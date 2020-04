“El ciclismo se ha visto bastante afectado y estamos sujetos al comportamiento de la pandemia en el país” Mauricio Vargas

Con tranquilidad y la certeza de que vendrá una solución definitiva a esta creciente pandemia del COVID-19, que puso contra las cuerdas a la sociedad en general, la gran estrella colombiana Nairo Quintana sigue las indicaciones de cuarentena en su natal Boyacá, donde comparte con su familia, prosigue con su preparación para el principal objetivo de su temporada.

El astro del Arkéa Samsic, compartió este domingo con los aficionados a través del IG Live de la FCC, donde respondió a sus inquietudes y dio un balance positivo de su inicio de temporada, donde se contabilizan en total; dos títulos y cuatro triunfos parciales y expresó la importancia de realizar el Tour de Francia para ciclistas, equipos, patrocinadores y aficionados.

El boyacense agregó que su estancia en casa se ha hecho llevadera junto a su familia. “Estoy muy tranquilo, muchas veces tenemos mucho trabajo, los días son muy ajetreados y este parón me ha servido un poco para estar en familia, para estar tranquilo. He estado con los niños tomando clases virtuales, arreglando la casa, entrenando, se inventa un poco de todo y aburrido de la verdad que no he estado”.

“Ha sido muy difícil para mí, yo nunca había estado en esa situación pero hemos podido para trabajar, tenemos un entrenador que nos ha puesto una muy buena dinámica en estos simuladores y dentro de lo malo bastante bien, porque estos simuladores de ahora son bastante buenos para los entrenamientos que realmente creemos que necesitamos. “Lo que sí es cierto es que sí tenemos que estar encerrados y trabajar en casa, ahora lo que prima es la salud”. Indicó el campeón de la Vuelta a España 2016.

“Hago una hora y media máximo dos, tampoco más y luego hago otro tipo de ejercicios durante el día, más o menos son tres horas de entrenamiento diario, que es prácticamente la medida que tendría normalmente en carretera. Vamos entrenando y tratando de no perder la forma y esperando a ver de qué forma nos encontramos al salir a la carretera”. Agregó Quintana, respecto a la actividad física que adelanta en casa por estos días.

El boyacense habló de las consecuencias que traería no hacer el Tour de Francia. “Para nosotros, los patrocinadores, equipos, los manager, sería muy riesgoso no hacerse el Tour, porque podrían perderse los sponsor y encontrar un sponsor que de tantos millones es muy difícil. Por eso aunque sea tarde y sin público, tiene que hacerse alguna de las diferentes carreras para garantizar la continuidad del ciclismo. Sería catastrófico, pero sabemos que lo que prima la salud de todos”.

El corredor que ha brillado en el inicio de la temporada, señaló que la fecha del Tour es adecuada. “Es una buena fecha, aunque tengamos que alargar la cuarentena una o dos semanas más, quedará un tiempo suficiente para llegar en buenas condiciones. Necesitamos entre 3 y 4 meses para poder llegar en buena forma, estamos en tiempo y por eso sí nos llegan a retrasar mucho más vamos a estar en problemas y tendremos que hacer caso y por la salud de todos y de ahí comenzar a reactivar los deportistas en su deporte porque finalmente también es economía para nuestro país”.

En el concepto de Quintana, los corredores que no venían en ritmo por lesiones o falta de competencia, son los más beneficiados con esta abrupta suspensión del calendario. “Para los que han tenido lesiones es un gran alivio, porque están a la par de nosotros y seguramente van a salir con la misma forma de nosotros. Así que para ellos dentro de lo malo es positivo y nosotros seguimos manteniendo el buen estado de forma, eso esperamos porque finalmente estos entrenamientos nuevos no sabemos si van a funcionar o no y hay en personas que funcionan y otras que no”.

