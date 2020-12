El equipo Fundación Esteban Chaves define su nómina para la Vuelta del Porvenir

El australiano Jai Hindley, fue una de las grandes estrellas de la temporada 2020 en el ciclismo mundial. En entrevista con el portal Cyclingnews, el corredor del Team Sunweb habló de lo que significa el subtítulo del Giro de Italia el presente año y la forma en que este resultado y su actuación en la ‘Corsa Rosa’ le da un giro a su carrera profesional.

Hindley manifestó que el desgaste mental ha sido aún más difícil de manejar que el físico. “Físicamente, todavía me sentí bastante bien en la última semana hasta Sestriere. Creo que fue más el lado mental lo que fue completamente abrumador. En realidad, no es algo por lo que haya pasado. Me golpeó como una tonelada de ladrillos en la última semana”.

El australiano destacó la importancia de haber vestido la ‘Maglia Rosa’. “Creo que es importante dar un paso atrás y no dejarse atrapar demasiado y disfrutar realmente el momento. Suena bastante cliché, pero no todos los días puedes usar el maillot rosa, aunque solo sea durante 15 kilómetros. Fue un momento que me cambió la vida”.

El Team Sunweb aseguró que los resultados que ha venido obteniendo, son producto del trabajo de muchos años. “Creo que tal vez los chicos que no me han seguido a mí ni a mi carrera y luego me vieron ganar la etapa de Stelvio pensarían que salí de la nada, pero ha habido una vida de trabajo para hacer un viaje como ese”.

“No salí de la sub-23 y comencé a ganar de inmediato. Han sido solo pasos cada año, y creo que eso es algo en lo que el Team Sunweb es realmente bueno, desarrollando muchachos, incluso muchachos que no están ganando todo en su primer año como profesional”, agregó el subcampeón del Tour de Polonia 2019.

El escalador de 24 años, afirmó que en carrera no sigue atentamente sus datos y prefiere hacerlo a sensaciones. “Cuando corro, simplemente no tengo energía ni frecuencia cardíaca. Si miras hacia abajo durante una carrera y ves que ya estás haciendo números locos, entonces cuando alguien ataca, estás pensando, ‘Mierda, he superado mi umbral durante demasiado tiempo y voy a explotar. ‘Personalmente, prefiero competir al estilo de la vieja escuela y salir adelante”.

El ganador de la etapa reina del Giro 2020 con final en Laghi di Cancano, afirmó que de momento no conoce su calendario para la próxima temporada. “Sinceramente, no conozco ninguna de las carreras que haré el año que viene. La ruta del Giro aún no se ha anunciado, y eso podría jugar un papel importante. Definitivamente quiero volver a intentar la clasificación general en una gran vuelta. Usar una camiseta de líder de una gran vuelta es algo muy especial con lo que seguiré soñando”.