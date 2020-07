La UCI revela el calendario 2021 para el WorldTour y el Women´s WorldTour

Tras la reunión extraordinaria por videoconferencia del Consejo Profesional del Ciclismo, formado por la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA), la Organización Internacional de Organizadores de Carreras Ciclísticas (AIOCC) y la Unión Ciclista Internacional (UCI) fue revelado el calendario para la temporada 2021 del WorldTour y el Women´s World Tour.

Los únicos grandes cambios estuvieron en las fechas de realización del Tour de Francia que irá del 26 de junio al 18 de julio, esto para evitar cruzarse con los Juegos Olímpicos de Tokio (23 de Julio-8 de agosto) reprogramados para el 2021 por la pandemia de Covid 19.

La Vuelta a España igualmente se adelantará una semana antes de sus fechas usuales, disputándose entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre, para permitir una mejor transición entre la Vuelta, el Campeonato de Europa (anunciado para el fin de semana del 11 al 12 de septiembre) y el Campeonato Mundial de Ruta.

Las bajas más sensibles del calendario WT, al igual que en este 2020, fueron el Tour de California y el Prudential RideLondon-Surrey Classic, aunque la UCI indicó en el comunicado que trabajará con las organizaciones de ambas carreras para ponerlas de nuevo en marcha, tratándose de dos regiones vitales para el ciclismo a nivel mundial.

El UCI WorldTour comprenderá el próximo año 35 eventos, iniciando en Australia en la segunda quincena de enero con el Tour DownUnder y terminando en China en octubre con el Tour de Guangxi.

World Tour Femenino (UCI Women´s World Tour)

Mientras tanto, la edición 2021 de UCI Women’s WorldTour (World Tour Femenino) reunirá 25 eventos, en 10 países y en tres continentes, comenzando en Australia con la Cadel Evans Great Ocean Road Race Femenina y finalizando en China en octubre con el Tour de Guangxi Femenino, al tiempo con los hombres.

La París-Roubaix Femenina que habrá hecho su primera aparición en el UCI Women’s WorldTour en 2020, también figurará en el calendario 2021 entre las clásicas de primavera para las mujeres.

Mientras tanto, la Itzulia Women (anteriormente Donostia San Sebastián) será la nueva gran adición al UCI Women’s WorldTour transformada en una prueba por etapas de tres días, siendo históricamente una clásica. La prueba vasca tendrá lugar unos días antes de otro nuevo evento, la Vuelta a Burgos Feminas, con las dos pruebas conformado un gran bloque de careras en España a mitad de temporada.

UCI WorldTour 2021

19 – 24 January: Santos Tour Down Under (Australia)

31 January: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

21 – 27 February: UAE Tour (United Arab Emirates)

27 February: Omloop Het Nieuwsblad Elite (Belgium)

6 March: Strade Bianche (Italy)

7 – 14 March: Paris-Nice (France)

10 – 16 March: Tirreno-Adriatico (Italy)

20 March: Milano-Sanremo (Italy)

22 – 28 March: Volta Ciclista a Catalunya (Spain)

24 March: AG Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

26 March: E3 BinckBank Classic (Belgium)

28 March: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

31 March: Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre (Belgium)

4 April: Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres (Belgium)

5 – 10 April: Itzulia Basque Country (Spain)

11 April: Paris-Roubaix (France)

18 April: Amstel Gold Race (the Netherlands)

21 April: La Flèche Wallonne (Belgium)

25 April: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

27 April -2 May: Tour de Romandie (Switzerland)

1st May: Eschborn-Frankfurt (Germany)

8 – 30 May: Giro d’Italia (Italy)

30 May-6 June: Critérium du Dauphiné (France)

6 – 13 June: Tour de Suisse (Switzerland)

26 June-18 July: Tour de France (France)

31 July: Donostia San Sebastian Klasikoa (Spain)

9 – 15 July: Tour de Pologne (Poland)

14 August – 5 September: La Vuelta Ciclista a España (Spain)

15 August: EuroEyes Cyclassics Hamburg (Germany)

22 August: Bretagne Classic – Ouest-France (France)

30 August – 5 September: BinckBank Tour

10 September: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

12 September: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

9 October: Il Lombardia (Italy)

14 – 19 October: Gree – Tour of Guangxi (China)

UCI Women’s World Tour 2021

30 January: Cadel Evans Great Ocean Road Race – Elite Women’s Race (Australia)

6 March: Strade Bianche (Italy)

14 March: Ronde van Drenthe (Pays-Bas)

21 March: Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (Italy)

25 March: AG Driedaagse Brugge – De Panne (Belgium)

28 March: Gent – Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

4 April: Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres (Belgium)

11 April: Paris-Roubaix Femmes (France)

18 April: Amstel Gold Race Ladies Edition (the Netherlands)

21 April: La Flèche Wallonne Féminine (Belgium)

25 April: Liège – Bastogne – Liège Femmes (Belgium)

6 – 8 May: Tour of Chongming Island (China)

14 – 16 May: Itzulia Women (Spain)

20 – 23 May: Vuelta a Burgos Feminas (Spain)

30 May: RideLondon Classique (Great Britain)

7 – 12 June: Women’s Tour (Great Britain)

2 – 11 July: Giro d’Italia Internazionale Femminile (Italy)

18 July: La Course by Le Tour de France (France)

7 August: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden TTT (Sweden)

8 August: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden RR (Sweden)

12 – 15 August: Ladies Tour of Norway (Norway)

21 August: GP de Plouay – Lorient-Agglomération Trophée Ceratizit (France)

24 – 29 August: Boels Ladies Tour (the Netherlands)

3 – 5 September: Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta (Spain)

19 October: Tour of Guangxi – UCI Women’s WorldTour (China)

Con Prensa UCI Media