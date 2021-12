Entrevista: Egan Bernal, recuerdos y actualidad de una vida personal y deportiva de inmenso futuro

En una entrevista especialmente concedida al canal WIN SPORTS, el formidable rutero colombiano campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 hizo gala una vez de su firmeza conceptual, visión de su deporte y así como la naturalidad y espontaneidad que son el sello de su propia personalidad. Se trata de una entrevista donde los recuerdos y la actualidad de una vida personal y deportiva muy joven y con inmenso futuro afloran fácilmente y que a continuación reproducimos.

El joven de Zipaquirá, integrante de la generación de oro de que ha disfrutado el ciclismo colombiano en estos últimos diez años, fue colocado virtualmente por los entrevistadores (Héctor y Sergio Urrego) en una “maquina del tiempo” que lo trasladó a su infancia y adolescencia, recordando cariñosamente a su natal Zipaquirá, su época de estudiante y la atracción que desde niño tuvo hacia la bicicleta por cuanto “mi padre fue un asiduo practicante del ciclismo y alcanzó a correr algunas pruebas inculcándome el amor y la pasión por el ciclismo, al que llegué inicialmente como ciclomontañista ,siempre en Zipaquirá, con Fabio Rodríguez como entrenador y luego en la Fundación Mezuena a cargo de Pablo Mazuera, quienes jugaron un papel definitivo en mi evolución como corredor del MTB”.

Egan Bernal se destacó con el Specialized Tugó en el MTB. (Foto Archivo © RMC)

¿Cómo se produjo su paso del MTB a la ruta en 2015 cuando todos lo estábamos esperando en la olimpiada 2016 de Brasil?

Debo confesar que, a pesar de estar en el ciclomontañismo, la ruta siempre me gustó y sentía una especial atracción por esta modalidad. Venía de ganar una medalla de plata en 2014 y una de bronce en 2015 en los mundiales de MTB como juvenil pero yo necesitaba y quería llevar algún dinero a la casa pero en el MTB no lograba tener un contrato que me garantizara una entrada acorde con mis necesidades. En Mónaco ( Francia ) un club me propone corre con ellos en ruta algunas pruebas que consigo ganar, luego me someto a unos exámenes físicos de VO2 y otros valores, los que resultan llamativos para que Andrea Bianco (seleccionador Nacional de MTB) le hablara a un manager en Italia sobre la posibilidad de buscar un equipo y lo encuentra en el Androni de Gianni Savio, quien me ofrece un contrato de 5 años que yo firmo sin dudarlo pues era la primera gran oportunidad de ingresar al verdadero ciclismo de ruta.

¿De qué manera influyó el MTB en su carrera como rutero?

Ante todo, me enseñó a conocer el mundo pues con la Fundación Mezuena de Pablo Mazuera estuvimos en Brasil Argentina, Estados Unidos, Europa, siendo muy jóvenes y esa oportunidad no es fácil encontrarla . En la parte técnica y deportiva, se adquieren los conocimientos básicos para manejar y dominar la bicicleta y se aprenden los fundamentos de este deporte. En lo deportivo, me abrió las puertas para ingresar en el ciclismo de alto nivel en la ruta.

Egan Bernal con el Team Sky en la Paris Niza 2019. (Photo Roberto Bettini/BettiniPhoto©2019)

A Punto de llegar al Movistar

¿Y… de que manera llega al Sky del 2018?

Con el Androni ya llevaba dos años y mis resultados eran cada vez mejores, incluido el Tour del Avenir del 2017, lo que me permite saber que hay propuestas del Movistar y el Bahréin, además del SKY. De común acuerdo con Gianni, decido irme al Sky a pesar de las dudas (equipo británico, el mejor del mundo con Chris Froome, etc.) mientras en Movisar estaba Nairo, se habla español, talvez ambiente mas familiar pero mis dudas se resolvieron rápidamente pues fui recibido y tratado de manera increíble en el equipo donde ya había colombianos y habían estado hombres como Rigoberto, Sergio y Sebastián Henao, etc.etc. Y es así como aparezco en el Tour del 2018 con Froome como campeón y yo cumpliendo una buena función como gregario del equipo.

