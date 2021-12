Para Supermán López se puede mejorar el desempeño en las cronos con mucha disciplina y dedicación

El jefe de filas del Astana, Miguel Ángel López, habló en exclusiva con el programa Ciclismo Entre Grandes del Canal Win Sports. El pedalista de 27 años se refirió a como mejorar el desempeño en las jornadas al cronómetro y también tuvo tiempo para recordar sus grandes podios en las tres grandes vueltas y su primer gran título World Tour en la Vuelta a Suiza. A continuación le presentamos a nuestros lectores la segunda parte de la entrevista. Mañana la Revista Mundo Ciclístico publicará otros apartes del exclusivo encuentro de Supermán con el ‘Profesor’ Héctor Urrego y Sergio Urrego.

¿Cómo tratar de mejorar la debilidad crónica del ciclismo colombiano en las cronos?

Bueno creo que son muchos factores, principalmente creo que es la disciplina, dedicándole mucha horas se puede mejorar. Este año me di cuente que si se puede, esta temporada estuve más centrado en la bici de crono. Otro factor importante es una buena posición, se necesita estudiar la aerodinámica y combinarlo con un buen material, ya de ahí en adelante depende lo que tengas de motor y empieza a jugar la disciplina y el tiempo que le dediques.

Haciendo un balance en frío cuéntenos lo que paso en esa última contrarreloj en el Tour 2020

Pues no se, me sigue doliendo todavía recordar perder el podio del Tour a falta del paseo de la victoria prácticamente. Yo creo que fue mí día malo, ningún otro día estuve en crisis o cogió la pájara o me vi en dificultades para estar con lo mejores, yo reo que ese día, no sé, me pegó el bajonazo, yo creo que lo note cuando me desperté. Cuando te levantas un poco como sin ganas como sin fuerza y fue en mal momento porque no te puede ayudar el equipo solo con tu esfuerzo, nadie te puede salvar.

¿Qué sensación, qué recuerdos se le vienen a la mente cuando se vio por primera vez en los podios del Giro y de la Vuelta?

Es algo muy bonito, que tal vez uno dice bueno creo que estoy entre los mejores, fui capaz de luchar las grandes vueltas. Si pensamos que del primero al tercero son dos grandes saltos que hay que dar, pero lógicamente todos requieren de un gran trabajo, sacrificio y concentración. De ah en adelante, me he venido preparando con esa ilusión de seguir estando entre los mejores y poder dar el salto a algo más grande. Ya no es tan fácil estar en el podio porque te vuelves un referente, prácticamente tienes que estar físicamente y emocionalmente, y bueno que también la suerte te ayude, que todos los astros se alineen y se den las cosas. Lo importante es no dejar de conseguir cosas bonitas en el ciclismo como la etapa del Tour, la etapa de la Vuelta. He estado cerca de donde he querido estar, donde merezco estar, trabajando cada día más y puliendo detalles.

Miguel Ángel ‘Supermán’ López en el Giro d’Italia 2019. (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2019)

¿Le tomó un gusto especial al Giro de Italia?

Si yo creo que el Giro es una carrera especial , marcada por la afición, por la gente, es algo especial la Corsa Rosa como la llaman y sus aficionados en Italia es algo bonito, llama la atención que gusta. Uno puede darse por bien servido de estar en el Giro porque es una ‘carrerota’.

¿Algún recuerdo especial de la Vuelta a Suiza?

Fue uno de mis triunfos que más me han marcado en mi vida deportiva. Fue la primera carrera World Tour que gané con el equipo. También las condiciones en las que la gane porque todo el tiempo estuvo haciendo mucho frio, además de intensa lluvia que estuvo presente y lógicamente la gano gracias a la astucia, a la táctica de los directores. Se la gane a corredores de gran talla, de mucho nivel como Geraint Thomas y Tom Dumoulin. Marcó mucho en mi vida deportiva, porque fui el primer colombiano que ganó la Vuelta a Suiza.

Háganos un recuento de sus últimos años

En 2019 la condición era muy buena, pero pinchaba en mal momento. Recuerdo en una etapa que ganó Ilnur Zakarin, en la que Richard Carapaz se adueñaba del liderato, se me bloquea la bicicleta, quedo en plato grande subiendo en el último piñón, entonces yo creo que son un resto de cosas que van pasando y luego el último día estaba a punto de ganar la etapa, me sentía con fe, estaba con la selección de los mejores para ganar la jornada y pasa lo del aficionado que me bota al suelo, pero bueno creo que estuve en la pelea, en el top 10, no fue por condición física sino por otros motivos. Luego vamos a la Vuelta, estuve entre los mejores. Y bueno, este año no conseguí así mantener lo que había hecho en el año anterior, pero si que logré algunas vitorias importantes.