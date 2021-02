El UAE Team Emirates anuncia presencia colombiana en el Tour de la Provence y la Clásica de Almería

El manager general del Androni-Sidermec, Gianni Savio, no ocultó su enfado y amargura tras el anuncio de las invitaciones o “wildcards” para el Giro de Italia 2021 que dejaron por fuera a su equipo en detrimento de los equipos Bardiani CSF Faizane, Vini-Zabú y Eolo-Kometa, naciente formación encabezada por los excampeones Iván Basso y Alberto Contador.

En declaraciones recogidas por el portal italiano oasport.it, Savio se mostró muy contrariado por el anuncio de la RCS Sport de excluir su equipo de la edición 2021 de la legendaria carrera rosa: «Es una verdadera infamia deportiva. Y la defino así por razones que tienen que ver con números objetivamente válidos. En los últimos cuatro años hemos sido el mejor equipo profesional italiano en el ranking mundial de la UCI y lo mismo ha ocurrido en la Copa Italia, donde solo hemos sido superados por el UAE Team Emirates, una formación del World Tour.

“Además, el año pasado nos subimos al podio final del Giro con Pellaud y Bais. Agreguemos también que hace dos años ganamos una etapa con Fausto Masnada y que tenemos un verdadero proyecto, dado que en los últimos años hemos promovido corredores al WT como el propio Masnada, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Andrea Vendrame, Iván Sosa y un cierto Egan Bernal. Mientras otros hablan de proyectos, nosotros hablamos de datos concretos ”.

“Si hubieran invitado a Eolo-Kometa, Bardiani-CSF-Faizanè y Arkéa Samsic no hubiéramos dicho nada y solo hubiéramos tomado nota. Eolo es una potencia de clase mundial que entró legítimamente en el ciclismo como patrocinador de las carreras de RCS. Bardiani por su lado tiene una mayor historia en el ciclismo que nosotros y realizó una excelente campaña de fichajes con Giovanni Visconti y Enrico Battaglin. Pero el otro equipo perdió a sus mejores corredores porque no los confirmó, siempre ha sido inferior a nosotros tanto en el ranking mundial UCI como en la Copa Italia, no ha promovido a ningún joven, no tiene un proyecto reservado para estos últimos…. Algo no está bien. En este caso no podíamos quedarnos sin decir nada”.

El director del Androni también se refirió al control positivo de Matteo Spreafico, corredor que permaneció en la disciplina del Androni hasta unas semanas antes del Giro de Italia 2020 y posteriormente se trasladó al Vini-Zabú: “Habíamos rescindido el contrato con él antes del Giro y no entraré en los pormenores de nuestra decisión. El Vini-Zabú lo recibió y dio positivo durante la carrera. Entonces entiendes que desde un punto de vista ético, de nada sirve esta hipocresía, este sistema que no tiene en cuenta los valores deportivos, éticos y morales”.

No obstante, Savio no fue más allá sobre motivos políticos o cualquier otra razón para que su equipo no hubiera recibido la invitación: “No sé. No tengo elementos para saber cuáles fueron las razones. Lo cierto es que la elección debe basarse en criterios deportivos porque de eso estamos hablando. No estamos en una empresa comercial o financiera. Estamos en el deporte. El término correcto es: Infamia deportiva”.

En cuanto a las posibles implicaciones económicas para el equipo tras no ser invitado al Giro, “El Principe” manifestó: «Actualmente no hay ninguna. Como medida de precaución, los patrocinadores y nosotros habíamos concertado contratos con y sin el Giro de Italia. También porque nos encontramos ante una nueva e injusta reforma de la UCI que bajó las “wildcards” de cuatro a dos y eso fue ridículo. Pero precisamente en base a esa legislación firmamos contratos que incluían una base, más una posible participación en el Giro”.

Sobre el futuro de su equipo, que para este año mantuvo a los escarabajos colombianos Jonathan Restrepo y Daniel Muñoz, además de firmar a la joven promesa boyacense Santiago Umba, Gianni Savio concluyó: “Ni siquiera yo lo sé. Sí tengo que vivir en un sistema injusto que toma decisiones vergonzosas, bueno, no sé si quiero continuar. Lo evaluaré. No digo que voy a dejar el ciclismo, pero tampoco que voy a continuar así. Tengo espíritu de lucha en mi ADN, pero no quiero ser Don Quijote luchando contra los molinos de viento. Si este sistema se basa en decisiones vergonzosas, no sé si seguiré interesado en quedarme. Hay algo que está mal, eso es seguro”.