La etapa 19 del Giro de Italia cambia su trazado ante el trágico accidente de Mottarone

En conferencia de prensa virtual con motivo del último día de descanso del Giro de Italia 2021, el astro colombiano Egan Bernal reveló la forma en la que espera afrontar la semana final, habló sobre la posibilidad de tomar la partida en el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de Tokio. El escalador del INEOS Grenadiers se mantiene centrado en concluir con éxito rotundo su primera incursión en la ‘Corsa Rosa’ el próximo domingo en Milán.

El portador de la ‘Maglia Rosa’ confesó que sigue acusando dolores lumbares. “No puedo mentir al respecto. Hay momentos en los que me duele más la espalda, más que todo en la salida, en la mitad de la etapa. Es una molestia que me preocupa porque es en la zona del glúteo y la espalda baja. Hago fisio todos los días, practico ejercicios dos veces. No creo que vaya a llegar un dolor exagerado que me paralice, y pienso que aguantaré”.

Bernal considera que su preparación para el Giro ha sido la indicada. “La preparación estuvo muy bien, teniendo en cuenta todos los problemas físicos que tuve todo el año pasado. Si fue la ideal no lo sé, pero creo que tomamos las decisiones correctas en el tiempo correcto, cambiamos algunas cosas y en eso debo agradecerle a mi entrenador que fue el que organizó todo; distribuyendo las cargas y animándome”.

En cuanto a la estrategia para afrontar la semana final, Egan expresó: “El plan será correr más conservador, pero si me encuentro bien, lo intentaré, me gusta el ciclismo al ataque. Se comprobará, depende de las circunstancias. Tiene que ver con la adrenalina, a veces piensas algo en el bus y luego sales a tope. El objetivo es no ceder ni en las montañas ni en la crono, aunque con dos minutos y medio sobre el segundo me siento muy cómodo”.

Egan Bernal en meta de la etapa 16 del Giro de Italia 2021 (Photo©Giro de Italia)

El zipaquireño manifestó que de momento no está confirmada su participación con la selección Colombia en los Jugos Olímpicos de Tokio. “No estoy seguro de ir o a los Olímpicos, el Giro es una carrera de mucho desgaste, voy a salir de acá muy cansado, no sé si sea lo mejor para ir a Tokio. Si voy a la olimpiada es para estar al 100%, si no, no acudiré. No lo descarto, pero me parece complicado. En este momento quiero estar enfocado en el Giro”.

Su presencia en el Tour parecería estar de momento descartada. “Sobre el Tour, no creo. INEOS tiene un equipo muy fuerte, y ya definido. Prefiero centrarme en la segunda parte de la temporada y fijarme en la Vuelta. Primero, concluir el Giro y saber cómo responde mi cuerpo al cansancio”.