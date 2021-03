“Estaba completamente vacío en los últimos kilómetros”: Mathieu van der Poel

Sergio Higuita entregó sus primeras declaraciones al término de la quinta etapa de Tirreno Adriático, donde afirmó que por cuenta de una crisis de frio se vio limitado de mantenerse en el grupo de punta. El corredor del EF Education Nippo que ha mostrado una notabe condición, espera seguir siendo protagonista en las dos jornadas restantes.

El antioqueño se refirió así a lo sucedido: “Hoy fue una etapa larga y dura, terminaba en un circuito que me venía muy bien a las condiciones. Entramos al circuito estaba haciendo buen tiempo, un poco de frio, pero no llovía. Empezaron los ataques me sentía muy bien, iba a rueda en los movimientos de los mejores hasta que empezó a llover bastante fuerte, bajó mucho la temperatura y no llevaba la ropa adecuada para esta temperatura”.

El escalador del EF Education Nippo, reveló que ha tenido una fuerte crisis de frío. “En la tercera vuelta a falta de 50 kilómetros, en el descenso cuando uno más se enfría he sentido demasiado frío y cuando afrontamos una de las partes más duras del circuito, me he mareado, he perdido agilidad en la bicicleta y no me he podido recuperar”.

“Había comido muy bien durante toda la carrera, había hecho las cosas bien, me faltó ir al carro y ponerme la ropa cuando empezó a llover, pero en medio de la batalla como íbamos tan rápido no se podía tampoco ir entonces he pasado bastante frío y esto fue lo que hizo que perdiera las chances para la general”.

“Lo bueno es que esta semana me he sentido muy bien, el equipo ha estado muy bien y sigo motivado para lo que se viene, la temporada comienza, es mi segunda carrera y estoy con mucha ilusión de seguir dando lo mejor”, agregó el Campeón Nacional de Ruta colombiano.