciones. “No me considero un corredor que esté comparando los números de este año al del año pasado. Me quedo con la sensación de que me siento bien este año”, argumentaba. Sus objetivos principales iban a ser el Tour de Francia y la Vuelta a España.

“Quiero correr la Vuelta, sería lo ideal, es mi gran sueño, es la única gran vuelta que me falta, así que, ganando las tres grandes, para mí, ya podría estar súper tranquilo con lo que haya hecho en el ciclismo. La Vuelta es mi mayor objetivo, en este momento”, recalcaba el vigente ganador del Giro de Italia. Queda grabada en la mente de los aficionados la gran actuación que brindó en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España con final en Los Lagos de Covadonga: una pelea sin precedentes con Primoz Roglic dejándose el alma, a pesar de no estar en su mejor condición física. “Sabía que no iba a llegar a mi 100% porque tuve Covid justo después del Giro. No pude entrenar bien, llegué con unos kilos de más. La verdad que sufrí muchísimo las dos primeras semanas. Fue una Vuelta a España muy dura para mí, pero me gustaría llegar a esa carrera bien de forma y mirar a ver qué puedo hacer”, recordaba.

En los últimos meses, el ciclista del Ineos-Grenadiers estuvo trabajando intensamente en la disciplina de la contrarreloj para poder mejorar su rendimiento en comparación con sus inmediatos rivales -véase Pogacar o Roglic-, especialistas en la lucha contra el crono. Precisamente, su grave incidente se produjo practicando esta disciplina. “He estado trabajando bastante mucho, la posición, metiendo horas en la bici de crono. Siento que he hecho más horas en bici de crono que, en general, el año pasado, por el problema de espalda que había tenido. Es una disciplina que si uno no la entrena, obviamente, no va a mejorar. Esperaría recuperar algo de tiempo en la crono con respecto a los años anteriores, pero sabemos que es una modalidad en la que normalmente perdería algo de tiempo”, señalaba.

Primoz Roglic y Egan-Bernal en el Tour de Francia 2020. (Foto ASO © Alex_Broadway)

La competencia es cada vez más fuerte

Preguntado por la rivalidad en la actualidad, Bernal fue muy sincero. Cree que la competitividad ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años. “Ahora está como muy parejo, todos los equipos están mejorando, los ciclistas están aumentando su nivel, se sube más rápido, se va más rápido en el llano. Es algo muy bueno y no solamente hay un corredor que pueda ganar, sino que puede haber varias opciones”. En este sentido, dos nombres destacan por encima del resto: Tadej Pogacar y Primoz Roglic. ¿Es posible batirles? “Yo creo que ningún corredor es invencible. Obviamente son corredores muy fuertes, pero esto es ciclismo, cualquier cosa pueda pasar”, respondía Bernal.

Además de su ilusión por empezar la temporada, el corredor criado en Zipaquirá mostraba una gran ambición en la charla que mantuvimos la semana pasada. “Me gustaría ser más competitivo durante toda la temporada, ya que el año pasado no pude por el problema de la espalda. Tenía que iniciar la temporada muy suave, así que, quiero tener buenas sensaciones durante toda la temporada”.

Su renovación por el Ineos-Grenadiers

Se puede decir que a todos nos descolocó la gran ampliación de su contrato -hasta 2026- con la escuadra británica, después de varios rumores que le situaban en otros equipos de World Tour. “Me siento bien en este equipo. Aquí gané el Tour, el Giro, me tratan bien, estoy con mi grupo, siento que me respetan, conozco cómo funciona el equipo, tengo todo lo que necesito, no veo el por qué irme de aquí. Es uno de los mejores equipos del mundo. Siempre quise quedarme y me ofrecieron el contrato y para mí estuvo bien”, manifestaba.

Bernal no esconde que está en un equipo muy competitivo. “El Ineos-Grenadiers no deja de ser el Ineos-Grenadiers y siempre va a ser un equipo que va a intentar ganar la carrera y va a ser un equipo que siempre va a estar marcado”, considerándolo como uno de los equipos a batir en el pelotón internacional. No obstante, hoy en día, cree que se han equilibrado los conjuntos de la máxima categoría del ciclismo mundial. Y no piensa que sea difícil correr en este equipo porque subraya “si se quiere ganar -más un Tour de Francia-, hay que ser competitivo. Vemos el Jumbo-Visma y está Van Aert, Roglic, Vingegaard ahora, etc. Hay pocos equipos donde solamente haya un líder único sólido. Puede ser el UAE Team Emirates porque está Pogacar, que ha ganado los dos Tour de Francia, pero es normal”.

Oscar Sevilla entrenando por carreteras colombianas. (Foto Twitter © Óscar Sevilla)

La mentalidad, una seña de identidad en el ciclismo

La psicología deportiva es un aspecto esencial en un deporte tan sacrificado como el ciclismo. Conseguir una buena fortaleza mental es primordial para alcanzar resultados y lograr el éxito, sobre todo, en deportes de resistencia. Y Bernal lo tiene claro. “Si uno tiene una buena mentalidad, se va a alimentar bien, va a descansar bien y, por tanto, va a tener una carrera deportiva mucho más larga”. Uno de sus referentes que mantiene una extensa trayectoria deportiva es Óscar Sevilla. A sus 45 años, el ciclista español, afincado en Colombia, mantiene una buena relación con Egan Benal. “Óscar es un gran amigo, entreno con él bastante aquí. Es un corredor que ama montar en bicicleta. A veces, incluso, sin quererlo, me da muchas lecciones de vida y solamente la energía que él tiene y cómo disfruta montar en bicicleta, me hace, incluso a mí, querer montar en bicicleta un poco más. Sevilla tiene ya 45 años y sigue con la ilusión de un niño de 8 años. Para mí es inspirador”, sentenciaba Bernal.

Ojalá el corredor colombiano pueda recuperarse pronto y pueda competir en el tramo final de temporada. Es indiscutible que se le va a echar de menos y el ciclismo se va a resentir tras su baja. Un campeón que, seguro, se va a reponer de esta grave situación que le ha tocado vivir.