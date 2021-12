Entrevista: Egan Bernal y el Giro soñado

En la continuación de la entrevista concedida por Egan Bernal al canal WIN SPORTS , los periodistas Héctor y Sergio Urrego condujeron al gran campeón hacia el comienzo del año 2021, que él mismo define como “un comienzo lleno de dudas ante la incertidumbre de una recuperación que me llevó mucho tiempo de trabajo en fisioterapia”. Prosigue Bernal diciendo que “ante la no realización del Tour Colombia por la pandemia decidimos iniciar nuestra preparación hacia el Giro, corriendo algunas pruebas en Francia y otras en Italia, especialmente la clásica Strade Bianche porque allí pasaría una etapa del Giro y por probar hasta qué punto estaba recuperado de las molestias en la espalda, resultando exitoso el examen en los dos aspectos pues la estuve disputando hasta el ultimo momento (tercero) y a partir de ahí me llene de confianza para lo que seguiría”.

Daniel Felipe Martínez animando a Egan Bernal en la Etapa 17 del Giro de Italia 2021. (Photo Luca Bettini/BettiniPhoto©2021)

¿Qué recuerdos especiales de éste su primer Giro y de una vez campeón?

Muchos, pero especialmente salir de Torino, capital de la región donde me hice al ambiente italiano. Y luego… en cada etapa vivida una historia diferente, desde las victorias en Campo Felice (donde me vestí de líder) y Cortina de Ampezzo, el apoyo de todos mis compañeros con extraordinarios pasistas y gregarios como Filippo Ganna, Moscón, Castroviejo y el inolvidable y definitivo apoyo de Daniel Martínez aquel día critico donde creí que todo se iba a perder en la etapa 20, a un día del final.

¿Qué pasó exactamente ese día?

De todo. Sufrimos mucho con el frio, seguramente comí poco, me equivoqué al responder los ataques de Yates y cuando ataca Caruso no tengo como seguirlo, no escuchaba instrucciones desde el carro acompañante, hacia cálculos de cuanto faltaba y cuanto podía perder, hasta que encuentro la ayuda definitiva de Daniel quien impone el ritmo adecuado y me anima constantemente logrando finalmente juntos salvar la camiseta rosada y al día siguiente ya totalmente repuesto hice una muy buena crono final para cerrar con broche de oro, retribuyendo así el gigantesco esfuerzo individual y colectivo que se requiere para ganar este tipo de carreras, logrando subir al podio por la camiseta de campeón y el trofeo que considero el más hermoso del mundo del ciclismo.

¿Porqué su atracción por Italia y por el Giro?

Fue el país que me albergó mis primeros años, como ciclista , donde hice mis primeros amigos, allí aprendí en el equipo de Savio (Androni) lo que era el verdadero ciclismo. El Giro es la carrera que siempre quise correr, aunque no dejo de reconocer que por algo el Tour es la carrera mas importante y grande en el mundo, pero el ambiente de la “ corsa rosa” es algo especial.

Egan Bernal al lado de Gianni Savio y Rodolfo Torres en Gira por Europa en 2017. (Foto Archivo © RMC)

¿A qué obedece su admiración por Marco Pantani? En el Giro Ud. se encontró con la madre del famoso ídolo italiano…

Seguramente por su manera de correr, por su clase como escalador, sus victorias y finalmente toda su historia. Encontrar a su madre fue muy emotivo y tuvo un especial significado para mí porque precisamente ese día pude también ganar la etapa.

¿Y qué decir del resto de temporada 2021?

No quisiera recordar los días tan difíciles que viví por cuenta del contagio con el Covid 19 después del Giro: Sin apetito, sin olfato, no poder entrenar y cuando ya me sentí mejor, entonces retomo la bicicleta veo que me faltan fuerzas pero había que retomar pues el equipo me convocó en la nómina para la Vuelta a España. Por fortuna había ya renunciado a ir a la Olimpíada por lo que reaparecí en Burgos y San Sebastián antes de la Vuelta – a donde fui como apoyo para mi compañero Adam Yates- , pero sin ninguna ambición de podio o algo así, resultando finalmente sexto de la general y terminando así un año que me deja la gran satisfacción de haber ganado el Giro de Italia con el que había soñado desde niño.

¿Cómo avizora el 2022? Si va al Tour el taquillazo esta asegurado con Ud., Pogacar y Roglic…

Estamos con el equipo en la elaboración del programa de carreras, pero no hay duda de que es tiempo de volver al Tour de Francia después de 2 años de ausencia ya que abandoné en el 20 y este año no participé. Veremos qué nos depara la próxima temporada y lo que espero es contar con la salud y suerte necesarias para competir donde el equipo me llame.

Egan Bernal en el podio de la etapa once de la Vuelta a España 2021. (Foto Unipublic © Photo Gomez Sport )

¿Qué carrera le falta por ganar?

