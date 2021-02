Los antebrazos sobre la dirección entran en las nuevas prohibiciones de la UCI

Desde su ascensión al tercer escalón del podio en el Campeonato Nacional de Ruta 2017, Johnatan Cañaveral ha venido en una constante evolución que le ha permitido llegar al Bardiani CSF, escuadra ProTeam italiana con la que el joven pedalista risaraldense espera seguir su gran progresión.

En Revista Mundo Ciclístico, conversamos con el corredor de 24 años que ya debutó con su nuevo equipo en la Vuelta al Táchira, para conocer de su calendario, proyecciones para el presente año y su ilusión de asistir al Giro de Italia.

Revista Mundo Ciclístico: ¿Johnatan su progresión ha sido constante y esto le debe generar gran tranquilidad?

JC: Es una satisfacción muy grande para mí y mi familia, he ido escalando poco a poco a donde he soñado, siento que vengo en un progreso bastante bueno. Cada año he ascendido un escalón en cuanto nivel, cada año me he sentido mejor, he tenido más experiencia

Cada año he sentido que he escaldo un poco más y es algo que me motiva mucho y espero seguir así, que en los años venideros todos siga en una progresión cómo vamos.

Johnatan Cañaveral junto a sus compañeros de equipo en la Vuelta al Táchira 2021 (Photo©BardianiCSF2021)

RMC:¿Cuál es el balance de su debut con Bardiani en la Vuelta al Táchira?

Johnatan Cañaveral: La carrera fue bastante dura, había demasiado nivel, no llegué en mi mejor estado de forma, me costó un poco y la carrera se hizo muy dura para mí y para todo mi equipo. El balance es positivo de cara a lo que viene dado que no tuvimos problemas, todos salimos bien librados, sin alguna caída fuerte. Esperábamos ganar una etapa, pero esto nos deja con un buen ritmo para lo que resta de temporada.

RMC: ¿Cómo se sintió en su primer acercamiento con el equipo?

JC: Estoy muy contento con todo el equipo, el staff, los corredores todo ha sido muy bueno. El profesionalismo del equipo se siente mucho, todo es muy organizado, es un equipo de gran categoría con una estructura muy buena y me sentí bastante bien.

RMC: ¿Cuáles serán las primeras competencias de su calendario?

JC: El equipo decidido que mi temporada en Europa inicie con la Coppi e Bartali en marzo que será mi primer gran objetivo en Europa y posteriormente estaré en el Giro de Sicilia.

Johnatan Cañaveral en el inicio de la Vuelta al Táchira 2021 (Photo©BardianiCSF2021)

RMC: ¿De recibir su equipo la invitación, hay posibilidades de estar en la nómina del Giro de Italia?

JC: Si el equipo es invitado. Estamos a la espera de la confirmación, pero pienso que hay una alta posibilidad de poder estar en el giro si el equipo recibe la invitación. Eso sería un sueño y espero poder estar ahí en la partida.

RMC:¿Cuál es su objetivo principal con Bardiani en 2021?

JC: Me estoy preparando de cara a poder ganar una etapa las diferentes competencias que éste y por qué no pelear por alguna clásica o vueltas en las que voy a estar con el equipo. Esperaremos por la confirmación del Giro y ese sería el máximo objetivo para este año, estar lo mejor posible para dar inicio a esta competencia y hacer una destacada actuación.