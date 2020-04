“Me gustaría mostrarme como lo han hecho la mayoría de jóvenes” Santiago Buitrago

Con tan solo 20 años, fundamentado en su notable talento y visible proyección, Santiago Buitrago pudo dar el ansiado paso al WorldTour en la presente temporada, vistiendo los colores del Bahrain McLaren, equipo que ha liderado en la incursión de avances tecnológicos, sobre la bicicleta y que tiene grandes expectativas del explosivo escalador bogotano.

En conversación con Éder Garcés para el IG Live de la FCC, Buitrago que fue sexto en la general del Giro Valle de Aosta el año anterior, habló de su llegada a la máxima categoría del ciclismo, su paso por la Fundación Esteban Chaves, la incursión tecnológica en su equipo y la forma en que vive estas semanas de cuarentena.

El corredor del Bahrain McLaren develó las actividades de entrenamiento que lleva a cabo por estos días. “Es un poco raro estar sin carretera, ya llevo 20 días en casa: 14 días de cuarentena cuando llegué de Andorra y ahora la otra con la medida del gobierno. Estoy haciendo simulador, core, ejercicios y aprovechando el tiempo en familia. A veces hacemos juegos esperando que esto pase rápido”.

“Ahora estoy trabajando bloques: hago 20 minutos en ayunas, luego a la hora de desayunar hago trabajos, y luego de tres horas hago una hora suave. Es malo hacer tres horas seguidos, se deshidrata uno”. Concretó el pedalista que comparte junto a su familia en el periodo de cuarentena.

El corredor que fue de la partida en el Tour Colombia, entrgó detalles de la forma en que llegó al ciclismo. “Mi padre siempre fue aficionado al ciclismo, con él veíamos las carreras, me contaba sus experiencias entrenando con sus hermanos, y eso me llamaba cada vez más la atención. Comenzamos a salir los fines de semana, me emocionaba mucho, una vez me llevó a correr una carrera a Ventaquemada, no me dijo nada, llegamos y me dijo que era una carrera, estaba nervioso pero emocionado de estar en ese ambiente”.

Para Santiago, es motivo de orgullo pertenecer al más selecto pelotón ciclístico del mundo. “Estar en un grupo tan selecto, que no somos muchos los que estamos en el WorldTour es muy bueno para mí, porque están Nairo, Rigo, Esteban y ahora ver tantos jóvenes aquí, no solo es importante para mí sino para el ciclismo colombiano y latinoamericano”.

El joven pedalista bogotano otorgó gran importancia a los avances tecnológicos de McLaren para su equipo. “Ahora con McLaren cada vatio cuenta, con todo esto hemos parado un poco los planes que teníamos, hemos trabajado en economizar energías, vatios, el entrenador me ha explicado de la potencia, fluidez. Cuando lo analizas dices ¡uf esto ayuda un montón! Cuando estuve en Londres en el centro de McLaren, ver los avances tecnológicos que hay, gente que trabaja las 24 horas del día para mejorar tiempos y rendimiento de la Fórmula 1”.

No obstante, el talento forjado en la Fundación Esteban Chaves se declara un corredor ofensivo que le gusta correr a sensaciones. “Me considero muy bueno en la escalada, en la crono en Colombia me iba bien, en Europa es totalmente diferente. Creo que soy pura sensación, me gusta probar, no me gusta quedarme a la rueda, me gusta mostrar y darle emoción a la carrera. No corro viendo vatios ni pulsaciones, lo que dé el cuerpo, creo que soy un escalador explosivo”.

En cuanto a sus principales objetivos el bogotano de 20 años puntualizó: “Me gustaría mostrarme como lo han hecho la mayoría de jóvenes, que empiezan a ganar carreras, cada uno somos diferentes, algunos nos cuesta un poco más, a otros menos. Me he estado preparando duro, quería darme esa oportunidad en la Vuelta a Cataluña, me gusta apoyar al equipo, en una carrera donde el equipo pueda ganar, ser una ficha clave y adaptarme al WT como lo hacen Sosa y Egan”.

El escalador que supo ser líder de la Vuelta del Porvenir 2017 y ganó dos etapas, habló de la situación actual de su equipo. “Ahora la situación está difícil, McLaren paró la producción de carros y Mérida la de bicicletas. Decidieron recortar el presupuesto (redujeron los salarios en un 70%) para darle un respiro a las empresas, para que después nos sigan dando el apoyo”.

Buitrago reveló cuál es su principal sueño y habló de los consejos que ha recibido de Chaves. “Ganar el Tour de Francia, es algo fantástico. Solo queda seguir trabajando y hacerle caso a mis entrenadores. Esteban me dio un montón de consejos, lo que más me ha quedado de él es que los sueños se cumplen, y es lo que le digo a todas las personas”.