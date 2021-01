Roniel Campos a un circuito del bicampeonato de la Vuelta al Táchira. Danny Osorio 3° en la etapa y CG

Luego de anunciado su retiro provisional del ciclismo profesional por tiempo indefinido, Tom Dumoulin a través de un video publicado por Jumbo Visma explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión que ha sido respaldada por el conjunto neerlandés, que pierde a uno de sus anunciados líderes para la disputa del Tour de Francia.

El corredor de 30 años afirmó; “He sentido desde hace bastante tiempo, que me cuesta mucho saber encontrar mi camino como Tom Dumoulin el ciclista. Tengo muchas ganas de hacerlo muy bien para mucha gente. ¿Qué es lo que realmente quiero, qué quiere Tom Dumoulin con su vida en este momento? Esa es una pregunta que ha estado surgiendo en mi interior durante unos meses y en realidad no tengo tiempo para responder esa pregunta”.

El neerlandés manifestó que necesita tiempo para reflexionar sobre su camino en el ciclismo. “Después de todo, la vida como ciclista profesional sigue y sigue. Pero esa pregunta está ahí y seguí sin tener tiempo para responder a esa pregunta. ¿Qué quiero? ¿Todavía quiero ser ciclista? ¿Si es así, cómo? Si quiero ganar el Tour, ¿cómo quiero llegar?”.

Tom Dumoulin en las etapas iniciales de la Vuelta a España 2020 (Photo© ASO)

“Ahora tengo la sensación de que ya no sé y que sigo haciéndole esas preguntas a los demás para que lo hagan bien para todos. Pero eso no trae el resultado y eso no trae mi felicidad en primer lugar. Así que poco a poco me hizo infeliz. Eso es una pena. Por eso me tomo un descanso y quién sabe a dónde me llevará”, agregó el pedalista de Maastricht.

Respecto a sus próximos planes Dumoulin dijo; “Voy a pensar mucho, sacar a pasear al perro y buscar: ¿qué quiero como persona con la bici? ¿Qué quiero con mi vida? Ayer tomé la decisión. El equipo me apoya en esto y se siente bien. Se siente como si una mochila hubiera perdido 100 kilos. Inmediatamente me desperté feliz. Se siente tan bien que finalmente tomé la decisión de tomarme un tiempo para mí”.

El eximio contrarrelojista reveló que es el momento de definir su futuro. “Ya es hora de que descubra lo que quiero para mí. Al final mis compañeros y especialmente yo, no se beneficiarán en absoluto si sigo confundiéndome de vez en cuando y finalmente termino duodécimo en el Tour, luego quinto en los Juegos Olímpicos. Eso tampoco nos sirve. He estado lidiando con eso durante demasiado tiempo con esas dudas en el fondo de mi mente”.

La presión en su entorno, sería la causal de esta decisión. “Hace unos años logré muy buenos resultados y me convertí de una vez por todas en ‘Tom Dumoulin, el gran ciclista holandés’. La gente tiene muchas expectativas al respecto. Como deportista de élite, sus propias expectativas ya son muy difíciles de gestionar. Tal vez todavía quiero ser ciclista, pero luego es importante que no me importe tanto lo que piensen los demás al respecto”.