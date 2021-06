Campeonatos Nacionales en Europa: Colbrelli en Italia, Cavagna en Francia, Van Aert en Bélgica, Fraile en España

Con música y en medio de aplausos, fue recibido Egan Bernal, este sábado, en la nave principal de la Catedral de Sal de Zipaquirá, su tierra natal, tras conquistar el Giro de Italia 2021, el pasado mes de mayo.

«Fue un proceso de aprendizaje muy importante para mí el que viví antes de afrontar el Giro, una carrera que siempre había soñado correr y bueno, disputarla y ganarla da un orgullo muy grande«, aseguró el ganador de la «corsa rosa», en su primera intervención.

«El Giro de Italia es la carrera que más me gusta, pensaba ganarla antes que un Tour. Para mí el poder volver al juego después del año que tuve tan difícil, esta camiseta significa el volver, el estoy acá y quiero hacer las cosas bien, sentirme bien conmigo mismo» continuó el escarabajo cundinamarqués.

Sobre el desarrollo de la carrera el dueño de la maglia rosa el pasado 31 de mayo en Milano indicó: «Gané la etapa (en Campo Felice) y ni siquiera me di cuenta que la había ganado. No me di cuenta cuándo pasé a los otros, estaba tan concentrado que no caí en la cuenta. Cuando salí en la mañana del bus, uf. Ya en la etapa nueve fue diferente, se me pasaban cosas por la cabeza y pensaba que mantenerme hasta la etapa 21 sería muy difícil, tenía felicidad pero pensaba en que debía era estar perdiendo tiempo, pensaba en si me estaba acelerando».

Sobre su encuentro con Tonina Pantani, madre de la leyenda del ciclismo italiano y mundial, Marco Pantani, manifestó: «Había conocido a la mamá de Marco Pantani en 2019, ella me decía que yo le recordaba a Marco, y cuando la volví a ver ahí después de dos años, yo ganando la etapa reina y que entregaban un premio especial, yo tenía miedo de hablarle, y me dio pena. Al final me dice eso (que yo le recordaba a su hijo), para mí fue especial. Yo en mi casa no tengo muchas cosas de ciclismo, tengo el Tour y una caricatura de Marco, ella se puso a llorar y yo casi me pongo a llorar con ella».

Sobre su compatriota Daniel Martínez, corredor clave para su victoria en el Giro 2021 apuntó: «Para nadie es un secreto que Dani (Martínez) podría ser líder en cualquier equipo, pero siempre estuvo ayudándome en el Giro, no solo en esa etapa, siempre se puso la ’10’ en las etapas llanas. Tener una persona de ese nivel trabajando para uno, hace las cosas más fáciles«.

Sobre la etapa 17 en la que pareció entrar en crisis tras el ataque de Simon Yates indicó: «Me puse a seguir unos ataques que no debía, no calculé bien el esfuerzo, era el cumpleaños de mi mamá pero me dio una crisis y pensé, voy a perder el Giro. Faltaban como tres kilómetros, iba muerto. Solo gritaba Dani espéreme, y él bajaba el paso pero yo lo veía y más se me iba. Dije ya perdí la carrera. Dani me dice .. hágale, vamos suave esta parte y los últimos dos eran más llanos y ahí Dani me podía ayudar más. Me daba ánimo, llegamos al llano y pudo ayudarme, este Giro se lo debo en gran parte a él.”

Sobre sus próximos objetivos no ocultó que quiere ganar la Vuelta a España, aunque no apuntó especificamente a la presente temporada 2021: «Ahora mi gran sueño es ganar la la Vuelta a España. No creo que sea este año, solo tengo 24 años, pero ojalá completar la triple corona, sería un sueño hecho realidad. Mi sueño era participar en una grande, luego ganar una, y poco a poco vamos cumpliéndolos».

Sobre sus padres Flor y Germán el campeón del Tour de Francia 2019 indicó: «Gran parte de mi inspiración son mis padres, mucha gente no sabe lo difícil que fue mi infancia, vivimos momentos complicados, pero el ejemplo que me dieron de no rendirse y sacar esa verraquera, es algo que siempre me marcó».

Sobre un nuevo recibimiento como héroe en su natal Zipaquirá indicó: «Me gusta Bogotá pero yo soy zipaquireño, la alegría que me da entrar aquí y ver gente conocida, vecinos, es chévere. Me siento muy orgulloso de ser de aquí e hicimos el evento aquí para motivar a mi gente, a los niños para que salgan adelante».

El pedalista colombiano también le habló a un grupo de niñas y niños que estuvieron presentes durante su homenaje, en Zipaquirá. «Crean en todos los sueños que tienen porque con trabajo y dedicación, se puede. Disfruten lo que hacen, están en una etapa muy linda de su vida. Espero verlos más adelante en una competencia, ojalá que los apoyen bastante, para que salgan más campeones«.

Al ciclista, de 24 años, le entregaron la llave de Zipaquirá, como una «distinción honorífica en reconocimiento a su destacada participación y reconocimiento en el mundo«.

Egan confirmó además que no formará parte del equipo que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y luego de unos días de descanso, empezará su preparación para la Vuelta España, la única grande que le queda por ganar.