“Si pudiera firmar para terminar mi carrera con Movistar lo haría tranquilamente” Carlos Betancur

Carlos Betancur pasa sus días en cuarentena en Jardín, cumpliendo con lo pautado por las autoridades y llevando una vida tranquila en familia, uno de sus planes preferidos con o sin restricciones. El antioqueño, figura destacada en el pasado campeonato mundial disputado en Yorkshire (Inglaterra), es uno de los ciclistas que ve con más optimismo la realización de los grandes eventos del ciclismo mundial, sin dejar de lado que lo primordial en medio de la crisis que azota al mundo, es preservar la vida y la salud.

«El coronavirus es algo que nunca se había visto, y creo que lo más importante de esta crisis mundial es salir con vida. Es impresionante ver 2000 o 3000 mil personas muertas en dos o tres días», dijo el antioqueño, quien ya cumple cinco años en Movistar y esta temporada, dada su experiencia, talento y recorrido, se erigía como una de las cartas principales del equipo dirigido por Eusebio Unzúe.

«Me da bastante miedo, creo que muchos equipos les va a ser mucha falta las carreras que se han aplazado. A mí se me acaba el ciclismo mañana y puedo decir que lo disfruté al 100 por ciento. Lo más importante es que sigo en el ciclismo es donde estoy bien, me siento con vida. Tengo contrato hasta este año, pero creo que haciendo las cosas bien, pueden ser muchos años más», afirmó.

El receso obligado cambió los planes de su preparación que tenía como principal objetivo el Giro de Italia, su carrera preferida desde que es ciclista profesional, y en dónde figuró con alto vuelo siendo quinto en la general y campeón de los jóvenes en la temporada 2013, al comando del AG2R La Mondiale.

En su trayectoria, Carlos atesora un palmarés digno de grandes campeones. Su esplendor ante el mundo competitivo se cimentó en aquel 2009 donde se convirtió en el primer, y hasta ahora único ciclista colombiano, en hilvanar título de la Vuelta de la Juventud, Bio Giro y medalla de plata en el campeonato mundial sub-23, disputado en Suiza.

«Cuando gané la Vuelta de la Juventud me llevaron al ciclismo europeo y pude ganar el Bio Giro. Ya de ahí se me abrieron un poco más las puertas al ciclismo donde siempre quise estar. Cuando se me dieron las posibilidades de ser ciclista siempre quise estar en Europa. Se me dieron las cosas muy fácil y conté con personas que me ayudaron mucho en el Club Ciudad Bolívar. En el suroeste fuimos privilegiados porque nos daban todo: bicicletas, nos llevaban a carreras buenas, a nuestros padres no les tocaba sacar plata y luego el Orgullo Paisa. Con Libardo Leyton comenzamos a ir a Europa», recuerda Betancur, primer ganador colombiano de la prestigiosa París Niza en 2014.

«Me encanta el Mundial, yo cuando voy a un Mundial voy con un plus. Llevar la camiseta de Colombia es lo mejor, uno quiere representar muy bien al país. Nunca he corrido unos olímpicos, estuve cerca una vez pero me sacaron por ocho días antes por llevar a otro corredor que ni terminó. Ya tenía hasta los zapatos puestos, pero me decían que era muy joven, nunca lo entendí porque tenía resultados excelentes en Europa. Esperemos que con mi esfuerzo y dedicación logre ganarme el puesto para el próximo año. Quiero estar en los olímpicos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance«, aseguró.

«Fue un Mundial durísimo, pero yo me había preparado bien, durante el año me había preparado no con miras a eso, sino a terminar bien esa parte de la temporada. Íbamos pensando un poco en la entrada al circuito que era técnica con el agua, iba uno con la adrenalina a tope y no se sentía el frío, y menos uno viendo que quedaban pocos corredores. Para mí fue un día durísimo pero lo disfruté mucho, con el agua me sienta bastante bien, me gusta correr así».

El cambio generacional: «Se ha perdido mucho el respeto en el lote. Ni con Alejandro Valverde tienen respeto. Algunos jóvenes lo quitan, le hablan mal, le meten manubrio. Creo que el respeto tiene que venir desde casa y eso se perdió, ahorita no respetan a nadie».

