“Los intereses son muchos pero lo principal es la salud, espero que esto se normalice pronto” Hernando Bohórquez

La gran referente del ciclismo femenino nacional Ana Cristina Sanabria, adelanta por estos días su cuarentena en Paipa, donde prepara lo restante de temporada y analizó la compleja situación de salud pública mundial. La gran figura del equipo Colombia Tierra de Atletas-GW, no ocultó su ilusión de estar en la olimpiada el próximo año y brillar con el naciente conjunto colombiano.

La santandereana que cuenta con amplia experiencia internacional, se refirió así a la situación sanitaria que atraviesa el mundo en la actualidad. “Muy en el fondo me siento un poco feliz porque por fin el planeta encontró un respiro que desafortunadamente ha cobrado muchas vidas. De cierta manera esto es algo muy bueno que le pasa al mundo y a nosotros también para darnos cuenta que tenemos muchas cosas materiales sin darnos cuenta que destruimos el planeta”.

“Nos vamos de este mundo y dejamos son problemas, creo que esta es la manera de hacer conciencia, vienen cosas más fuertes, están sucediendo temblores, lluvias, los incendios. Eso es una forma de que en estos momentos reflexionemos desde casa y aportemos pequeñas ideas para mejorar esto”. Agregó Sanabria que ocupó la posición 40 en la prueba de ruta de Rio 2016.

La espigada pedalista de Zapatoca, se siente orgullosa de la posición de liderazgo que ocupa en el lote nacional. “Una de las cosas que me ha caracterizado es que trato de tener buena convivencia con todo el lote y aportarle a las nuevas generaciones. Por ejemplo, a Paula Patiño que es muy buena corredora, alguna vez le aporté y ella igual a mí. Lo asumo tranquila porque esa es mi esencia, lo que hago lo hago desde el corazón, dándoles buen ejemplo y mostrando que desde la rivalidad en competencia también se pueden hacer cosas”.

En cuanto a la equidad de género, Ana Cristina es optimista con la situación actual “El tema del salario ha mejorado, por lo menos ya hay alguna tranquilidad. Aún falta, creo que falta a referencia con los hombres, pero es emocionante ver que ahora los pueblos están llenos cuando pasamos en la Vuelta a Colombia. El Campeonato Nacional fue transmitido en directo por primera vez, la gente nos hacía barra, fue emocionante”.

Una de las experiencias más importantes para la corredora de 29 años, ha sido los Juegos Olímpicos. “Fue algo demasiado grande, siempre trato de recordarlo. En esa época estaba en racha ganando todo aquí en Colombia, fue algo muy emocionante, lo disfruté al máximo. Nunca había compartido con ‘Rigo’ (Urán), con Sergio (Henao) ni con Esteban (Chaves), fue algo muy emocionante”.

“El ambiente que se vivió en la Villa fue algo de locos, sentir esa energía de todos, que pelean por lo más grande del mundo es muy bonito. Esteban era con uno de los que más hablaba. En el circuito había un kilómetro de pavé y él me dijo que soltara un poco los brazos, un consejo muy valioso que no se me olvida nunca”. Dijo la vigente Campeona Nacional de CRI.

Sanabria, sueña con volver a la olimpiada. “El sueño sigue ahí, poder regresar a unos olímpicos, pero ha sido más difícil la clasificación. No pude puntuar pero está la opción de que podamos estar no una sino dos ciclistas. Ojalá con este tema podamos seguir disputando puntos para poder estar, cualquiera que vaya es un orgullo para mí, sé lo que se siente estar en una olimpiada”.

De sus incursiones en el ciclismo internacional, la santandereana tiene agridulces recuerdos. “Cuando llegué al Servetto Giusta esos dos primeros meses fueron muy buenos, me di cuenta que la infraestructura era mejor que en Colombia, pero el último mes me di cuenta que la calidad humana era muy diferente. No aguanté como ese ritmo, allá pareciera que no le dieran a uno otra oportunidad”.

“Fue una experiencia que aproveché, supe qué era estar allá, no me pagaban un peso pero yo acepté así. Luego estuve en el Mundial, en el Tour de Francia, logré clasificar a la contrarreloj, fue un reto bastante bonito. No se consolidó nada en Europa, entonces fui al Swapit Agólico, aprendí mucho ahí, no me fue muy bien en rendimiento, no me adapté fácil y no pude dar los resultados y terminé volviéndome independiente y pude terminar mi año más o menos bien”. Concretó la tres veces campeona de la Vuelta a Colombia Femenina.

La doble medallista de Oro en Juegos Suramericanos 2018, habló de la incursión del ciclismo femenino en Europa “El caso de Diana que ha insistido tanto en estar en un equipo extranjero, Sérika que estuvo en Italia mucho tiempo, con ella aprendí y compartí mucho, con Jessica Parra que estuvimos juntas. Esta generación ha insistido un poco más, Paula Patiño ha sido la persona que ha dado el paso a la alta categoría. A mí me sucedió algo que es una lección de vida: yo llegué a Europa siendo la número uno en Colombia y allá era la 130. Fue un golpe duro, pero todo tiene su enseñanza”.

En cuanto a sus virtudes para la contrarreloj individual, la tres veces campeona nacional de la especialidad, expresó: “Es algo que a veces que ni yo me explico, veo los biotipos de la gente que hace CRI, que son grandes, de buena palanca, pero creo que nací con eso. Me gustaba la resistencia, las caminatas largas. Cuando iba al colegio tenía una loma del 35%, a pesar de ser pequeña de estatura, la resistencia es grande de corazón, el profe Tenjo fue hasta la finca, y me dijo: ‘con razón usted es tan buena, subiendo esa loma todos los días”.