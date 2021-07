“He venido al Tour a ganar etapas. Si gano el maillot verde como consecuencia, fenomenal”: Mark Cavendish

Mark Cavendish se acerca cada vez más al récord de 34 victorias de Eddy Merckx en el Tour de Francia. El corredor que festejó ese martes su tercer triunfo en la edición 2021 de la ronda francesa, habló de su consigna personal para esta carrera y exaltó el brillante trabajo de su equipo, que lo llevó en la posición ideal a los metros finales, para que el de la Isla de Man, definiera con maestría la etapa en su favor.

El británico habló del planteamiento inicial de su equipo para este embalaje. “Hoy no he hecho nada: ¡todo lo ha hecho mi equipo! Ha sido un lanzamiento de vieja escuela, de manual; un día más en la oficina. En esta misma etapa, en 2015, me quedé cortado y no pude disputar el sprint, que ganó André Greipel. Estudiamos el recorrido una y otra vez y concluimos que lo mejor era intentar que el viento jugara en nuestro favor. El pelotón no se rompió del todo, pero no nos importó porque confiábamos en nuestro tren”.

Cavendish halagó el trabajo de su equipo. “Yo sólo tuve que rematar el trabajo de un ciclista en pista olímpico, un campeón del mundo, un ganador del Tour de Flandes y otro de la Omloop Het Nieuwsblad… Me siento muy halagado de que todos ellos se hayan dejado la piel por mí. No tuve que hacer nada al final: sólo mantener mi velocidad en los últimos 150 metros”.

El estelar velocista del Deceuninck Quick Step reiteró que su principal interés está en obtener triunfos parciales, más allá de obtener o no la camiseta de la clasificación por puntos. “He venido aquí para ganar las etapas. Si gano el maillot verde como consecuencia, fenomenal; pero no es mi prioridad. El equipo estuvo a mi lado para mantenerme a salvo cuando nuestros rivales aceleraron en las subidas para tratar de descolgarme. Sólo necesitaba un poco de apoyo de mis compañeros para superar esas subidas, y me ayudaron fenomenal”.