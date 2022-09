Otra heroica victoria de Richard Carapaz en la Vuelta a España 2002 con protagonismo de Sergio Higuita en Navacerrada

Se supende la realización de la Vuelta al Gran Santander

La Vuelta al Gran Santander no se realizará este año, así lo indicó el presidente la liga santandereana de Ciclismo, Jorge Duarte. La prueba ciclística se suspende por la falta de recursos para su realización. El corredor Jordan Tabares (SuperGiros-Alcaldía de Manizales) se coronó campeón de la Vuelta al Gran Santander 2021 entre los hombres, mientras que entre las mujeres salió victoriosa la pedalista ecuatoriana Myriam Núñez.

Cambian la fecha de la Clásica Futuras Estrellas de Neiva

La clásica Nacional Futuras Estrellas, que se llevará a cabo en Neiva se aplaza para el 21, 22 y 23 de octubre, según indicó Jaime Acevedo, presidente de la liga huilense de ciclismo. La carrera estaba programada para el 16 de septiembre. La prueba, que se correrá por territorio opita tendrá las categorías pre-infantil, infantil, prejuvenil, juvenil, sub 23, master A y ejecutivos libres, así como la rama femenina.

La Clásica Ciudad de Aguazul confirmada para octubre

El director de la Clásica Ciudad de Aguazul, William Muñoz, confirmó que el evento ciclístico contará con tres etapas y se disputará del 15 al 17 de octubre para las categorías, élite, sub-23, juvenil, prejuvenil y damas única. La bogotana Lina María Rojas (Tour & Nativa San Mateo) y el boyacense Jhon Soraca (Construcciones Zea), fueron los campeones de la prueba el año pasado en la categoría élite.

La UCI niega que el World Tour se amplíe a 20 equipos

La Unión Ciclística Internacional emitió un comunicado de prensa negando los rumores sobre el aumentó del número de equipos World Team de dieciocho a veinte y dejó claro el tema sobre el descenso de la máxima categoría. “Contrariamente a informes públicos recientes, no se ha tomado ninguna decisión para cambiar las reglas aplicables”, dijo la UCI. Además, también mencionan que se pueden acumular puntos UCI hasta el 18 de octubre. En noviembre se asignarán las licencias WorldTour para las temporadas de 2023 a 2025.

Primož Roglič reaparece y culpa a Fred Wright por su caída en la Vuelta

El pedalista esloveno del Jumbo-Visma debió abandonar la Vuelta a España tras la 16° etapa, luego de sufrir un fuerte golpe producto de una caída en los metros finales. El tricampeón de la ronda ibérica, quien estuvo involucrado en un incidente con Fred Wright (Bahrain-Victorious), habló sobre lo ocurrido. “Esto no estuvo bien. No debería suceder. La gente avanza rápidamente como si nada hubiera pasado. Para mí, eso no se aplica. No es la forma en que quiero que continúe el deporte y quiero dejar eso en claro. Después del accidente, me tomó tiempo arreglar las cosas. Me pregunté: ‘¿cómo puede ser esto?’ Mi conclusión es que la forma en que ocurrió este accidente es inaceptable”, dijo Roglic.

Alejandro Valverde no irá al Mundial para buscar puntos y evitar el descenso del Movistar

El experimentado corredor español, quien se encuentra disputando su última Vuelta a España, confirmó que no irá al Mundial de ruta y realizará un calendario alternativo para intentar darle puntos UCI a Movistar Team y salvarlo del descenso. “Diría que este es el año. Estar un año más no me lo planteé, y no ocurrirá. Y antes… pues diría que tampoco. Ahora es buen momento. Algo de pena sí que me da no ir, la verdad. Es una carrera que siempre fue muy importante para mí. Gané uno de ellos, tengo en total siete medallas… pero al final seguro que la Federación (RFEC) encontrará buenos corredores para ir y lo harán bien”, indicó Valverde.

Jonathan Lastra da el salto al World Tour de la mano del Cofidis

El ciclista español dejará las filas del Caja Rural-Seguros RGA al final de esta temporada y se unirá al equipo francés del Cofidis. El corredor vasco, de 29 años, tendrá su primera experiencia en el World Tour, tras correr siete campañas en la segunda categoría. “Estoy muy contento de que la formación de Cofidis me ofrezca esta increíble oportunidad, única para un corredor profesional. Soy un ciclista al que le gustan las escapadas, los esfuerzos largos y capaz de adaptarme a todas las situaciones”, señaló Lastra.

Terminó el Tour de Gran Bretaña por la muerte de la Reina Isabel II; Gonzalo Serrano campeón

La organización de la ronda británica emitió un comunicado informando la finalización de la carrera por motivo de la muerte de la Reina, Isabel II. Como dice el comunicado, la organización, equipos, corredores y demás oficiales que forman parte del evento ciclístico han estado conformes con la decisión, además de mostrar el sentido pésame por la pérdida. De esta manera, el español Gonzalo Serrano del Movistar se quedó con la victoria final, superando por 3″ al británico Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) y otorgándole valiosos puntos a la escuadra telefónica por la lucha del descenso en la categoría World Tour.

Tour Francia 2023 saldrá desde territorio vasco

La ‘Grande Boucle’ llegará por primera vez a Bilbao. La edición 110 del Tour de Francia recorrerá carreteras vascas los días 1, 2 y 3 de julio. El Grand Départ Pays Basque 2023 partirá desde Bilbao el 1 de julio y se desarrollará por carreteras de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa con un total de 3 etapas. El primer maillot amarillo de la de la ronda gala tendrá un recorrido con salida y llegada en Bilbao que pasará por Guernica. Será una jornada rompepiernas con final alto de una pendiente que tendrá un desnivel de un 5%.

Maximilian Schachmann con síndrome de fatiga

Tras los exámenes médicos, a Maximilian Schachmann se le diagnosticó un síndrome de fatiga. Por lo tanto, se tomó la decisión conjunta de que el alemán hiciera uso de una pausa, con el fin de comenzar la temporada 2023 totalmente recuperado. “Agradezco al equipo su apoyo en estos momentos tan difíciles para mí. No hay otra terapia que el descanso, así que ahora me tomaré un descanso más largo. Esto me dará la oportunidad de recuperar la salud y volver a un nivel normal para mí. Por supuesto, también me gustaría dar las gracias a mis compañeros de equipo, que ahora tendrán que compensar mi ausencia en las carreras. Mi objetivo es poder agradecérselo a todos con buenas actuaciones en la próxima temporada”, dijo Schachmann.

Remco Evenepoel no estará en la edición de 2022 de Lombardía

El belga Remco Evenepoel no estará en la edición de 2022 de Lombardía, ya que pondrá fin a su temporada con los Campeonatos del Mundo de Australia. El joven ciclista del Quick Step Alpha Vinyl, que está peleando por ganar su primera grande en La Vuelta a España, cerrará su temporada de esta forma, según explicó al portal dhnet.be. En los Campeonatos del Mundo será uno de los grandes favoritos a ganar la contrarreloj y también uno de los líderes para la prueba de ruta.