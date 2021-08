“No es la forma en que quisiera llevar el maillot, pero no había nada más que pudiera hacer”: Kenny Elissonde

Ante la caída del estonio Rein Taaramäe a once kilómetros de meta este miércoles en la quinta etapa de la Vuelta a España, Kenny Elissonde se convirtió en líder parcial de la ronda española. El corredor del Trek-Segafredo expresó lo que representa vestir ‘La Roja’ y afirmó que no ha sido la manera más deseada para convertirse en líder.

Elissonde manifestó que esta no es la forma en la que hubiera preferido convertirse en líder. “Esta no es la forma en que quisiera llevar el maillot, pero sabemos que en el ciclismo cuando hay viento, hay riesgo. Puedes perder todo en los abanicos, por lo que debes estar atento. No me gusta la forma en que sucedió. No fue un placer. Pero al final del día no había nada más que pudiera hacer”.

Sin embargo, el francés expresó el significado de ser líder de una gran vuelta. “Es cierto que he pasado la mayor parte de mi carrera como gregario. Tener esta camiseta ahora es increíble. He hecho el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos. El equipo me preguntó si yo también podía hacer La Vuelta. Esa es la belleza del ciclismo: ¡Estoy aquí a la cabeza de una Gran Vuelta!”.

El corredor del Trek-Segafredo afirmó que no ha padecido la caída y su primera preocupación fue conocer la posición de su líder Giulio Ciccone. “Estaba en las diez primeras posiciones cuando ocurrió el accidente, así que no vi nada de eso. Temía que nuestro líder Giulio Ciccone no estuviera en nuestro grupo. Pero regresó”.