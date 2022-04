COCHISE RODRÍGUEZ, 80 años de historia

Luego de no cumplir con ciertas reglas internas en el equipo Bahrain Victorious, tal como afirmaron sus directores, Alejandro Osorio dio su versión de los hechos ocurridos que derivaron en la rescisión del contrato.

“Tuvimos algunos inconvenientes, no es nada grave. Mi abogado me recomendó no hablar del tema. Tuvimos inconvenientes en las carreras. Más que nada fue por el idioma, no les entendía nada en carrera. Tuvimos un desacuerdo y ya está”, dijo Osorio al portal ‘Paisa Deportes’.

La escuadra WorldTour en la que milita su compatriota Santiago Buitrago, decidió romper todo vínculo con el escarabajo después de que el pedalista antioqueño de 23 años violara repetidamente las reglas internas del equipo respecto a los cuidados del COVID-19.

Alejandro Osorio, campeón de la montaña en la Coppi e Bartali 2021 (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2021)

“Soy muy joven, el ciclismo no se acaba. Es un problema duro, pero estoy tranquilo porque sé que hice las cosas bien. Hubo un problema y yo me vine para Colombia. La verdad no me sentí bien acogido. Venía de equipos que eran como una familia. Aquí era solo trabajo, trabajo, no me sentía apoyado”, añadió el corredor paisa con pasado en el Caja Rural-Seguros RGA.

El Bahrain le tenía programado estar en la Volta a Catalunya y la Vuelta al País Vasco, pero los planes cambiaron y ahora se encuentra en el calendario nacional, disputando la Clásica de Rionegro.

“Acá en Colombia me gusta correr mucho. Incluso podría correr acá. Mi mánager no está de acuerdo, pero a mí el ciclismo colombiano me encanta. Aún no hay un acuerdo de ambas partes”, concluyó Osorio.