Varias pero sin duda, la Vuelta a España. Me pareció una muy bonita carrera que se adapta a nuestras condiciones y allí ha ganado ya el ciclismo colombiano.

¿No le gustaría ser campeón mundial u olímpico?

Claro que sí, pero es muy complicado pues se trata de eventos sin mañana donde tienes que encontrar todos los componentes necesarios para ganar en un solo día y eso no es fácil que suceda.

Su compañero Geraint Thomas afirmó que Pogacar y Roglic no son invencibles. Y se les puede ganar. ¿Cuál es su opinión?

Ellos son dos corredores muy fuertes que están logrando cosas muy importantes, están haciendo historia, pero yo y también creo que no son invencibles. Nadie es invencible pues cualquiera puede tener un mal día por cualquier circunstancia y ya está. Vea que el mismo Roglic no ha ganado aún el Tour de Francia. Los ciclistas se pueden caer, quedar cortados en un abanico. Hay muchas situaciones en las que se puede perder una carrera como el Tour y no depende solamente de lo físico. Yo pienso que se les puede ganar y además hay que creérselo porque que no puede uno partir para una carrera saliendo derrotado de antemano.

¿Qué opinión tiene del grupo colombiano que ha competido en Europa estos 10 últimos años y del cual Ud. hace parte?

Es un grupo que ha hecho grandes cosas. Nairo, Rigo, Chávez, Gaviria, Alvarito (Hodge), Sergio, Miguel Ángel y Daniel , hasta el mismo Sosa que ha ganado hasta 7 carreras en un año. Se trata de un grupo que está marcando historia.

¿Si Ud. pudiera hablarle a su bicicleta…que le diría? Y. Que haría si la bicicleta responde?

Le agradecería el no dejarme tirado por ahí, soportarme todo el tiempo con mis locuras, (Apocalipsis, media hora más, un kilómetro mas, Un San Jorge más ) . ¡Y si la bicicleta me respondiera tendría que salir corriendo…!

Jonathan Castroviejo hizo gran amistad con Egan Bernal desde la época del Sky. (Photo © Gomez Sport )

¿Se puede hacer algún tipo de amistad en el lote? Ud. tiene algún amigo en particular que no sea colombiano? Y. Cuando se puede hablar en el lote…de que hablan los ciclistas?

Sí es posible es hacer amistades. En mi caso es Castroviejo, pero también hay algunos que ni siquiera son del equipo, pero dan para salir a cenar o realizar con ellos alguna actividad. Cuando podemos hablar, se habla de todos los temas dependiendo de las circunstancias y mas bien poco de ciclismo.

La gente cree que Uds. conocen Europa al derecho y al revés, esto es las ciudades, los castillos, sitios turísticos, puentes, lagos, ríos, etc. pero yo creo que Uds. se la pasan es viendo espaldas, piernas, codos, manubrios, ruedas, etc…

En mi caso yo puedo hacer todo el Tour de Francia y no recuerdo absolutamente nada de paisajes o sitios, pero hay colegas que se fijan recuerdan con todo detalle la curva, el puente, el lago, el castillo y yo pregunto cómo hicieron para ver todo eso si yo estaba era a punto de quedarme. Ellos recomiendan mirar el paisaje pero a mi no me da para eso.

Qué decirles a los conductores en torno a compartir vía con los ciclistas recordando el incidente que hace poco sucedió con Usted.

El asunto es complejo pues hay que aceptar también que los ciclistas cometemos imprudencias en la vía, de las cuales no nos damos cuenta hasta que no vamos manejando un carro pero ello no significa que por no ir en la Berma nos echen el carro encima como me pasó recientemente. Es un asunto de conciencia y empatía para las dos partes pues no me imagino a personas que no tienen nuestros reflejos cayendo como sucedió con el niño que me acompañó en el desfile del Tour en Zipaquirá y que murió a causa de esto. Esto no debería seguir pasando.

¿Para finalizar…quiere dejar Un mensaje para estos días festivos a la Colombia que Ud. evoca cuando está en la gloria o también en la dificultad?

Mi mejor deseo porque pasen unas buenas fiestas. Para mí particularmente son días para reflexionar y pensar sobre lo que hacemos bien y lo que no está bien . Y hablando en general , sería chévere que todos los colombianos aportáramos para hacer crecer este país. No le dejemos solamente al político, al artista o al deportista la obligación de mostrar la cara buena del país. Sería muy bacano que cada uno pusiera su granito de arena, que fuéramos un poco mas nacionalistas para querer este país como realmente se merece porque tenemos un país muy lindo pero muchas veces no nos damos cuenta y nosotros mismos nos lo estamos tirando y le echamos la culpa a otros . Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Es Colombia, nuestro país es el mejor país del mundo. Tenemos que quererlo y hacer lo mejor por Colombia.