“Mañana puede pasar cualquier cosa, muchos de los jóvenes no conocen este tipo de puerto”: Nairo Quintana

Cumplida la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2022, varios de los protagonistas dieron sus impresiones de lo que fue la segunda batalla en los Pirineos, donde Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard vivieron un duelo aparte.

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

“No esperaba que los hombres de los UAE condujeran de manera tan dominante hoy. Me sentí bien, pero no tan bien como antes de este Tour de Francia. Pude mantener la diferencia con el grupo que tenía delante bastante constante, pero al final perdí algo de tiempo. Ganar el Tour será muy difícil, el podio es el objetivo ahora. Se sintió mejor elegir mi propio ritmo y no llegar al rojo. Así que decidí esperar al grupo detrás de nosotros. Esa elección fue la correcta. De esa manera, podría seguir pedaleando a un ritmo acelerado hasta la cima de la subida final. No pensé que iban a conducir tan rápido. Ciertamente, Mikkel Bjerg estuvo realmente impresionante hoy. Realmente me hizo sufrir”.

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma)

“Tadej lanzó muy buenos ataques hoy y tuve que estar listo para responderlos y para luchar. Estoy contento de haber podido estar a su rueda, el es un poco más explosivo que yo en finales como los de hoy. Para mi hubiera sido muy difícil hacerle alguna diferencia así que al final debo estar contento por como nos salió. Creo que estoy satisfecho. Nunca es bueno estar aislado porque si tienes un problema puede convertirse en un desastre pero de igual manera el equipo estuvo de nuevo increíble antes de que solo quedáramos tres corredores en el frente, Pogacar tenía a McNulty que también estuvo increíble hoy, pero no estoy decepcionado de haber quedado aislado pues igual vimos que Sepp Kuss fue uno de los mejores pero en la segunda subida ya nos fuimos con los tres mejores. No quiero pensar que ya soy el campeón, lo tomo día a día, daré lo mejor de mi y ya veremos en París como se dio. Mañana, pasado y la crono serán tres días muy duros para los que tenemos que estar listos, hay que dormir y recuperarse bien y ya veremos”.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

“La manera como el equipo se desempeñó hoy cuando solo quedamos cuatro corredores y después ganar la etapa es de verdad increíble. Podemos estar todos muy orgullosos porque sin Rafal Majka y sin George Benett no podemos intentar nada mas. Mañana hay otra chance pero por el momento estoy contento con mi victoria y mañana es otro día para el que tengo puestos mis objetivos. Si lo di todo en el final, sabía que tenía que ganar, no había otra manera y por eso lo di todo, por mi equipo, hasta el final y estoy tan contento. No solamente McNulty estuvo increíble, tambien Mikel y Hirschi. Mikel hizo hoy de escalador, poniendo un muy buen paso en las subidas, me sentí muy bien con ese paso y me sentí muy confiado en él y sé que el también confió en mi. Después Brandon hizo un maravilloso trabajo, estuvo sensacional hoy, la verdad durante todo el Tour, pero especialmente hoy y si… la mención especial debe ir para él. Estoy optimista de que todavía puedo ganar el Tour, mañana será un día duro y podremos volver a probar”.

Enric Mas (Movistar Team)

“Tengo que aprender de todo esto, lo siento mucho por la afición española. La principal conclusión del día de hoy es que tenemos que sacar aprendizaje, cada día, de esta situación para el futuro. No puedo decir que las sensaciones sean súper, pero sí que voy encontrando mejor sensación en estos últimos días. Ha sido una jornada a tope desde salida hasta meta, desde el km 0 hasta el final. En la bajada de Val Louron me he cortado del grupo en el que venía, una vez se había roto todo, pero gracias a Gregor (Mühlberger) he podido entrar, cubrir la subida a Peyragudes con ellos y acabar a pocos segundos de los que tenía delante. Como digo, cada día es un aprendizaje y ahora mismo, ese top-ten en la general para mí es secundario, cuando veníamos a por el top-3. Ojalá los famosos ‘milagros de Lourdes’ existan mañana, pero lo principal es seguir recuperando sensaciones y luchar por dar el máximo”.

Adam Yates (Ineos Grenadiers)

“Los últimos días he tratado de mantenerme firme lo mejor que puedo. Estoy enfermo. Hoy me afectó, así que traté de ayudar a Geraint Thomas. Varios ciclistas del equipo tuvieron los mismos problemas en el inicio del Tour, Daniel Felipe Mártinez y Jonathan Castroviejo. Hemos intentado todo para mantenernos saludables, pero hasta ahora no ha sido mi año. Se viene otra etapa de montaña. Intentaré ayudar a Geraint en eso tanto como sea posible. Y espero mejorar aún más para París”.