Adam Yates se queda con la etapa reina del Tour de Alemania en destaque de Iván Sosa que se mete al top 10

La gran estrella del ciclismo belga, Remco Evenepoel, volvió a mostrar un gran nivel en el ascenso final al Colláu Fancuaya durante la octava etapa de la Vuelta a España 2022. El corredor del Quick-Step Alpha Vinyl Team fue el más fuerte de los favoritos al título.

“He dado lo mejor de mí. Mi equipo ha estado soberbio hoy, hemos controlado desde el inicio, ¡y no ha sido fácil! Enhorabuena a todos mis compañeros, porque me han empujado a este resultado. Por la radio, me iban explicando un poco la situación, pero creo que iban un poco por detrás. Hubo un momento que me dijeron que íbamos catorce en el grupo y solo veía a cuatro o cinco, así que no sabía exactamente cuál era la situación”, explicó Evenepoel.

El jefe de filas del Quick-Step Alpha Vinyl Team le metió tiempo a la mayoría de los ‘Gallos de la Clasificación General’ “Creo que dije que el objetivo era no perder tiempo, y si veía la oportunidad, ganarlo. He ganado tiempo sobre muchos corredores excepto los dos más importantes, Primoz (Roglic) y Enric (Mas). Pero ha sido bonito ver a Primoz fuerte hoy, es algo bueno para la carrera”, indicó el pedalista belga.

El joven de 22 años, que corre segunda grande tras su debut en el Giro de Italia de 2020, confía en lo que pueda hacer mañana. “He visto de otros años que (en Les Praeres) no había distancias muy grandes, pero por supuesto si explotas estás perdido en un puerto como ese. Seguiré confiado. Sé que es un puerto que se me adapta muy bien en cuanto a duración, así que lo daré todo. Intentaremos defender el maillot, y por qué no intentar la victoria de etapa. Sería muy bonito”, concluyó Evenepoel.