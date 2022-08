Mauricio Moreira gana el prólogo del GP JN en Portugal; Juan Guillermo Jaramillo el mejor colombiano

Con la cadena de ALMACENES ÉXITO y su producto TAEQ como anfitriones de la entrevista exclusiva con la Revista Mundo Ciclístico, Egan Bernal, estuvo dialogando con nuestro director Héctor Urrego Caballero y se refirió a lo que ha sido su regreso a las competencias en Dinamarca y Alemania, además de contar todos los por menores de su retorno a Europa.

RMC. ¿Cómo fue el regreso a las competencias?

“Estaba nostálgico, una sensación poco rara, quería estar más contento, pero me sentí un poco achicopalado. La verdad me sentí medio achantado, en los primero 10 kilómetros estaba asustadísimo, pero entre la adrenalina de la carrera, ya después como si nada”.

RMC. ¿Cómo convenció a la escuadra británica de volver a correr?

“Me tocó presionar al equipo a tope… Cuando llegué acá no me iban a dejar competir. Vine a Mónaco a hacer la recuperación y a pensar en el otro año. Como iba evolucionando tan rápido y con todas las ganas que le echamos con mi familia, con todo mi entorno, cuando me vi en buena forma, empecé a presionar más a todo el equipo, al manager que me dejaran competir”.

RMC. ¿Cuéntenos detalles de su primera carrera en Europa?

“Ya el hecho de estar vivo es ganancia, podría estar muerto. Partamos de la premisa que yo en este momento podría estar en una tumba. Antes de la carrera me sentía vulnerable. No quería defraudar a los compañeros, no me quería defraudar a mí mismo. Por fin se decidió que iba a competir en Dinamarca, una carrera super dura. Les dije a los de mi equipo que quería trabajar, quería apoyar, no quería ser uno más. Tenía miedo de no poder terminar la carrera, estando último en el lote sin poder hacer nada y pude hacerlo, aportando”.

RMC. ¿Qué balance puede hacer del Tour de Alemania?

“Lo que más me costó fue el ritmo. Yo no me veía tirando del lote, eso no estaba en mi cabeza. Al inicio yo estaba asustado, después pensaba que no iba a ser capaz y ya después uno se siente orgulloso. No estaba en mi cabeza verme tirando, pero después de tirar a tope pude contra la fuga y eso me da mucho orgullo”.

RMC. ¿Cómo ve su nivel actual?

“No sé qué porcentaje estaría en este momento, pero estoy en el punto en el que termino carreras, estoy ahí, pero me hace falta un poquito para marcar diferencia, para estar en el grupo de los buenos. Pero vamos por un buen camino. Estoy positivo y quiero mantenerme así”.

RMC. ¿Cómo le pareció el Tour de Francia 2022?

“Al inicio pensé que lo ganaba Pogacar, es el mejor ciclista que hay en la actualidad y hasta el momento no había mostrado debilidad. Vingegaard mostró que tenía un gran equipo. Los dos son buenos corredores, pero lastimosamente gana uno, estamos en el más alto nivel”.