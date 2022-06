Fabio Duarte se exhibe en La Unión y vence la 5ta etapa de la Vuelta a Colombia; Cristián David Rico nuevo líder

Después de la quinta etapa de la edición 72 de la Vuelta a Colombia disputada entre Yarumal y La Unión, el liderato de la carrera lo asumió el juvenil Cristian David Rico (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano), tras el desfallecimiento de su compañero de equipo Óscar Quiroz en los últimos kilómetros.

“Contento por este liderato, la verdad no me lo esperaba, venía con la mentalidad de aportarle al equipo a Quiroz. Nuestro líder no conto con las piernas suficientes para llegar el día de hoy, pero bueno contento con el liderato del equipo”, señaló Rico.

En su segunda participación en la ronda colombiana, el joven boyacense que llegó como gregario de Darwin Atapuma y Wilson Peña, se mantuvo en el pelotón de favoritos en la subida a La Unión y paso a comandar la clasificación general sin pretenderlo.

“La verdad no lo dimensionó, no me lo creo, cuando pequeño me soñaba correr algún día una gran vuelta aquí en Colombia, pero nunca se me paso por la cabeza vestir una camiseta de líder. Me parece una locura y ver este sueño cumplido me llena de mucho orgullo y felicidad”, agregó el pedalista sub-23.

El corredor del Colombia Tierra de Atletas GW Shimano defenderá este miércoles, el liderato en la sexta etapa, que saldrá desde Rionegro y pasará por Marinilla, Santuario, Cocorná, Doradal, Puerto Salgar para terminar en La Dorada en una jornada con final en terreno llano.

“La verdad me siento muy bien, el cuerpo me ha respondido, me siento muy respaldado por mi equipo. Todos tienen mucha experiencia y seguro que lo harán muy bien para ayudarme a defender el liderato”, finalizó Rico.