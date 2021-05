Il Grande Ciclismo en el Giro de Italia

Orden de Salida CRI Etapa 1 del Giro de Italia (Hora Colombiana)

1 TAGLIANI Filippo (Androni Giocattoli) 7:00 a.m.

2 DEKKER David (Jumbo-Visma) 7:01

3 CAMPENAERTS Victor (Qhubeka ASSOS) 7:02 a.m.

4 VAN GARDEREN Tejay (EF Education-Nippo) 7:03 a.m.

5 ALEOTTI Giovanni (BORA-Hansgrohe) 7:04 a.m.

6 IZAGIRRE Gorka (Astana-Premier Tech) 7:05 a.m.

7 MOLLEMA Bauke (Trek-Segafredo) 7:06 a.m.

8 KLUGE Roger (Lotto-Soudal) 7:07 a.m.

9 ZOCCARATO Samuele (Bardiani-CSF) 7:08 a.m.

10 BIDARD François (AG2R Citroën) 7:09 a.m.

11 PEDRERO Antonio (Movistar Team) 7:10 a.m.

12 KEISSE Iljo (Deceuninck-Quick Step) 7:11 a.m.

13 CASTROVIEJO Jonathan (INEOS Grenadiers) 7:12 a.m.

14 JUUL-JENSEN Christopher (Team BikeExchange) 7:13 a.m.

15 NEILANDS Krists (Israel Start-Up Nation) 7:14 a.m.

16 VIVIANI Attilio (Cofidis) 7:15 a.m.

17 ARASHIRO Yukiya (Bahrain-Victorious) 7:16 a.m.

18 BADILATTI Matteo (Groupama-FDJ) 7:17 a.m.

19 BELLETTI Manuel (EOLO-Kometa) 7:18 a.m.

20 KREDER Wesley (Intermarché-Wanty-Gobert) 7:19 a.m.

21 KANTER Max (Team DSM) 7:20 a.m.

22 RICHEZE Maximiliano (UAE Team Emirates) 7:21 a.m.

23 KRIEGER Alexander (Alpecin-Fenix) 7:22 a.m.

24 VENCHIARUTTI Nicola (Androni Giocattoli) 7:23 a.m.

25 GROENEWEGEN Dylan (Jumbo-Visma) 7:24 a.m.

26 NIZZOLO Giacomo (Qhubeka ASSOS) 7:25 a.m.

27 CAICEDO Jonathan Klever (EF Education-Nippo) 7:26 a.m.

28 BENEDETTI Cesare (BORA-Hansgrohe) 7:27 a.m.

29 SÁNCHEZ Luis León (Astana-Premier Tech) 7:28 a.m.

30 DE KORT Koen (Trek-Segafredo) 7:29 a.m.

31 EWAN Caleb (Lotto-Soudal) 7:30 a.m.

32 ZANA Filippo (Bardiani-CSF) 7:31 a.m.

33 NAESEN Lawrence (AG2R Citroën) 7:32 a.m.

34 OLIVEIRA Nelson (Movistar Team) 7:33 a.m.

35 HONORÉ Mikkel Frølich (Deceuninck-Quick Step) 7:34 a.m.

36 NARVÁEZ Jhonatan (INEOS Grenadiers) 7:35 a.m.

37 MEYER Cameron (Team BikeExchange) 7:36 a.m.

38 DE MARCHI Alessandro (Israel Start-Up Nation) 7:37 a.m.

39 VIVIANI Elia (Cofidis) 7:38 a.m.

40 BILBAO Pello (Bahrain-Victorious) 7:39 a.m.

41 VAN DEN BERG Lars (Groupama-FDJ) 7:40 a.m.

42 GAVAZZI Francesco (EOLO-Kometa) 7:41 a.m.

