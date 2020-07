Zipaquirá despidió a Egan Bernal

Con grandes expectativas para lo que resta de 2020, se desplazará a Europa el próximo domingo en el ‘Vuelo del Deporte Colombiano’ el gran escalador del UAE Team Emirates, Camilo Ardila. El pedalista oriundo de Mariquita, conversó con Revista Mundo Ciclístico respecto a los objetivos que persigue con su equipo en la primera temporada en el WT y la selección nacional, con la que estará en el Tour del Avenir y le apunta al Campeonato del Mundo en Aigle.

El corredor tolimense, se mostró satisfecho de regresar pronto a la competición. “Muy contento saber qué semanas atrás volvimos a las carreteras, agradecerle a la Federación, al Ministerio del Deporte, porque ellos hicieron parte de este permiso para que empezáramos salir nuevamente a cumplir con la preparación. La pandemia del COVID-19 obligó a que se cancelaran muchas competencias, pero por otro lado muy contento de saber que vamos a viajar y que vuelven nuevamente las carreras”.

Ardila manifestó que desconoce su nivel, aunque se siente en una condición física ideal. “No sé en qué estado, en qué nivel puedo estar, hace mucho tiempo que no corremos, he estado solamente de entrenamiento en entrenamiento, pero me he sentido muy bien y esperemos que en la carrera nos sintamos mucho mejor”.

El joven escalador de 21 años, entregó detalles de su calendario 2020. “Cuando llegué a Europa empiezo corriendo Vuelta a Burgos, Mont Ventoux e iría ya a correr el Tour del Avenir. Mi meta este año es correr la Vuelta a España, estoy muy motivado por ese lado, estoy haciendo las cosas muy bien como el equipo a diario me lo dice y hay que esperar la opinión de los entrenadores, de los manager a ver qué piensan ellos, si estoy preparado para correr esta Vuelta o debo esperar un poco”.

Tomar la partida en el Tour del Avenir, ilusiona a la joven figura del UAE Team Emirates. “Tengo que agradecerle a la Federación, al profe Carlos Mario Jaramillo por brindarme la oportunidad de ir a representar a mi país. Me siento muy contento porque el año pasado por cosas de la vida y el destino no pude estar y doy gracias a Dios porque me está dando una oportunidad más de ir a esta carrera y cumplir ese sueño que tenía el año pasado. Me he preparado a conciencia de querer hacer las cosas bien”.

La amplia dosis montañosa, ilusiona a Ardíla con participar en el Campeonato Mundial. “Es una de las carreras que me gustaría hacer, para mí es un orgullo poder a representar nuevamente los colores de mi país en una carrera como es el Campeonato Mundial, esperemos que podamos hacerlo”.

“Por el momento me concentro en las competencias que voy a hacer con equipo en el calendario de las carreras WT y luego pensaríamos en el Campeonato del Mundo que con muchas ganas de anhelos quisiera hacerlo, me voy a mentalizar, me lo voy a proponer y ahí estaremos si Dios quiere”. Añadió el vigente campeón del Giro de Italia Sub 23.