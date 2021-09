Programación de los colombianos en el Campeonato Mundial de Flandes 2021

Con la participación de 27 corredores colombianos de cinco categorías arrancará este domingo el Campeonato del Mundial de Ciclismo 2021 en Flandes, Bélgica. Knokke-Heist, Brujas, Amberes y Lovaina fueron designadas como lugares de salida y llegada para las pruebas contrarreloj y las carreras en ruta. Rigoberto Urán será el primero en entrar en acción.

Horarios de las Competencias

Sábado, 18 de septiembre de 2021

Entrenamiento contrarreloj

Inicio: 09:00 am (Hora colombiana 2:00 am)

Finalización: 11.00 am (Hora colombiana 4:00 am)

Ceremonia de apertura (Knokke-Heist)

Inicio: 11 am (Hora colombiana 2:00 am)

Domingo, 19 de septiembre de 2021

Contrarreloj masculina élite (43,3 km / Knokke-Heist – Brujas) – 1 colombiano en competencia

Inicio: 14:30 pm (Hora colombiana 7:30 am)

Final: 16:55 pm (Hora colombiana 9:55 am)

Participa: Rigoberto Urán

Rigoberto Urán ocupó el octavo lugar en la crono de los Juegos Olímpicos de Tokio. (Foto Luca Bettini/BettiniPhoto©2021)

Lunes 20 de septiembre de 2021

Contrarreloj U23 masculina, (30,3 km / Knokke-Heist – Brujas) – 2 colombianos en competencia

Salida: 10:40 am (Hora colombiana 3:40 am)

Llegada: 12:50 pm (Hora colombiana 5:50 am)

Participan: Santiago Buitrago y Víctor Ocampo

Contrarreloj femenina élite (30,3 km / Knokke-Heist – Brujas) 2 colombianas en competencia

Inicio: 14:40 pm (Hora colombiana 7:40 am)

Final: 16:40 pm (Hora colombiana 9:40 am)

Participan: Lorena Colmenares y Lina Marcela Hernández

Martes 21 septiembre 2021

Contrarreloj junior femenina, Sub 19 (19,3 km / Knokke-Heist – Brujas) – 2 colombianas en competencia

Inicio: 10:30 am (Hora colombiana 3:30 am)

Final: 12:20 pm (Hora colombiana 5:20 am)

Participan: Gabriela López y Sara Moreno

Contrarreloj junior masculina, Sub-19 (22,3 km / Knokke-Heist – Brujas) – 2 colombianos en competencia

Salida: 14:55 pm (Hora colombiana 7:55 am)

Llegada: 17:05 pm (Hora colombiana 10:05 am)

Participan: Brayan Vargas y Brayan Molano

Miércoles 22 de septiembre de 2021

Relevo mixto de contrarreloj por equipos (44,5 km, Knokke-Heist – Brujas) No participan colombianos

Inicio: 2:25 pm (Hora colombiana 7:25 am)

Finalización: 4:45 pm (Hora colombiana 9:45 am)

Jueves, 23 de septiembre de 2021

Entrenamiento carrera de ruta

Inicio: 9:30 am (Hora colombiana 2:30 am)

Finalización: 12:30 pm (Hora colombiana 5:30 am)

Viernes 24 de septiembre de 2021

Carrera ruta junior masculino, Sub-19 (121,4 km / Lovaina – Lovaina) – 1 colombiano en competencia

Salida: 8:15 am (Hora colombiana 1:30 am)

Llegada: 11:15 am (Hora colombiana 4:30 am)

Participa: Santiago Garzón

Santiago Garzón será la representación colombiana en la categoría junior masculina. (Foto archivo RMC)

Carrera ruta Sub-23 masculino, Sub-23 (160,9 km / Amberes – Lovaina) – 6 colombianos en competencia

Inicio: 13:25 pm (Hora colombiana 6:25 am)

Finalización: 17:40 pm (Hora colombiana 10:40 am)

Participan: Víctor Ocampo, Esteban Guerrero, Jesús David Peña, Heberth Gutiérrez, Nicolás Gómez y Santiago Buitrago.

Sábado 25 de septiembre de 2021

Carrera ruta junior femenina, Sub-19 (75,0 km / Lovaina – Lovaina) – 1 colombiana en competencia

Inicio: 8:15 am (Hora colombiana 1:15 am)

Final: 10:15 am (Hora colombiana 3:15 am)

Participa: Karen Dahiana González

Carrera ruta élite femenina (157,7 km / Amberes – Lovaina) – 5 colombianas en competencia

Inicio: 12:20 pm (Hora colombiana 5:20 am)

Final: 16:45 pm (Hora colombiana 9:45 am)

Participan: Paula Patiño, Diana Peñuela, Erika Botero, Lorena Colmenares y Lina Marcela Hernández.

Domingo, 26 de septiembre de 2021

Carrera ruta élite masculino (267,7 km / Amberes – Lovaina) – 8 colombianos en competencia

Inicio: 10:25 am (Hora colombiana 3:25 am)

Final: 5:00 pm (Hora colombiana 10:00 am)

Participan: Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg, Rigoberto Urán, Sebastián Molano, Esteban Chaves, Sergio Andrés Higuita, Nelson Andrés Soto y José Tito Hernández.