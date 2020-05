Colombia Tierra de Atletas GW recibe capacitación antidopaje de la ONAD

Una vez más Richard Carapaz ha suscitado polémica por cuenta de nuevas declaraciones, respecto a su salida y el liderato compartido en Movistar Team. El ecuatoriano que apunta a liderar al Team INEOS en el Giro de Italia, entregó explosivas las revelaciones en entrevista con el youtuber Valentí Sanjuan.

Carapaz reafirmó su mejor decisión fue haber abandonado el conjunto español. “No me queda la duda de cómo habría sido en Movistar si me hubiera quedado como líder. Era el momento indicado y no me arrepiento de nada. Hemos ganado una grande en Movistar, aunque me llamen de todo no les debo nada. No tengo la pena o la tristeza de haberme ido”.

“A diferencia de INEOS, en Movistar no había tenido la oportunidad de que un grupo se adaptaran a mí, que no tuviera que adaptarme yo”. Dijo el ecuatoriano que el año anterior se alzó con el título del Giro de Italia.

El corredor de 26 años habló de la confusa posición de líder que vivió en su paso por el conjunto telefónico. “No sabes si el día de mañana te va a tocar a ti o si el equipo no va a esperar por ti, porque el líder es otro. Es como llevar un cuchillo detrás y no sabes cuándo te va a caer, si es hoy o mañana. Había situaciones en carrera que estábamos los dos y no sabías quién tiraba para quién”.

Respecto a la posible salida de Froome del conjunto español, el ecuatoriano afirmó: “Le tengo mucha admiración a Chris Froome y le respeto mucho. He aprendido mucho de él. Egan y yo somos el relevo de una nueva generación para seguir con triunfos espectaculares”.