El respeto en su etapa de joven: «Me acuerdo que en la cuarta etapa de un Giro del Apennino, iba bien, me metí como de tercero o cuarto subiendo, cuando llega un italiano y me dice: ‘¡joven, ese no es su puesto!’ Mi compañero me respondió: ‘¡sí, vamos más para atrás! Ahora te tumban, se pueden ver casos claros como el de Gianni Moscón, ese trata mal al joven y a todo el mundo».

El Mundial de Suiza: «Es un Mundial muy duro en el que Colombia tranquilamente puede estar en la disputa. En Suiza de sub-23 fue plata, ahora puede ser oro. Esperemos, siempre lo he dicho, me encantaría hacer un buen Mundial y a veces cuando me meto las cosas a la cabeza se me dan».

Su relación con AG2R: «ellos en el 2011-2012, vieron que hacía resultados y habían preguntando por mí. En 2011 gané el Giro de Emilia y ahí hablamos un poco más. Yo iba a firmar con Quick Step pero me bajé del avión directo a hacer unos test de esfuerzo y no me fue bien. Llegué con las piernas hinchados y no pasé, pero a los ocho días le gané a Gilbert, y me dijeron que sí, que firmara y les dije que ya era tarde, ya había firmado con AG2R. Tengo mucho que agradecerles. Con muchas personas de allí no iba bien por la personalidad, pero siempre me trataron bien».

Final con AG2R: «Ahora estoy más tranquilo, yo en Movistar estoy muy bien. Si yo pudiera firmar para terminar mi carrera con Movistar firmaría tranquilamente, es un equipo donde la voy con todos los compañeros, auxiliares, entrenadores, y Eusebio, que es una persona que sabe mucho de ciclismo, lleva muchos años y me da muchos consejos, hay que tratar de sacar lo mejor».

Rol para esta temporada: «este año me dejaron ser bastante líder, al Giro iba como líder y la mayoría de carreras que iba, también era liderando».

Las Grandes Vueltas: «se piensa como sacar un calendario después de junio, y yo creo que lo primero que se haría es el Tour, luego la Vuelta y por último el Giro, que de acuerdo a RCS Sport, la empresa organizadora podría ser en el octubre. Dicen que no conviene por el frío pero igual hay días en mayo que también es igual. Por mí que lo hagan y que llueva, mejor (sonríe). A mí, así lo hicieran en diciembre, lo corro. Es la carrera que más me gusta».

Cupos olímpicos: «cinco es muy poco para un país de tanto corredor bueno como Colombia. Ya hay uno que tiene la plaza asegurada que es Daniel Martínez por la CRI. Va a ser dura la lucha por un cupo. Creo que ahora es más fácil ganarse un cupo en España que en Colombia».

Rutina en cuarentena: «me gusta mucho hacer una hora de rodillo en ayunas, gimnasio y después, en la tarde hago dos horitas. El rodillo se hace con calma, si uno se pone a hacerlo muy fuerte, deshidrata».

Su tiempo en Europa: «me gustaría correr hasta los 38 años y luego regresar a Colombia. Un ciclista de 38 años no es viejo, ahora los ciclistas se retiran a los 42 o 43. Competir hasta los 40 en Colombia y me gustaría estar en el Orgullo Paisa. Sería una forma de agradecerles».

Un título en Colombia: «Ganar en Colombia es muy difícil, pero sí me gustaría ganar una Vuelta a Colombia o un Clásico RCN, una Vuelta a Antioquia. Hay mucho talento en Colombia, es difícil correr».

Tour Colombia: «felicito, de verdad, a la Federación y a sus organizadores. Nunca había visto una carrera tan linda en Colombia, la gente me demostraba su cariño, eso me hace sentir vivo, todas esas personas que me envían esos comentarios buenos les agradezco y los que me envían mensajes tontos no me importa mucho. El Tour Colombia lo tienen que seguir haciendo hasta que me retire».

Mensaje: «pasamos por momentos difíciles en el mundo, lo mejor es que estemos en casa, unidos, la unión hace la fuerza, es la manera de eliminar este virus y salvar vidas».