43 MINALI Riccardo (Intermarché-Wanty-Gobert) 7:42 a.m.

44 DENZ Nico (Team DSM) 7:43 a.m.

45 DOMBROWSKI Joe (UAE Team Emirates) 7:44 a.m.

46 JANSSENS Jimmy (Alpecin-Fenix) 7:45 a.m.

47 RAVANELLI Simone (Androni Giocattoli) 7:46 a.m.

48 MARTENS Paul (Jumbo-Visma) 7:47 a.m.

49 LINDEMAN Bert-Jan (Qhubeka ASSOS) 7:48 a.m.

50 CARR Simon (EF Education-Nippo) 7:49 a.m.

51 OSS Daniel (BORA-Hansgrohe) 7:50 a.m.

52 BATTISTELLA Samuele (Astana-Premier Tech) 7:51 a.m.

53 MOSCHETTI Matteo (Trek-Segafredo) 7:52 a.m.

54 DE GENDT Thomas (Lotto-Soudal) 7:53 a.m.

55 MARENGO Umberto (Bardiani-CSF) 7:54 a.m.

56 BOUCHARD Geoffrey (AG2R Citroën) 7:55 a.m.

57 RUBIO Einer Augusto (Movistar Team) 7:56 a.m.

58 SERRY Pieter (Deceuninck-Quick Step) 7:57 a.m.

59 PUCCIO Salvatore (INEOS Grenadiers) 7:58 a.m.

60 SCHULTZ Nick (Team BikeExchange) 7:59 a.m.

61 BRÄNDLE Matthias (Israel Start-Up) 8:00 a.m.

62 SABATINI Fabio (Cofidis) 8:01 a.m.

63 VALLS Rafael (Bahrain-Victorious) 8:02 a.m.

64 REICHENBACH Sébastien (Groupama-FDJ) 8:03 a.m.

65 CHRISTIAN Mark (EOLO-Kometa) 8:04 a.m.

66 VAN DER HOORN Taco (Intermarché-Wanty-Gobert) 8:05 a.m.

67 HAMILTON Chris (Team DSM) 8:06 a.m.

68 COVI Alessandro (UAE Team Emirates) 8:07 a.m.

69 MERLIER Tim (Alpecin-Fenix) 8:08 a.m.

70 TESFATSION Natnael (Androni Giocattoli) 8:09 a.m.

71 BOUWMAN Koen (Jumbo-Visma) 8:10 a.m.

72 FRANKINY Kilian (Qhubeka ASSOS) 8:11 a.m.

73 GUERREIRO Ruben (EF Education-Nippo) 8:12 a.m.

74 FABBRO Matteo (BORA-Hansgrohe) 8:13 a.m.

75 VLASOV Aleksandr (Astana-Premier Tech) 8:14 a.m.

76 NIBALI Vincenzo (Trek-Segafredo) 8:15 a.m.

77 GOOSSENS Kobe (Lotto-Soudal) 8:16 a.m.

78 CARBONI Giovanni (Bardiani-CSF) 8:17 a.m.

79 GALLOPIN Tony (AG2R Citroën) 8:18 a.m.

80 VILLELLA Davide (Movistar Team) 8:19 a.m.

81 KNOX James (Deceuninck-Quick Step) 8:20 a.m.

82 MOSCON Gianni (INEOS Grenadiers) 8:21 a.m.

83 NIEVE Mikel (Team BikeExchange) 8:22 a.m.

84 NIV Guy (Israel Start-Up) 8:23 a.m.

85 CONSONNI Simone (Cofidis) 8:24 a.m.

86 MÄDER Gino (Bahrain-Victorious) 8:25 a.m.

87 GUGLIELMI Simon (Groupama-FDJ) 8:26 a.m.

88 DINA Márton (EOLO-Kometa) 8:27 a.m.

89 PETILLI Simone (Intermarché-Wanty-Gobert) 8:28 a.m.

90 STORER Michael (Team DSM) 8:29 a.m.

