“Siempre me ha gustado correr en pista. Con el PAD van a surgir muchos talentos”: Fernando Gaviria

Fernando Gaviria acompañó este viernes a los deportistas clasificados a la Fase 4 del PAD de Pista en Cali. El velocista del UAE Team Emirates, que ya adelanta trabajos de preparación de cara a la temporada 2021 con el conjunto emiratí, mostró su gran ilusión de regresar a competir en la pista, exaltó la importancia de la continuidad de estos proyectos y afirmó que con prontitud se verán los resultados del esfuerzo que se realiza para descubrir las nuevas figuras.

El antioqueño, destacó la importancia de PAD de Pista. “Estoy muy contento de estar acá compartiendo. Esto no se había hecho en Colombia, ningún ciclista ha tenido la oportunidad de compartir desde infantil con otras culturas y luchar por tener un puesto en la selección. Es llevar un lindo proceso sin olvidarnos de todos los niños que quieren salir adelante”.

Gaviria, destacó la importancia de que este proyecto haya abierto el espectro a los deportistas de las regiones más apartadas. “Es bastante importante apoyar todas las regiones, no sólo las regiones que sabemos que tiene grandes talentos, sino buscar en toda Colombia, porque puede haber talentos ocultos que ni siquiera lo sabíamos. Con estos proyectos van a seguir evolucionando y van a seguir surgiendo un poquito más y van a resultar muchos talentos”.

El corredor del UAE Team Emirates, dejó un mensaje a los deportistas que no han logrado llegar a la cuarta Fase del PAD. “Lastimosamente cuando se hacen proyectos así no se puede apoyar a todos, es un grupo selecto, se han ido reduciendo los cupos, pero los que quedaron por fuera no pueden tirar la toalla, tienen que seguir intentándolo. La idea es seguir evolucionando y trayendo todos estos niños a la pista”.

El velocista de La Ceja, describió lo que representa ver un número tan grande de jóvenes figuras del ciclismo. “Me recuerda a la infancia y lo divertido que es montar en bicicleta, no sólo como trabajo, sino como un hobby, como algo que me hacía feliz”.

El corredor que alista su temporada 2021, no ocultó su deseo de volver a competir en la pista. “Siempre me ha gustado correr en pista. No hemos tenido la oportunidad, no nos hemos sentado bien con el seleccionador a hacer un plan importante, porque la intención no es sólo participar sino disputar y lo que están haciendo con estos niños es incentivarlos a eso, a que no nos conformemos con participar, sino que queramos ser los mejores del mundo”.

El sprinter de 26 años, espera iniciar su temporada en el mes de febrero. “Estoy entrenando y esperando el inicio de las carreras porque con este tema del COVID-19, todo es incierto, pero creo que en febrero iniciaremos competencias”