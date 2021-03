Presidente de la Liga tolimense, explica los motivos del aplazamiento de la Vuelta al Tolima

En entrevista con nuestro director Héctor Urrego Caballero en el programa La Hora del Ciclismo de Antena 2, el presidente de la Liga de Ciclismo del Tolima Nazario Arango explicó las razones del aplazamiento de la ronda tolimense, prevista a realizarse entre el 18 y el 21 de marzo.

¿Cuáles son los motivos del aplazamiento de la Vuelta al Tolima?

Se tomó la decisión porque Indeportes Tolima me exigía tener el permiso de vías mínimo dos días antes de empezar el evento y realmente no se logró el objetivo. Al no tener el permiso no tenía el presupuesto para hacer la Vuelta, era una exigencia del gerente cuidando los recursos del estado porque ya sabemos que hace algunos años por este mismo tema no se pudo realizar una Vuelta al Tolima y el recurso quedó en el aire. Por este motivo me vi en la obligación de decirle no la Vuelta al Tolima.

Enviamos el documento con un mes de anterioridad, hice el seguimiento como tenía que ser, pero el permiso no llegó. Nosotros enviamos la solicitud y en el momento no nos llegó ninguna corrección ni nada para cambiar, entonces asumía que el permiso salía con tiempo.

¿Cómo es el proceso para solicitar un permiso vial?

Al ser un evento de la Liga, la misma liga está encargada de hacer el trámite ante la ANI y ellos envían los correos, el plan de manejo de tránsito, la altimetría y ellos se encargan de enviar esto a las concesiones, a los que administran las vías en este momento y son los que dicen si dan el visto bueno o no, si se puede hacer o no el evento. El tema es que uno envía con un mes de anticipación y la respuesta es con pocos días para el evento cuando ya no hay tiempo para cambiar nada. El año pasado cambiamos algunas cosas, pero es casi que imposible hacer cambios en este tipo de eventos.

El tema de permisos es demasiado complicado y creo que habría que mirar la posibilidad, no sé si la Federación que tuviera alguien experto, unos ingenieros, una comisión de expertos para que ayuden a manejar el tema de permisos de viales para no tener uno como presidente de liga o la misma federación que estar sufriendo para tener estos permisos. Hay que buscar un mecanismo para que haya una posibilidad de que todo sea mucho más fácil y no esperar a último momento para tener que cancelar un evento.

¿Cómo solucionar esta problemática del préstamo de las vías para la realización de competencias?

Sé que hay unos requerimientos y a veces uno a última hora le dicen sí o no. No sé quien tome la batuta, propongo que hagamos una mesa de trabajo con la Federación, con el Ministerio del Deporte, con la gente del INVIAS para mirar que posibilidad hay de pasar un permiso con más tiempo de anticipación para que nos den una respuesta mínimo 8 días o 10 días antes, para que si hay una respuesta positiva o no, mirar un plan B, porque esto es algo muy delicado.

¿Qué opinión tiene de las declaraciones del presidente de la FCC?

En el video el presidente de la Federación afirma que dan los permisos con mucho tiempo de anterioridad, yo he hecho dos vueltas al Tolima y no me ha llegado con anterioridad, siempre ha sido el día anterior incluso la mañana anterior por eso este año tomé la decisión y no sé qué pase si vuelvo a tener aval para el próxima, o nos van a poder prestar las vías porque no sé que pase con esto que estamos hablando, pero el año pasado me ayudaron en la Federación y el permiso me salió el día antes del inicio de la Vuelta al Tolima.

¿Habrá el presente año Vuelta al Tolima?

Este lunes mismo mandamos a la Federación y al INVIAS la solicitud para que nos den aval para hacer el evento, ahí no sé qué pase. Ojalá pudiéramos hacer una mesa de trabajo con todos en el ciclismo; periodistas, INVIAS, con el ministro Lucena con el presidente de la Federación para tomar una decisión y que nos digan con qué tiempo vamos a tener para hacer este tipo de eventos o que nos digan que no vamos a poder hacer más carreras.

¿Qué concepto tienen sus patrocinadores respecto al aplazamiento del evento?

Tenemos el apoyo del gobierno departamental de los gobiernos municipales para hacer este evento. El gobernador está muy entusiasmado con todos los deportes, por el tema de la pandemia hay muchos municipios afectados en la parte económica y él le apunta a que un municipio como Chaparral hagamos un lleno total en los hoteles y que sea una economía que esté fluyendo que le demos a través del deporte un bálsamo esta gente que ha pasado tan malos momentos. En el momento tenemos el apoyo del gobernador, de los gobiernos municipales ellos me han dicho que tenemos total respaldo para hacer la vuelta el momento que podamos realizarla.