91 MOLANO Sebastián (UAE Team Emirates) 8:30 a.m.

92 RIESEBEEK Oscar (Alpecin-Fenix) 8:31 a.m.

93 PELLAUD Simon (Androni Giocattoli) 8:32 a.m.

94 FOSS Tobias (Jumbo-Visma) 8:33 a.m.

95 WIśNIOWSKI Łukasz (Qhubeka ASSOS) 8:34 a.m.

96 KEUKELEIRE Jens (EF Education-Nippo) 8:35 a.m.

97 GROßSCHARTNER Felix (BORA-Hansgrohe) 8:36 a.m.

98 TEJADA Harold (Astana-Premier Tech) 8:37 a.m.

99 BRAMBILLA Gianluca (Trek-Segafredo) 8:38 a.m.

100 DE BUYST Jasper (Lotto-Soudal) 8:39 a.m.

101 FIORELLI Filippo (Bardiani-CSF) 8:40 a.m.

102 WARBASSE Larry (AG2R Citroën) 8:41 a.m.

103 JORGENSON Matteo (Movistar Team) 8:42 a.m.

104 CAVAGNA Rémi (Deceuninck-Quick Step) 8:43 a.m.

105 MARTÍNEZ Daniel (INEOS Grenadiers) 8:44 a.m.

106 KANGERT Tanel (Team BikeExchange) 8:45 a.m.

107 CIMOLAI Davide (Israel Start-Up) 8:46 a.m.

108 LAFAY Victor (Cofidis) 8:47 a.m.

109 MOHORIČ Matej (Bahrain-Victorious) 8:48 a.m.

110 VALTER Attila (Groupama-FDJ) 8:49 a.m.

111 FORTUNATO Lorenzo (EOLO-Kometa) 8:50 a.m.

112 HIRT Jan (Intermarché-Wanty-Gobert) 8:51 a.m.

113 ROCHE Nicolas (Team DSM) 8:52 a.m.

114 FORMOLO Davide (UAE Team Emirates) 8:53 a.m.

115 VERMEERSCH Gianni (Alpecin-Fenix) 8:54 a.m.

116 PONOMAR Andrii (Androni Giocattoli) 8:55 a.m.

117 AFFINI Edoardo (Jumbo-Visma) 8:56 a.m.

118 SCHMID Mauro (Qhubeka ASSOS) 8:57 a.m.

119 CARTHY Hugh (EF Education-Nippo) 8:58 a.m.

120 BODNAR Maciej (BORA-Hansgrohe) 8:59 a.m.

121 SOBRERO Matteo (Astana-Premier Tech) 9:00 a.m.

122 GHEBREIGZABHIER Amanuel (Trek-Segafredo) 9:01 a.m.

123 MARCZYŃSKI Tomasz (Lotto-Soudal) 9:02 a.m.

124 GABBURO Davide (Bardiani-CSF) 9:03 a.m.

125 GOUGEARD Alexis (AG2R Citroën) 9:04 a.m.

126 CATALDO Dario (Movistar Team) 9:05 a.m.

127 MASNADA Fausto (Deceuninck-Quick Step) 9:06 a.m.

128 SIVAKOV Pavel (INEOS Grenadiers) 9:07 a.m.

129 SCOTSON Callum (Team BikeExchange) 9:08 a.m.

130 DOWSETT Alex (Israel Start-Up) 9:09 a.m.

131 ROCHAS Rémy (Cofidis) 9:10 a.m.

132 CARUSO Damiano (Bahrain-Victorious) 9:11 a.m.

133 DUCHESNE Antoine (Groupama-FDJ) 9:12 a.m.

134 ALBANESE Vincenzo (EOLO-Kometa) 9:13 a.m.

135 TAARAMÄE Rein (Intermarché-Wanty-Gobert) 9:14 a.m.

136 ARNDT Nikias (Team DSM) 9:15 a.m.

137 CONTI Valerio (UAE Team Emirates) 9:16 a.m.

