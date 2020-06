Pedalazos de Colombia y el Mundo

Superada una agresiva mononucleosis que lo aquejó al principio de la temporada, el joven pedalista colombiano Daniel Muñoz se incorporó a los entrenamientos en carretera con grandes ilusiones; dejar atrás por completo las desavenencias de salud, recuperar su mejor nivel y luchar por un cupo en el Androni Giocattoli para disputar el Giro de Italia, donde sueña ganar una etapa.

El vigente campeón del Tour de Bihor, sacó provecho al confinamiento para tener tranquilidad y avanzar en su recuperación. “El confinamiento no me dio tan duro, cuando llegué de Italia hice la cuarentena en una finca y ahí podía desestresarme, después me vine a donde mis papás a San Rafael, he estado en el campo. Lo estresante fue la imposibilidad de no poder salir a montar bicicleta y sentir el aire y esas cosas que a uno el rodillo no le da. De resto la pasé bien, aproveché para compartir con mi familia y mi novia. El entrenamiento en rodillo me dio duro, esa fue la parte más complicada”.

El corredor del Androni Giocattoli, habló del difícil episodio que vivió a principios de año al ser diagnosticado con la temida mononucleosis. “Lo complejo de esta enfermedad es que te levantas un día pensando que todo se acabó, puedes salir en bici y al otro día otra vez te levantas sintiendo que quieres dormir todo el día. Con Giovanni Elena, Gianni y Mattia junto al doctor Javier de EPM que además de ser un gran médico es una gran persona y el médico del equipo que han estado muy pendientes, tomamos la decisión de tomar un descanso largo de casi dos meses”.

“En este momento me siento muchísimo mejor, hicimos los exámenes y salió que ya había pasado, aún tenía los anticuerpos que aparecen cuando la tuve. Si físicamente es duro, mentalmente me parece que es muchísimo peor, todos los que la han sufrido saben lo estresante que es esta enfermedad”. Agregó el corredor que a pesar de padecer la inclemente mononucleosis a principio de año, ocupó la casilla 11 en la Vuelta al Táchira y la 19 en la general del Tour de Ruanda.

El joven pedalista oriundo de San Rafael, se declaró satisfecho con los resultados obtenidos al principio de la temporada. “Mis expectativas eran mucho más grandes, pero a pesar de lo que tenía pude hacer lo que hice y para mí es demasiado gratificante. No es una cuestión de clase o de condición, era una cuestión de salud y eso es algo que se te sale de las manos, la familia y la pareja juegan un papel importante. Es una etapa de agradecerse a uno mismo las condiciones que tiene, a pesar de haber tenido esa dificultad pude hacer resultados medianamente buenos”.

El escalador que llegó al conjunto italiano en 2019, agradeció a su equipo el acompañamiento ante esta situación de salud. “Para esta enfermedad lo más importante la tranquilidad, porque no es tomar una medicina y saber qué te vas a curar. Es una enfermedad que llega y se tiene que ir sola, el cuerpo la tiene que combatir, no hay medicamentos para eso. Lo principal en el equipo fue la tranquilidad, decirme ‘toma el tiempo que necesites, lo entendemos’. Gianni llamando a ver como seguía, insistiendo que me cuidara, Giovanni Elena súper pendiente y cuando sentí esa seguridad y confianza por parte de ellos fue importante para mí”.

Para Muñoz, el regreso a la competición será extenuante y lleno de sorpresas. “Pienso que va a ser una guerra sin cuartel, todo el mundo quiere correr. El ciclismo va a tener un nivel impresionante, van a haber muchísimas sorpresas, fueron casi 5 meses sin correr, hay mucha gente sin ritmo y pienso que va a ser interesante. Físicamente extenuante, pero es lo que todos deseamos volver y correr más pronto posible, es la vida de uno y extraño correr. Estos días hablaba con Flórez y con Restrepo y queremos volver ya a sentir esa adrenalina”.

El antioqueño no tiene de momento destinado un calendario de competencias. “Aún no tenemos nada fijo con el equipo, ellos están esperando la confirmación de si se puede viajar el 20 de julio con el vuelo de la Federación. Cuando tengamos la certeza de poder viajar, se podrá cuadrar el calendario. Por el momento no tenemos un calendario, ni certeza de las carreras a las que vamos a ir. Estamos conversando con Giovanni pero las cosas no están muy claras”.

El pedalista de 23 años, mantiene intacta su lisión de estar con Androni en el Giro de Italia. “El año pasado me perdí el Giro por una fractura de clavícula, este año me lo iba a perder por una mononucleosis, pero pasó lo que pasó y tengo las expectativas puestas en que pueda ir, en que puedo hacer un buen papel y pelear por alguna etapa. La esperanza de estar en el Giro sigue intacta, pienso que aún más después de tener la oportunidad de recuperarme y hacer las cosas bien sin estrés y que el Giro sea en octubre. He hablado con Michelle y me dice que trabaje para el Giro, por la enfermedad hay cierto temor en el equipo, pero las carreras que vamos a hacer antes, servirán para decidir la nómina”.