“No veo dificultades con Chris Froome ni con el INEOS en el Tour. Colombia será gran protagonista” Egan Bernal

La rueda de prensa convocada por el campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, permitió ver y escuchar una vez mas en toda su dimensión a un joven de apenas 23 años pero con la madurez necesaria para expresar sus opiniones en torno a diversos temas con la espontaneidad, coherencia y realidad frente a su deporte y lo que rodea esta actividad.

Pandemia y entrenamiento durante la cuarentena

“La pandemia y la cuarentena me permitieron un descanso físico y mental junto a mi familia, debidamente programado de tal manera que cuando volví a la carretera lo hice fresco y con la determinación de entrenar de la mejor manera posible, para buscar una gran base de kilómetros partiendo casi de cero pues ya había alcanzado un pico de forma con el Tour Colombia. Siento que hice lo que debía de hacer para llegar bien al Tour de Francia donde será para mi un motivo de orgullo llevar el número 1 como campeón del año pasado”.

Nivel técnico en el Tour y calendario internacional

“Creo que será muy alto pues se trata de un año diferente, no hemos corrido mucho, hay equipos en peligro de desaparecer y corredores que necesitan mantener sus puestos de trabajo. Esto hará que en las pocas carreras que restan sean muy rápidas y disputadas por esa necesidad”.

Significado de haber ganado el Tour de Francia un año despues

“El triunfo en el Tour tiene un significado enorme para Egan Bernal, para el país y para sus ciclistas pues quedó demostrado que si un equipo como el Androni creyó inicialmente en mí y he podido llegar hasta ser campeón del Tour, otros jóvenes también tendrán esa oportunidad. Egan Bernal ganó el Tour pero detrás de esta victoria hay toda una historia construida por otros grandes corredores que hicieron un proceso del cual ha sido testigo, por ejemplo el Profe Héctor Urrego y para el cual fueron necesarios muchos años de esfuerzo que es necesario reconocer”.

Especulaciones y “guerra sicológica” de corredores y equipos

“Vivo totalmente alejado de conceptos, opiniones o declaraciones de otros corredores, directores deportivos y equipos. Vivo solamente concentrado en mi trabajo y la mejor manera de hablar es sobre la bicicleta y en la carretera”.

Tour inédito y ciclismo colombiano como seguro protagonista

“Prometer que vamos a ganar el Tour otra vez es imposible pues todos sabemos que en todo el mundo hay corredores y equipos que se preparan con ese mismo objetivo. Como colombianos lo que sí podemos asegurar es que haremos nuestro mejor esfuerzo y cumpliremos un gran trabajo.

«Tenemos grandes corredores como Nairo (Quintana) con su capacidad y experiencia, (Esteban) Chávez y la explosividad en la montaña así como sus podios de Giro y Vuelta, Rigo (Urán) con gran experiencia, podios de Giro y Tour, más la fortaleza en las cronos y su regularidad, (Miguel Ángel) López que ya es podio de Giro y Vuelta, Egan que va bien en la cuesta larga. Lo que no significa que solo cuenta ganar pues tenemos que ser realistas frente a las opciones de los demás”.

Tour de Francia 2020

“Será un Tour extraño si no hay presencia de público pero llevarlo cabo será un gran mensaje de esperanza para Francia y para el mundo. En cuanto al trazado, vimos desde la presentación que no tenía los premios de montaña históricos (Galibier, Alpe de Huez, Tourmalet) y que irá a lugares inéditos donde no hay referencias pero es igual para todos».

«No puedo decantarme en cuanto a favoritos por ningún equipo o corredor puesto que hay que considerar posibles sorpresas. Creo que será una carrera muy rápida, con muchos ataques por la necesidad de la que ya hablé, difícil de controlar y seguramente vamos a definirlo en la última semana”.

Tres líderes en el INEOS y polémica Froome

“Es muy sencillo de resolver. Se trata desde la primera carrera de ver como se encuentra cada quien y el equipo verá de acuerdo a los resultados si llega con uno, dos líderes o un líder protegido. En el ciclismo no se puede mentir. Este es un equipo que tiene toda la experiencia en manejar situaciones como estas y si yo tengo que ayudar a Froome o a (Geraint) Thomas lo haré, así como estoy seguro de que igualmente ellos lo harían conmigo.

“A mí me pagan por correr para INEOS, no por Egan Bernal. Tenemos claro que lo que importa es la victoria del equipo y eso es una gran responsabilidad. No vamos a hacer cosas tan malas que lleven el equipo a que pierda el Tour. Los tres somos profesionales, sabemos lo que es ganar el Tour, somos amigos, honestos, nos hablamos y entendemos bien. El año pasado, por ejemplo, Thomas era el líder del equipo y en las etapas de montaña donde le faltaron fuerzas yo le pregunté varias veces qué hacer y me dijo: Hágale que yo subiré a mi ritmo. Creo que esto del liderato del equipo INEOS se resolverá en la carretera. Esto es un asunto de paciencia y de tener los pies en la tierra”.

Salida de Chris Froome el próximo año

“Tengo un gran respeto por Chris (Froome) ya que se trata de una gran campeón del cual he aprendido mucho. Somos amigos y lo admiro puesto que es un ciclista que siempre quiere ganar y después de la caída que sufrió el año pasado pudo retirarse, pues ya lo ha ganado todo pero prefirió seguir. El comunicado del INEOS con motivo de su retiro es muy claro en cuanto a que no le podrían ofrecer un liderato único, así que la mejor solución para él es cambiar de equipo y esto será bueno para Chris pero malo para nosotros porque desde al año próximo será nuestro rival. Por ahora, me alegra seguir contado con él en este equipo, correrá e Tour con nosotros y esto es saludable para todos.”

El futuro del ciclismo y la humanidad frente a la pandemia de Covid 19

“Es algo muy peligroso y serio que debemos evitar en todo momento. El equipo hace grandes esfuerzos y todos los días nos informa sobre las medidas para mantenernos seguros como en una “burbuja” permanente y yo pienso que en el Tour igualmente se tomarán medidas muy fuertes que protejan nuestra salud”.

Programa una vez llegue a Europa

“De Madrid sigo inmediatamente para Andorra y allí voy a permanecer entrenando pues me gusta mucho por sus condiciones topográficas y climáticas, lo que me permitirá seguir entrenando y durmiendo en altura. Posteriormente viajaré a Francia donde estaré corriendo el Tour de Occitaine, Tour de L’Ain, Dauphiné y de ahí voy a Mónaco donde permaneceremos hasta comenzar el Tour en Niza. Una vez terminado este programa veremos en qué condición me encuentro para intentar el debut con la camiseta de Colombia en el Mundial de Ruta en Suiza. Por ahora esa es mi intención pero primero hay que correr todo lo anunciado.”

Diferencias entre el Tour 2019 y el próximo 2020

“La diferencia está en que voy a correr sin ninguna presión pues ya lo gané, se lo di a Colombia y a Latinoamérica y eso no me lo quita nadie. El año pasado por estos días, no lo había ganado y hoy ya lo gané. Claro que voy a intentar ganarlo y si lo consigo, pues que “chimba” pero si no se da pues no pasa nada. Solo tengo 23 años y muchas cosas por hacer. Me quedará la tranquilidad de haberme preparado y hecho todo bien para ganar. Finamente lo que me encanta es montar en bicicleta.”