Se dice en Colombia que al que le van a dar le guardan. ¿Ese fue su caso con el Tour 2019?

Pues los hechos demuestran que así fue ya que mi carrera ese año era el Giro para el que me había preparado de la mejor manera, pero una caída entrenando a pocos días de la salida , me elimina de correrlo por fractura de clavícula y pensamos con mi entrenador Nicolás Portal (ya fallecido) que el mundo se nos había acabado. Sin embargo, decidimos proseguir entrenando en cuanto fue posible, contando los días que faltaban para el Tour y ya haciendo parte del equipo para correrlo fui designado co-líder con Thomas ante el accidente de Froome en el Dauphiné. Y todos conocemos la historia con final feliz para el Ineos, para mi y para nuestro país pues era una victoria esperada por muchos años. Era el primer colombiano que había ganado la carrera mas importante del mundo.

¿Hoy todavía muchos se preguntan porque Zipaquirá y no Bogotá para la celebración?

Quería estar cerca de los míos, de mi familia, de mis vecinos. Desde la tarima podía ver a la señora que me fiaba en la tienda, los amigos del colegio, los compañeros de las aventuras juveniles en bicicleta. Realmente Zipaquirá está cerca de Bogotá y muchos residentes de la capital pudieron asistir.

¿Esa victoria cambió su vida? ¿De qué manera?

En parte cambió mi vida, pero Egan Bernal sigue siendo el mismo Egan que todos conocen. Desde la ceremonia de premiación en los Campos Elíseos tomé la dimensión de lo que significaba ganar el Tour y luego en los critériums de los días posteriores en Bélgica pude darme cuenta de lo que había significado para miles de mis compatriotas y para el mundo del ciclismo por la impresionante cantidad de solicitudes de que era objeto, las que en gran parte es imposible aceptar, además porque como ser humano no todos los días amanecemos con la misma disposición por muchas circunstancias.

Egan Bernal, en el podio del Tour de Francia 2019. (Photo Davy Rietbergen/CV/BettiniPhoto©2019)

¿El 2020 será un año para para olvidar?

Pues no solamente para mi sino para el mundo. Comenzamos con mucha ilusión la temporada con el Tour Colombia, luego viajé a Europa intentando correr la París-Niza y a causa del inicio de la pandemia nos vimos forzados a regresar a la casa y al encierro. Traté de, mantener la forma con el simulador y cuando obtuve un permiso para salir a la carretera lo hice en forma demencial – además porque a mi me fascina entrenar-, tratando de recortar la ventaja que muchos europeos nos llevaban pues ellos fueron autorizados a entrenar antes que nosotros. Entonces es cuando se hace mas fuerte el dolor de espalda que ya había sentido levemente desde el año anterior y definitivamente se pasó a vivir conmigo en el Dauphiné – que tuve que abandonar- y posteriormente en el Tour donde no podía estar no solamente con los mejores, sino que también me quedaba de otros grupos, por lo que también me vi obligado a dejar la carrera que había ganado el año anterior. Prácticamente ahí terminó mi temporada y tuve que dedicarme exclusivamente a buscar mi recuperación.

En momentos como el anterior u otros en carrera, en medio de la lluvia, frio, nieve, calor, fatiga, caídas, etc…se ha peguntado alguna vez: ¿Yo que hago aquí? ¿Cuál ha sido la caída mas dura que recuerda?

Varias veces, incluso desde mis primeras temporadas y primera carreras en febrero y marzo donde el frio y las condiciones climáticas son tan difícil para nosotros me he hecho esa pregunta y en cuanto a caídas, la que mas recuerdo fue la sufrida en la Clásica San Sebastián, donde me rompí la dentadura, el labio superior, la nariz, etc. etc.

Mañana: El Giro, la carrera soñada