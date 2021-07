Rigoberto Urán y Sergio Higuita analizan su desempeño en la CRI del Tour de Francia

Resultados

Etapa 2

1 82 REYES,Aldemar ELITE EPM SCOTT 03:14:37

2 1 GIL,Angel alexander ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:14:37 mt.

3 85 RODRIGUEZ,Jhon ander ELITE EPM SCOTT 03:14:37 mt.

4 3 CASTAÑO,Sebastian ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:14:37 mt.

5 84 REYES,Yeison sebasti ELITE EPM SCOTT 03:14:39 2 seg.

6 8 GALVIS,Oscar dubian SUB23 IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:14:39 2 seg.

7 2 OSORIO,Danny alberto ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:14:39 2 seg.

8 83 CHAVES,German enriqu ELITE EPM SCOTT 03:14:39 2 seg.

9 5 CANO,Kevin jhoan ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:14:39 2 seg.

10 86 MONTAÑA,Fredy emir ELITE EPM SCOTT 03:14:41 4 seg.

11 23 ZAPATA,Camilo SUB23 SISTECREDITO GW 03:15:33 56 seg.

12 81 SUAREZ,Juan pablo ELITE EPM SCOTT 03:15:33 56 seg.

13 67 OSORIO,Alejandro ELITE AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:15:33 56 seg.

14 51 OCHOA,Diego antioqui ELITE EPM SCOTT SUB-23 03:16:32 1:55 min.

15 71 MARTINEZ,Juan esteba SUB23 CM COLNAGO 03:16:46 2:09 min.

16 4 MUÑOZ,Edison ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:17:50 3:13 min.

17 44 LÓPEZ,Luis felipe ELITE TEAM TERRAS DE AMAGA 03:17:50 3:13 min.

18 94 QUETAMA,Yeisson ubar ELITE FUNDACION ESTEBAN CHAVES 03:18:12 3:35 min.

19 6 OSORIO,Edison estefa ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:18:48 4:11 min.

20 26 GOMEZ,David santiago SUB23 SISTECREDITO GW 03:18:48 4:11 min.

21 21 RAMIREZ,Santiago ELITE SISTECREDITO GW 03:20:26 5:49 min.

22 15 ECHAVARRIA,Juan davi SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:20:27 5:50 min.

23 57 CARMONA,Chrystiam da ELITE EPM SCOTT SUB-23 03:20:27 5:50 min.

24 61 GOMEZ,Jhonatan SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:20:29 5:52 min.

25 63 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:20:29 5:52 min.

26 27 RESTREPO,Esteban SUB23 SISTECREDITO GW 03:20:29 5:52 min.

27 53 RUIZ,Esteban SUB23 EPM SCOTT SUB-23 03:20:29 5:52 min.

28 38 RAMIREZ,Juan diego SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:20:29 5:52 min.

29 52 SOLER,Carlos herney ELITE EPM SCOTT SUB-23 03:20:32 5:55 min.

30 22 HOYOS,Daniel ELITE SISTECREDITO GW 03:20:32 5:55 min.

31 91 CHAVES,Brayan ELITE FUNDACION ESTEBAN CHAVES 03:20:29 5:52 min.

32 9 GÓMEZ,Juan camilo SUB23 IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:23:23 8:46 min.

33 24 BAYONA,Stiven SUB23 SISTECREDITO GW 03:25:35 10:58 min.

34 28 HERRERA,Samuel SUB23 SISTECREDITO GW 03:25:35 10:58 min.

35 62 MEDINA,Cesar SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:25:35 10:58 min.

36 18 GARCIA,Niclas david ELITE LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:25:35 10:58 min.

37 54 ARBOLEDA,Anderson SUB23 EPM SCOTT SUB-23 03:25:35 10:58 min.

38 7 ECHAVARRIA,Alonso SUB23 IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:25:35 10:58 min.

39 76 OSPINA,Carlos SUB23 CM COLNAGO 03:25:35 10:58 min.

40 14 BARBOZA,Juan manuel SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:25:35 10:58 min.

41 25 HERNANDEZ,Berardo SUB23 SISTECREDITO GW 03:25:35 10:58 min.

42 10 HENAO,Andres elian SUB23 IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:25:35 10:58 min.

43 20 SANCHEZ,Mateo SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:25:35 10:58 min.

44 74 RESTREPO,Juan pablo SUB23 CM COLNAGO 03:25:38 11:01 min.

45 40 RAMIREZ,John Stiven SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:25:38 11:01 min.

46 29 ESCUDERO,Santiago SUB23 SISTECREDITO GW 03:26:36 11:59 min.

47 65 ZULUAGA,Juan david SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:26:36 11:59 min.

48 72 MORENO,Johan ELITE CM COLNAGO 03:27:21 12:44 min.

49 16 RESTREPO,Ferney de j ELITE LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:27:21 12:44 min.

50 75 HOYOS,Juan diego ELITE CM COLNAGO 03:27:21 12:44 min.

