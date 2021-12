Miguel Ángel López recuerda sus inicios en el ciclismo y su primer ciclo con el Astana

El corredor del Astana, Miguel Ángel ‘Supermán’ López, habló en exclusiva con el Canal Win Sports. El pedalista boyacense de 27 años recordó la experiencia vivida en sus inicios en el ciclismo colombiano y su primer ciclo en el Astana, en el que Fabio Aru y Vicenzo Nibali eran los líderes. Mañana la Revista Mundo Ciclístico publicará la segunda parte de la entrevista.

¿Cómo fueron sus inicios en el ciclismo?

Todo mi proceso se lo tengo que agradecer al profe Rafael Acevedo, porque empecé con el prácticamente mi experiencia en la ruta desde cero, venía del mountain bike, hice un año de ciclomontañismo, después dos años en juvenil y luego prácticamente que di el gran salto con la Vuelta de la Juventud y el Tour del Avenir en el mismo año en 2014.

¿Qué es lo que se más se acuerda de esa gran victoria en la Vuelta de la Juventud?

Pues si había que aprovechar, estábamos corriendo en casa, todo el terreno lo conocíamos, prácticamente habíamos hecho una prevuelta con Don Rafa y por supuesto teníamos un gran equipo y claramente una de las etapas terminaba en mi casa ahí en Crucero, entonces pues todo se dio de maravilla y lógicamente que era lo que queríamos porque de juvenil venía haciendo carreras muy bien, pero como sub-23 primer año había tenido una lesión y no pide hacer nada casi me retiro entonces yo creo que fueron esas ganas de dar el gran salto y gracias a Dios se dieron las cosas bien ese año.

Cuéntenos un poco sobre esto de las caídas que marcaron un poco su carrera en los inicios

De juvenil, el primer año en 2011 hice solo la Vuelta al Porvenir y pues antes de eso me habían atracado, me apuñalaron una pierna entonces hice la Vuelta del Porvenir solo con 10 días de entrenamiento y pues con el precedente del atraco, entonces influyeron, termine de doce bien, pero sin la experiencia suficiente me fui abriendo un espacio y luego gane absolutamente todo de juvenil pero luego en la Vuelta al Porvenir en la segunda etapa me caí y me partí la muñeca y ya chao de vuelta para casa. Después me toca sub-23 primer año, empecé muy motivado y con muchas ilusiones porque venía ganando prácticamente todo yo ya quería correr con los grandes y saber como estaba porque lógicamente uno quiere siempre progresar y dar el salto. En algunas carreras del mountain bike a mi o no me gustaba correr con los juveniles, por ganar más dinero, por ganar más premios me subía a la élite y ahí estaba muy cerca de los premios gordos.

Miguel Ángel López se accidentó en la Vuelta a Suiza 2017. (Photo Archivo ©BettiniPhoto)

Recordemos cómo fue su entrada en el gran ciclismo

Yo lo veía tan lejos de poder ir a Europa, pero todo paso tan rápido gane la Vuelta a la Juventud y en las otras carreras en Colombia, pues estaba cerca de los mejores en la élite. Alguna contrarreloj le gané a Sevilla, que sigue siendo el mismo de hace muchos años, sigue sorprendiendo. Lógicamente pues había mucho nivel en esos años y pues ahora el nivel sigue muy alto como todo que va evolucionando, pero bueno esa ilusión de ir a Europa nunca había salido de Colombia, nunca me había montado en un avión internacional con viajes de más de 10 horas, entonces estrene el pasaporte, tuve que sacarlo, porque no tenía y fuimos con esa gran ilusión y cuando fui seleccionado pues fue algo bonito, muy especial, algo grande que no pensé que pudiese lograr.

Cuándo se encontró en el Astana ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza?

Tenía 20 años, más o menos fue por esta misma época noviembre – diciembre que tenía que irme en 2014 a Italia a encontrarme con el equipo, tenía que viajar solo, cuando viajamos al Tour del Avenir pues viajamos todos en grupito y pues como uno no presta mucha atención a los vuelos de conexión, al idioma, pues eso me asustaba un poco, pero bueno yo creo que empecé el primer vuelo con el equipo recuerdo muy buen que pasamos por Frankfurt por Alemania, luego hacer escala a Firenze, Italia, pues como complicado y en Frankfurt ese aeropuerto grandísimo y pues por poco y me quedó por ahí, pero todo empezó a fluir y pues lego hacer parte del Astana como compañero de Nibali y Aru de grandes corredores que estaban en pleno brillo.

¿Cómo lo recibieron esos grandes campeones en su primer ciclo en el Astana?

Pues yo creo que muy bien, de hecho Vicenzo en ese 2014 había ganado el Tour de Francia, mejor dicho era el coco, y pues el hecho de tener que compartir, pues lógicamente yo decía un niño de 20 años y verme al lado de un campeón del Tour del Giro, de la Vuelta de las tres grandes, pue es un honor gigante para uno estar compartiendo con un gran campeón como el, pero también me dio mucha tranquilidad porque cuando compartíamos, hablamos en la mesa, lo poco que compartíamos mostraba que era una gran persona, un gran ser humano entonces yo decía esto esto es la maravilla porque es un corredor que gana las tres grandes que por lo menos te dirige la palabra y que este atento, pendiente, pues es algo bonito, además el director Aleksandr Vinokúrov me recibió con todos los juguetes yo creo que me hizo un par de regalos en las cenas, en la bienvenida de todos los corredores, prácticamente yo llegue hacer el niño del equipo el bebe porque yo era el más joven en es año, ahora creo que soy el mas cuchito, no mentiras, pero llegue hacer el niño que tenían que cuidarlo y llevarlo con tranquilidad.