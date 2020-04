Cancelado el Campeonato Mundial de Ruta Paracycling en Ostende, Bélgica

El vigente monarca nacional de la contrarreloj individual en la categoría Sub 23 Adrián Bustamante, manifestó su preocupación por lo que pueda suceder con las principales competencias del calendario en Colombia y el mundo. El eximio pedalista del UAE Team Colombia, agradeció el acompañamiento de su equipo para afrontar esta difícil etapa que atraviesa el ciclismo en la actualidad.

El boyacense se mostró satisfecho de pertenecer a este próspero proyecto que busca servir como impulso a las grandes figuras del mañana. “Desde inicio de año vimos en este proyecto muy bonito, las personas que están a cargo del equipo como el médico Juan Darío (Uribe), los profesores Gabriel Jaime (Vélez) y Hernán Darío (Muñoz) y todos los compañeros, en lo que alcanzamos a compartir vimos y demostramos que las ganas las hay y que trabajando bien todo se puede lograr”.

Para el corredor que desempeñó un papel crucial para el equipo nacional en el Giro Sub 23 2019, ha sido una gran sorpresa esta extensa cuarentena. “Después de Rionegro se sabe que todo el calendario nacional se ha aplazado y a partir de ahí a esperar que sucede, como vemos es una cuarentena que se esperaban unos 15 o 20 días y ya vamos más de un mes, algo que nos afecta pero también afecta a todo un país, tanto el deporte como muchas actividades, es algo que se sale de las manos y todos estamos pasando por esto en espera de que la situación mejore”.

El subcampeón Panamericano de CRI 2016, elogió el acompañamiento de las directivas y estructura técnica del UAE Team Colombia. “El médico Juan Darío y todo el equipo han estado muy pendientes de nosotros, para tratar de mantenernos psicológicamente animados para con los entrenadores tratar de mantener el estado de forma.

“Ha sido un equipo que está muy pendiente de nosotros, de mi parte me siento muy contento con ellos, incluso siempre lo he dicho qué les agradezco por la oportunidad y la confianza y que se espera que ojalá esté 2020 se puedan hacer cosas más por el equipo, para que sea un proyecto que el otro año tenga ese vuelo y por mi parte también hacer unos numeritos más”. Exclamó el corredor que es uno de los principales referentes del conjunto nacional Sub 23.

“La doctora Lorena Adarve ha estado muy pendiente de cómo llevamos la alimentación en esta circunstancia y de mi parte agradecido con ellos y esperando que todo esto vuelva a la normalidad para volver a reencontrarnos”. Concretó Bustamante que espera seguir brindándole alegrías a la poderosa estructura, que congrega a algunas de las principales figuras nacionales de la categoría Sub 23.

Bustamante afirmó que se mantiene tranquilo ante esta situación de incertidumbre. “Lo estamos afrontando con calma, cada quien en la casa tratando de poder mantener la forma, de estar activo y esperando una luz verde a ver cuándo se puede iniciar, cuando se puede volver a las carreteras y más importante aún a las carreras. Hasta el momento no se sabe nada y lo único que he hecho es estar en mi casa, en mi tierra, en el campo con mi familia y muy tranquilo, la verdad hasta el momento muy bien, se disfruta de la familia pero llevando la situación con calma, porque realmente uno no puede hacer nada”.

Al pedalista del UAE Team Colombia, le incentiva el título nacional obtenido a principio de temporada, pero le preocupa lo que pueda suceder con lo restante del calendario. “Es preocupante pensar que va a pasar después de todo esto o hasta cuando va a haber esa oportunidad de volver a las carreras, para poder como cualquier ciclista mostrarse y mejorar cada día. En este caso gracias a Dios he vivido un año en el que me ha traído cosas buenas, Campeonato Nacional en el inicio de la temporada que es algo seguro que uno tiene. Pero también preocupante, porque estamos pasando por algo difícil, tenía muchos objetivos que quedaron ahí en stop y uno dice hasta cuándo”.

“Mantener esta forma después del Campeonato Nacional es difícil, así que en mi caso la verdad lo he tomado con mucha calma y asimilando lo que está pasando, no se puede hacer algo más allá de lo que hay y de mi parte tranquilo, dejé la bicicleta unos días, y lo que es el ciclismo está en segundo plano por ahora”. Añadió el pedalista que ocupó la casilla once en la prueba de ruta del Campeonato Mundial en la categoría Junior en 2016.

El portador del tricolor nacional en las pruebas a cronometro, confiesa que no ha sido fácil asimilar el entrenamiento en rodillos. “No soy muy amigo del rodillo si hago una hora no hago dos, pero entonces también la condición física si total se pierde. La motivación psicológica la sé llevar muy bien, sé que en el momento que den luz verde me pondré a entrenar juicioso, a plantear objetivos como siempre lo he hecho. Esperemos que esto pase pronto y apenas se pueda entrenar a hacer las cosas bien, porque de momento no hay nada seguro”.

El oriundo de Boavita espera atentamente por la reanudación para hacer una completa preparación. “En mi caso me conozco muy bien y en el momento en el que se sepa que se puede entrenar o qué ya va a haber una carrera, en ese momento tomaré nuevamente el bastón y empezaré a hacer las cosas muy bien, a hacer una pretemporada retomando con mucha calma, para poder aguantar esos meses que se vengan de carrera”.

“Con el curso de los días se va dando nuevamente la forma, me gusta llevar las cosas con calma, no acelerarme me gusta darme ese lapso de tiempo de mínimo un mes para preparar una carrera, dependiendo los días que tenga en cuanto se sepa algo el calendario de carreras empezar a tomar las cosas con mucha seriedad, apuntando a los objetivos que se vayan a correr”. Puntualizó el corredor que ocupó el quinto lugar en la prueba de fondo del Nacional de Ruta 2020.

El medallista dorado en la contrarreloj del Campeonato Nacional destaca la importancia de realizar en un momento dado la Vuelta de la Juventud. “Realizando la Vuelta de la Juventud aquí en Colombia se salva mucho en cuanto a la categoría Sub 23. Mi objetivo sería estar en la disputa de esa Vuelta, luchar por un cupo al Tour de l’Avenir que creo que es una carrera que podría tener luz verde a corto plazo y me gustaría estar allí nuevamente, ya que este es mi último año en la categoría”.

“No sabemos lo que va a pasar con nuestras principales carreras que son la motivación del equipo y los demás compañeros. En este momento espero de mi parte que se haga la Vuelta de la Juventud aquí en Colombia” puntualizó Adrián que afronta en esta temporada su último año en la categoría Sub 23.

Con Prensa UAE Team Colombia