138 LEYSEN Senne (Alpecin-Fenix) 9:17 a.m.

139 CEPEDA Jefferson Alexander (Androni Giocattoli) 9:18 a.m.

140 VAN EMDEN Jos (Jumbo-Visma) 9:19 a.m.

141 WALSCHEID Max (Qhubeka ASSOS) 9:20 a.m.

142 VAN DEN BERG Julius (EF Education-Nippo) 9:21 a.m.

143 SAGAN Peter (BORA-Hansgrohe) 9:22 a.m.

144 PRONSKIY Vadim (Astana-Premier Tech) 9:23 a.m.

145 CICCONE Giulio (Trek-Segafredo) 9:24 a.m.

146 OLDANI Stefano (Lotto-Soudal) 9:25 a.m.

147 BATTAGLIN Enrico (Bardiani-CSF) 9:26 a.m.

148 CHAMPOUSSIN Clément (AG2R Citroën) 9:27 a.m.

149 TORRES Albert (Movistar Team) 9:28 a.m.

150 ALMEIDA João (Deceuninck-Quick Step) 9:29 a.m.

151 BERNAL Egan (INEOS Grenadiers) 9:30 a.m.

152 YATES Simon (Team BikeExchange) 9:31 a.m.

153 MARTIN Dan (Israel Start-Up) 9:32 a.m.

154 EDET Nicolas (Cofidis) 9:33 a.m.

155 TRATNIK Jan (Bahrain-Victorious) 9:34 a.m.

156 SEIGLE Romain (Groupama-FDJ) 9:35 a.m.

157 RAVASI Edward (EOLO-Kometa) 9:36 a.m.

158 HERMANS Quinten (Intermarché-Wanty-Gobert) 9:37 a.m.

159 HINDLEY Jai (Team DSM) 9:38 a.m.

160 ULISSI Diego (UAE Team Emirates) 9:39 a.m.

161 VERVAEKE Louis (Alpecin-Fenix) 9:40 a.m.

162 SEPÚLVEDA Eduardo (Androni Giocattoli) 9:41 a.m.

163 BENNETT George (Jumbo-Visma) 9:42 a.m.

164 POZZOVIVO Domenico (Qhubeka ASSOS) 9:43 a.m.

165 BETTIOL Alberto (EF Education-Nippo) 9:44 a.m.

166 BUCHMANN Emanuel (BORA-Hansgrohe) 9:45 a.m.

167 FELLINE Fabio (Astana-Premier Tech) 9:46 a.m.

168 MOSCA Jacopo (Trek-Segafredo) 9:47 a.m.

169 VANHOUCKE Harm (Lotto-Soudal) 9:48 a.m.

170 VISCONTI Giovanni (Bardiani-CSF) 9:49 a.m.

171 VENDRAME Andrea (AG2R Citroën) 9:50 a.m.

172 SOLER Marc (Movistar Team) 9:51 a.m.

173 EVENEPOEL Remco (Deceuninck-Quick Step) 9:52 a.m.

174 GANNA Filippo (INEOS Grenadiers) 9:53 a.m.

175 HEPBURN Michael (Team BikeExchange) 9:54 a.m.

176 BEVIN Patrick (Israel Start-Up Nation) 9:55 a.m.

177 BERHANE Natnael (Cofidis) 9:56 a.m.

178 LANDA Mikel (Bahrain-Victorious) 9:57 a.m.

179 MOLARD Rudy (Groupama-FDJ) 9:58 a.m.

180 RIVI Samuele (EOLO-Kometa) 9:59 a.m.

181 PASQUALON Andrea (Intermarché-Wanty-Gobert) 10:00 a.m.

182 BARDET Romain (Team DSM) 10:01 a.m.

183 GAVIRIA Fernando (UAE Team Emirates) 10:02 a.m.

184 DE BONDT Dries (Alpecin-Fenix) 10:03 a.m.