51 93 GOMEZ,Hernan dario ELITE FUNDACION ESTEBAN CHAVES 03:27:21 12:44 min.

52 31 JIMENEZ,Juan camilo SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:29:08 14:31 min.

53 92 PULIDO,Diego fernand ELITE FUNDACION ESTEBAN CHAVES 03:29:08 14:31 min.

54 41 SANCHEZ,Camilo andre ELITE TEAM TERRAS DE AMAGA 03:33:05 18:28 min.

55 13 RODRIGUEZ,Brayan and SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:36:33 21:56 min.

56 35 ROLDAN,Julian SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:36:33 21:56 min.

57 11 LOPERA,Juan pablo SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:36:35 21:58 min.

58 19 VIZCAINO,Julian SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:36:37 22:00 min.

59 12 BASSA,Jeffersn camil SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:39:19 24:42 min.

60 64 HERNANDEZ,Julian SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:39:19 24:42 min.

61 48 SOTO,Elian dario SUB23 TEAM TERRAS DE AMAGA 03:39:28 24:51 min.

62 56 GAVIRIA,Juan sebasti SUB23 EPM SCOTT SUB-23 03:39:31 24:54 min.

63 42 ACEVEDO,Emmanuel SUB23 TEAM TERRAS DE AMAGA 03:40:37 26:00 min.

64 33 ECHEVERRY,Isaias ELITE CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:40:39 26:02 min.

65 47 MACHACON,Javier feli SUB23 TEAM TERRAS DE AMAGA 03:41:12 26:35 min.

66 32 CAÑAS,Estiven giovan SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:41:30 26:53 min.

67 45 ARROYAVE,Edison ELITE TEAM TERRAS DE AMAGA 03:41:30 26:53 min.

68 34 AYALA,Julian ELITE CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:45:28 30:51 min.

69 37 POCATERRA,Cesar luis SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:50:49 36:12 min.

70 17 DEL RISCO,Dario jose ELITE LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:52:48 38:11 min.

71 36 ALZATE,Juan jose SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:53:56 39:19 min.

72 39 ARBOLEDA,Tomas SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 04:23:56 1:09:19 hor.

Clasificación General Individual

1.- 1 GIL,Angel alexander ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:16:20-037

2.- 82 REYES,Aldemar ELITE EPM SCOTT 03:16:21-026 a 1

3.- 85 RODRIGUEZ,Jhon anderso ELITE EPM SCOTT 03:16:21-087 a 1

4.- 3 CASTAÑO,Sebastian ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:16:22-066 a 2

5.- 84 REYES,Yeison sebastian ELITE EPM SCOTT 03:16:24-003 a 4

6.- 5 CANO,Kevin jhoan ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:16:26-019 a 6

7.- 83 CHAVES,German enrique ELITE EPM SCOTT 03:16:26-090 a 6

8.- 2 OSORIO,Danny alberto ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:16:29-012 a 9

9.- 8 GALVIS,Oscar dubian SUB23 IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:16:29-045 a 9

10.- 86 MONTAÑA,Fredy emir ELITE EPM SCOTT 03:16:29-065 a 9

11.- 67 OSORIO,Alejandro ELITE AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:17:12-014 a 52

12.- 23 ZAPATA,Camilo SUB23 SISTECREDITO GW 03:17:18-036 a 58

13.- 81 SUAREZ,Juan pablo ELITE EPM SCOTT 03:17:21-016 a 1:01

14.- 51 OCHOA,Diego antioquia ELITE EPM SCOTT SUB-23 03:18:16-019 a 1:56

15.- 71 MARTINEZ,Juan esteban SUB23 CM COLNAGO 03:18:29-054 a 2:09

16.- 44 LÓPEZ,Luis felipe ELITE TEAM TERRAS DE AMAGA 03:19:38-052 a 3:18

17.- 4 MUÑOZ,Edison ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:19:38-061 a 3:18

18.- 94 QUETAMA,Yeisson ubarle ELITE FUNDACION ESTEBAN CHAVES 03:20:05-069 a 3:45

19.- 26 GOMEZ,David santiago SUB23 SISTECREDITO GW 03:20:33-077 a 4:13

20.- 6 OSORIO,Edison estefan ELITE IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:20:35-001 a 4:15

21.- 21 RAMIREZ,Santiago ELITE SISTECREDITO GW 03:22:09-072 a 5:49

22.- 57 CARMONA,Chrystiam davi ELITE EPM SCOTT SUB-23 03:22:09-080 a 5:49

23.- 53 RUIZ,Esteban SUB23 EPM SCOTT SUB-23 03:22:13-071 a 5:53

24.- 63 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:22:14-076 a 5:54

25.- 15 ECHAVARRIA,Juan david SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:22:15-088 a 5:55

26.- 61 GOMEZ,Jhonatan SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:22:16-031 a 5:56

