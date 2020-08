El Proyecto Avanzado de Desarrollo, Ciclismo de Pista fue presentado y ya está en marcha

Dieciséis años después de obtener la presea de Bronce en la prueba por puntos de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. María Luisa Calle entregó detalles del desarrollo de dicha prueba y recordó el difícil episodio que vivió, al ser juzgada de un supuesto dopaje y días después ser despojada de su presea.

La colombiana que posteriormente logró demostrar su inocencia, recuperó su medalla y dos años después fue Campeona Mundial del scratch en Burdeos, Francia, conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero en el programa Centro Deportivo de Antena 2, de su extensa carrera deportiva.

La múltiple medallista continental, recordó lo que fue su primera incursión olímpica en Sídney 2000. “Yo seguía los planes al pie de la letra, soñaba con Mundiales, Olímpicos, corríamos Copa Mundo, fuimos a los Olímpicos de Sídney en el 2000, yo había sido cuarta en la prueba por puntos del mundial. Estuve muy nerviosa porque fueron mis primeros Juegos Olímpicos y yo llevaba apenas tres años entrenando, pero soy de las personas que si le va mal en la próxima me va mejor”.

La corredora que representó a Colombia en múltiples certámenes mundiales, destacó el gran trabajo y apoyo de su entrenador José Julián Velásquez. “Julián me dirigía súper bien, yo le hacía caso en todo y siempre estaba confiada con todo. Empezamos juntos, desde cuando empecé la preparación física en 1998 y desde 2001 pasó a ser técnico de la selección”.

Cuatro años más adelante, María Luisa lograría la recordada medalla de Bronce en la prueba por puntos en Atenas. “Para a Atenas iba con más confianza, llevaba más tiempo en el ciclismo. Me preparé muy bien, en el ciclo olímpico, gané la medalla de oro en la persecución de los Juegos Panamericanos, había ido a muchas Copas del Mundo, conocía muy bien a mis rivales y logré la medalla de Bronce”.

La corredora que inició su camino en el ciclomontañismo, recordó el desarrollo de la prueba por puntos, en la que alcanzó la presea de Bronce. “En la mitad de la carrera iba ganando y luego se me fueron mermando las fuerzas, al final faltando cuatro vueltas me caí, pero igual logré el Bronce porque ya tenía los puntos. Era como un sueño y no me lo creía, fue un momento inolvidable”.

Con gran recogimiento, la corredora que compitió en el Campeonato Nacional el año anterior, relató el difícil episodio que vivió luego de obtener el Bronce en Atenas y dar aparentemente positivo en el control dopaje. “Fue una cosa que no se la deseo ni al peor enemigo, al tercer día de haber ganado la medalla veníamos Julián y yo al comedor y el jefe de misión lo llamó a un lado y él me dijo ‘saliste positivo’. Yo no podía creerlo, no teníamos idea de que sustancia era eso”.

“Por la tarde me dijeron que tenía que entregar la medalla en 24 horas, fui y la entregué y luego me presenté a un tribunal, me decían que no me iban a devolver la medalla y ya esperar el vuelo a Colombia porque me estaban sacando de la villa, al otro día nos devolvimos”. Agregó la corredora que finalmente logró demostrar su inocencia.

La medallista de Bronce, entregó detalles de la forma en que logró recuperar a medalla que obtuvo en competencia. “Fue una reunión como de siete, ocho horas en Suiza muy tensionante, pero ahí se logró finalmente que me devolvieran la medalla. El médico Contreras investigando mucho, Andrés Botero envió las pastillas a un laboratorio para que las examinaran y finalmente se dio el resultado que fue una pastilla que me tomé para el dolor de cabeza que me dio el día anterior a la carrera”.

“Inicialmente me dijeron que me absolvían, pero no me devolvían la medalla. Hubo un abogado de la UCI que me apoyó, fuimos allá, hablamos con el abogado, el médico y ya a los meses me llamaron que me había absuelto el TAS y ordenó que me devolvieran la medalla, que no había sanción y que la niña de USA me regresara la medalla”. Concretó la corredora que recobró su presea olímpica.