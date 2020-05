El GP Industria y Artigianato no se llevará a cabo en 2020

A pocos días de partir rumbo a Italia para afrontar la temporada 2020 con el Work Service, el pedalista boyacense Adrián Vargas se vio obligado a permanecer en Colombia y replantear sus próximos objetivos con el conjunto italiano, por cuenta de la pandemia del COVID–19. Sin embargo el joven corredor que tuvo un gran desempeño en el Campeonato Nacional, no pierde de vista el Giro de Italia Sub 23, competencia en la que espera brillar.

El subcampeón nacional de contrarreloj Sub 23, reveló parte de su rutina diaria en estos días de cuarentena. “Hemos ido pasando el día a día, haciendo lo que me manda el preparador, desde que se inició la cuarentena se sabía que iba a ser bastante tiempo. Mi día a día es; dos veces a la semana hago gimnasio en la casa con unas pesas que tengo, la rutina de rodillo que no hago más de hora y media, en ese tiempo se trabaja bastante bien”.

El corredor del conjunto Sub 23 italiano Work Service, fue enfático en afirmar que mantener la forma que traía es improbable. “Mantener la forma es casi imposible, porque la forma se va ganando al correr y forzar, ya casi son dos meses sin correr y la ventaja que tenemos los corredores jóvenes es que se gana la forma un poco más rápido, qué los corredores que tiene un poco más de edad. Mantenerla es imposible, pero pienso que no ganar mucho peso puede ser un poco la clave, para cuando uno retomé la competencia y pueda llegar al nivel que estaba antes mucho más rápido”.

Adrián afirmó que ha recibido un importante acompañamiento de su equipo en esta confusa etapa de cuarentena. “El equipo estaba muy pendiente de no dejar perder la motivación, pienso que todavía se puede salvar la temporada y han estado bastante pendientes, el técnico, el preparador han estado muy pendientes y motivándonos”.

“Por fortuna no alcancé a viajar porque hubiera sido bastante tiempo allá encerrado sin poder hacer nada, estuve a diez escasos días de viajar, porque me tenían programado iniciar con Milán-San Remo Sub 23, pero son cosas de Dios y por fortuna no logré viajar y estoy en casa, porque es mucho mejor estar en casa con la familia”. Concretó el pedalista que en 2018, compitió con el conjunto italiano Trevigiani Phonix.

Vargas que ocupó el noveno lugar en la prueba de fondo en ruta del Campeonato Nacional Sub 23, sigue trazándose como objetivo principal el Giro de Italia Sub 23. “En el equipo aún estamos esperando el nuevo calendario Sub 23. Se dice que el Giro va a ser en septiembre, pero tengo entendido que se están definiendo las fechas pero tengo entendido que se hace”.

“Para preparar el Giro con dos meses está bastante bien, porque uno no se ha bajado, lo que uno ha hecho en el rodillo puede simular la carretera y yo lo veo como si fuera una preparación física. Lo más probable es que lo hagan a finales de agosto o principio de septiembre y con que nos dejen entrenar dos mesecitos está bien, por eso es importante que en Colombia nos dejen salir a entrenar”. Agregó el tunjano de 21 años.

El joven escalador que pasó por el EPM Scott en 2019, adelanta una ardua preparación física para afrontar la corta y nutrida temporada que le espera en Europa. “Lo que se viene van a ser tres meses de carreras cada ocho o cuatro días, entonces no va haber tiempo de recuperar y van a ser las carreras muy seguidas. El objetivo sigue siendo 100% el Giro de Italia Sub 23 con el equipo, lograr llegar muy bien para hacer una buena clasificación general y ya luego todas las carreras mantener la forma y estar en la disputa para lograr hacer un par de resultados y dar el paso qué sigue siendo el objetivo y es lo que tengo claro al día de hoy”.

El gran inicio de temporada y las altas expectativas para lo que viene, ponen a Adrián a soñar con vestir el tricolor en el Tour de l’Avenir. “Me hace mucha ilusión estar en el Tour de l’Avenir, espero que me den la oportunidad, pienso que estoy bien y si me dan la oportunidad llegaré bastante bien, me puedo preparar a conciencia. Pero ya se irá viendo por el camino y primero que sea el calendario oficial y que se logre realizar, debido a como se desarrolle la pandemia”.