El escalador colombiano manifestó que fue triste no contar con la presencia de público en la pasada París Niza, donde ganó la tapa reina. “Había mucho nerviosismo y de hecho miedo, las precauciones que tomamos fueron buenas. Sabíamos que la gente no podía salir, estar en carretera y tenía que estar protegida, para nosotros fue un poco triste y extraño Pero dentro del pelotón sabíamos que está la televisión, que es una carrera y las pulsaciones se llevan a la misma altura”.

Para Nairo, un Tour sin público sería una de las opciones válidas. “No estamos lejos de verlo de esa manera, sabiendo que si no habrá público será triste, pero esperamos que lo hayan, porque es cómo un cantante en una tarima sin público, en el mismo sentido sería. Pero sabemos que en la televisión lo transmitirían muy bien y que haríamos muy contentos a los que están en casa, en caso de que no”.

El oriundo de Cómbita que mantiene su enfoque en la Grande Boucle, no ocultó su cariño por Francia, país donde ha gestado brillantes triunfos. “Francia es un país que me ha recibido muy bien, el Tour de l’Avenir, los dos podios en el Tour de Francia, siempre muy enamorado de ese país y luego los franceses me han querido muchísimo, también pero la verdad jamás en mi vida pensé haber pertenecido a un equipo francés porque ellos tienen buenos corredores y grandes rivales como; Barguil Pinot, Bardet pensé que fichaban a uno de ellos y luego a mí”.

Quintana reveló que recibió propuestas de varios equipos para fichar y el porqué se decidió por Arkéa. “Varios equipos que me hicieron buenas propuestas, fue muy difícil pero quería estar tranquilo, sobre todo emocionalmente, de no tener peleas con diferentes líderes, que a cambio de tener a que ayudar, está intentando ganar la etapa. Quería básicamente un equipo con mayor respaldo para mí, para poder hacer las cosas bien y lo estamos consiguiendo. Cuando me exponen el proyecto de Arkéa, todo lo que querían, finalmente me enamoraron y terminé siendo parte de este gran equipo.

Digno de un gran campeón, el pedalista de 30 años no resigna su gran ilusión de alcanzar el título del Tour de Francia. “Cuando estaba en Colombia se rían porque decía que quería llegar al podio de Tour de Francia, pero en mi cabeza, mi sueño siempre estuvo y está intacto y seguimos luchando”.

De su paso por Movistar, el campeón del Giro de Italia 2014, manifestó lo difícil que fue el inicio y el último año especialmente. “El primero y el último difíciles. Uno es latino, joven y finalmente los viejos de experiencia, que llegue otro de otro lado a pisarles los talones a muchos no les gusta. Trataban de no hacer bien, de que me cansara primero que los demás para que no estuviera por encima de ellos, pero poco a poco las cosas se dieron positivamente para mí, y ellos se encargaron de que tuviera esas oportunidades, romper ese hielo no fue fácil”.

“El último por las diferentes decisiones, por compartir los lideratos no era cómodo para ninguno. Nunca tuvimos problemas, nunca peleamos ni salimos a decirnos cosas, tampoco es mi forma de actuar ni de ser, pero era muy maluco para todos, para los que estábamos ahí, para los directores. Ahora están mucho más tranquilos y cuando se dice que hay muchos gallos en un gallinero…”. Añadió el hombre que ha subido al podio del Tour en tres ocasiones.

Quintana entregó detalles de la donación de la camiseta del Giro 2014. ‘Los que tienen una pequeña posibilidad puedan donar con mercados o dineros o la campaña de la Alcaldía de Tunja, me invitaron a hacerlo y doné una camiseta del Giro de 2014 para los que quieran aportar. Vamos a hacer una rifa para sacar un buen beneficio para la gente que lo necesite, ahora los que pueden que nos ayuden, se llama la ‘unetón’. Les estaré escribiendo en mis redes para hacer el lanzamiento y sepan cómo lo vamos a manejar, no quise que fuera una subasta, en una rifa hay mucha más posibilidad que la puedan tener, la firmaremos y le daremos un mensaje de agradecimiento’.