27.- 52 SOLER,Carlos herney ELITE EPM SCOTT SUB-23 03:22:17-067 a 5:57

28.- 22 HOYOS,Daniel ELITE SISTECREDITO GW 03:22:18-027 a 5:58

29.- 27 RESTREPO,Esteban SUB23 SISTECREDITO GW 03:22:20-050 a 6:00

30.- 91 CHAVES,Brayan ELITE FUNDACION ESTEBAN CHAVES 03:22:22-062 a 6:02

31.- 38 RAMIREZ,Juan diego SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:22:26-066 a 6:06

32.- 9 GÓMEZ,Juan camilo SUB23 IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:25:17-026 a 8:57

33.- 76 OSPINA,Carlos SUB23 CM COLNAGO 03:27:14-020 a 10:54

34.- 54 ARBOLEDA,Anderson SUB23 EPM SCOTT SUB-23 03:27:16-037 a 10:56

35.- 14 BARBOZA,Juan manuel SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:27:17-062 a 10:57

36.- 24 BAYONA,Stiven SUB23 SISTECREDITO GW 03:27:19-043 a 10:59

37.- 10 HENAO,Andres elian SUB23 IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:27:21-009 a 11:01

38.- 18 GARCIA,Niclas david ELITE LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:27:22-003 a 11:02

39.- 28 HERRERA,Samuel SUB23 SISTECREDITO GW 03:27:22-023 a 11:02

40.- 25 HERNANDEZ,Berardo SUB23 SISTECREDITO GW 03:27:22-052 a 11:02

41.- 40 RAMIREZ,John Stiven SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:27:23-056 a 11:03

42.- 20 SANCHEZ,Mateo SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:27:25-000 a 11:05

43.- 62 MEDINA,Cesar SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:27:26-042 a 11:06

44.- 74 RESTREPO,Juan pablo SUB23 CM COLNAGO 03:27:26-057 a 11:06

45.- 7 ECHAVARRIA,Alonso SUB23 IDEA INDEPORTES ANTIOQUIA 03:27:26-082 a 11:06

46.- 29 ESCUDERO,Santiago SUB23 SISTECREDITO GW 03:28:23-086 a 12:03

47.- 65 ZULUAGA,Juan david SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:28:27-003 a 12:07

48.- 75 HOYOS,Juan diego ELITE CM COLNAGO 03:29:03-010 a 12:43

49.- 16 RESTREPO,Ferney de jes ELITE LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:29:08-086 a 12:48

50.- 93 GOMEZ,Hernan dario ELITE FUNDACION ESTEBAN CHAVES 03:29:09-004 a 12:49

51.- 72 MORENO,Johan ELITE CM COLNAGO 03:29:09-025 a 12:49

52.- 92 PULIDO,Diego fernando ELITE FUNDACION ESTEBAN CHAVES 03:30:58-031 a 14:38

53.- 31 JIMENEZ,Juan camilo SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:31:01-053 a 14:41

54.- 41 SANCHEZ,Camilo andres ELITE TEAM TERRAS DE AMAGA 03:34:51-023 a 18:31

55.- 19 VIZCAINO,Julian SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:38:22-050 a 22:02

56.- 35 ROLDAN,Julian SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:38:24-046 a 22:04

57.- 11 LOPERA,Juan pablo SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:38:24-081 a 22:04

58.- 13 RODRIGUEZ,Brayan andre SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:38:30-010 a 22:10

59.- 64 HERNANDEZ,Julian SUB23 AVINAL CARMEN DE VIBORAL 03:41:04-001 a 24:44

60.- 12 BASSA,Jeffersn camilo SUB23 LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:41:11-017 a 24:51

61.- 48 SOTO,Elian dario SUB23 TEAM TERRAS DE AMAGA 03:41:14-050 a 24:54

62.- 56 GAVIRIA,Juan sebastian SUB23 EPM SCOTT SUB-23 03:41:19-048 a 24:59

63.- 42 ACEVEDO,Emmanuel SUB23 TEAM TERRAS DE AMAGA 03:42:30-027 a 26:10

64.- 33 ECHEVERRY,Isaias ELITE CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:42:31-011 a 26:11

65.- 47 MACHACON,Javier felipe SUB23 TEAM TERRAS DE AMAGA 03:42:58-090 a 26:38

66.- 32 CAÑAS,Estiven giovany SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:43:22-057 a 27:02

67.- 45 ARROYAVE,Edison ELITE TEAM TERRAS DE AMAGA 03:43:24-020 a 27:04

68.- 34 AYALA,Julian ELITE CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:47:18-074 a 30:58

69.- 37 POCATERRA,Cesar luis SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:52:48-093 a 36:28

70.- 17 DEL RISCO,Dario jose ELITE LEGALAGRO ATILA SEG ENJOY 03:54:37-021 a 38:17

71.- 36 ALZATE,Juan jose SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 03:55:48-053 a 39:28

72.- 39 ARBOLEDA,Tomas SUB23 CICLOORBE C RIONEGRO IMER 04:26:57-015 a 1:10:37